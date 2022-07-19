中國空天轟炸機不是夢 懸美頭上達摩克利斯之劍（文：梁國樑） (09:00)

3項必備條件 關鍵在發動機

空天飛機顧名思義是集飛機和航天飛機於一體的飛行器，能在大氣層和太空之間穿梭飛行，過去曾稱為亞軌道飛行器。能夠當此稱呼者須具備3個條件：（1）能夠與普通飛機一樣在地面水平起飛，唯此才能於緊急狀態下在任何機場隨時起飛，無論是執行太空救援還是執行戰略反擊也好；（2）能以水平方式平穩降落；（3）能夠自主飛行，即是說有一定的應變能力，而非過去的航天飛機，升降皆聽天由命。

但目前世界上所有的空天飛行器，都沒法同時具備上述3項條件。首先在起飛方面，大多數空天飛行器都由拋棄式運載工具如火箭送上太空軌道，達不到條件一所具有的功能，且不環保又不便宜。其次在飛行方面，目前的空天飛行器被帶上太空後，基本是利用乘波體原理在太空和大氣層頂端打水漂，這對高超音速導彈和無人空天飛行器沒問題，但就無法實現載人空天往返。

那麼關鍵在哪裏？在發動機。美國儘管起步早，但一直在發動機上蹉跎歲月。空天飛機要求一台發動機從零加速到6馬赫直至20多馬赫，中間門檻很多，基本上都是難以踰越的難題。根據「飛天一號」這段新聞報道：「在國際首次驗證了煤油燃料火箭衝壓組合循環發動機火箭／亞燃、亞燃、超燃、火箭／超燃的多模態平穩過渡和寬域綜合能力，突破了熱力喉道調節、超寬包線高效燃燒組織等關鍵技術」。4種模態平穩過渡的坎是邁過去了。

報道提到的關鍵詞是煤油，這是否就是運載器即下面級發動機的測試呢？若是，一級入軌這個美國人始終無法圓的夢，可見的將來便由中國首先實現。

20分鐘可飛抵美國 無法攔截

空天轟炸機若然研製成功，只在中國自己遼闊的國土和海洋上空戰略巡航，便足以對大洋彼岸產生足夠的震懾作用，因為它一旦衝上太空，便可以20馬赫以上速度飛行，到美國用不了20分鐘。空天飛機不但速度快，同時具變軌能力，並能於太空和大氣層間穿梭，或藏身於太空之中，或隱匿於大氣層內，因而不能攔截和擊落。即便將來有足夠強大的激光武器，也無法對其瞄準和「鎖定」。

空天飛機不像火箭那樣要攜帶大量氧氣作為助燃劑，節省了大量空間和載荷。空天飛機亦不像常規飛機那樣，在地心吸力、空氣阻力及有限油量的制約下而無法隨心所欲。所以空天飛機如同人造衛星一樣，一定程度上具有無限航程，執行任務將不受時間限制，以己之長制敵於無形之中。

轟-20將試飛 技術領先B-21

轟-20遠程隱形戰略轟炸機是中國三位一體核戰略的重要組成部分，是應對世界霸權必備的重器，是負責任大國地位的體現，是未來核裁軍談判的重要籌碼。沒有這個東西，人家就不承認你的地位。所以這個短板中國必須補上，容不得懷疑和延宕。

從目前流傳的資料看，以及那塊神秘面紗覆蓋下若隱若現的身姿看，轟-20採用了中國獨創的設計，既屬飛翼式的氣動佈局，又與美國的B-2幽靈戰略轟炸機有重大區別。轟-20有兩扇垂直尾翼，使其飛行更易操作和平穩，自然更省油料。這對垂尾亦可以平放和主翼一致，構成菱形平面，完全符合幾何隱身原理。此外，也可以作為飛機的水平尾翼，控制飛機快速靈活爬升和俯衝。

轟-20的設計思想與殲-20的升力體機身和全動垂尾同出一源，技術性能和可靠性在殲-20已得到充分驗證。即使美國等擁有先進設計能力的國家，短期內都無法仿製，因為需要無窮的實驗數據。故此，轟-20一旦問世，便使美國苦心炮製、號稱技術上中國無法追上的B-21新型隱形轟炸機，處於生產即落後的尷尬地位。轟-20傳聞可以超音速飛行，不中途加油下最大航程1.2萬公里，最大載彈量40噸。除了最後一項外，前兩項基本可信，因為對中國而言是必須達到的技戰術要求。

首先是航程，這是第一大要求，若不能跨洲飛行，便無從談戰略威脅。雖然可通過空中加油彌補，但頻繁的空中加油必然破壞其隱身性，况且於海外又何處起飛加油機呢？加油機長途伴飛亦不可取。

其次，最大速度達到或略大於音速，這已超過美國B-2和B-21的最大速度。原因不難明白，即使是隱形飛機，聲音已到而飛機仍未到，無疑是自曝行蹤。但對於美國，基於地緣政治優勢，不必有如此高的速度要求。

第三，由此可以相信在保證前兩者的要求下，轟-20不可能有過高載彈量。這對中國並非巨大難題，因中國有強大的火箭軍，轟-20只負責補盲打點。

中國飛行試驗研究院（試飛院）黨委書記葛和平在試飛動員會上，形容將要試飛的新型號具有重大「戰略意義和歷史意義」。在中國國防裝備一日千里的情况下，今年試飛院的任務不少，但稱得上有重大「戰略意義和歷史意義」的飛行器，相信只有十年磨一劍的轟-20。

但是試飛不會一蹴而就，其過程可能長達數月甚至數年。據了解，試飛員及其團隊與設計單位和生產單位必須有一個溝通過程，這一步可能已經做了，但成功前這個環節不會停止。其次是多次滑行試驗，採集有關數據分析評估，這一步對試飛員同樣重要。最後才是激動人心翱翔天空的那一刻。希望這一天盡快到來，開創中國航空事業新的里程碑！

被中國牽鼻走 美已方寸大亂

2016年空軍司令員馬曉天上將透露中國正研製戰略轟炸機後，美國趕忙宣布以每架約5.5億美元（2010年價）生產100架第二代隱身戰略轟炸機B-21，替代僅有20架的B-2。資料顯示，B-21全無創新可言，被喻為B-2的廉價縮水版。當年質量取勝的美國，如今靠數量佔優的廉價貨去填補全球戰略的虧空。

去年2月，中國宣布陸基中段反導試驗成功，同年4月美國試射高超音速導彈失敗。今年6月，中國再宣布試驗成功，其後美國承認高超音速導彈試射再次失敗，表明美國對自己的核打擊能力已失去信心。美國明白若第一枚核導彈被中國成功攔截的後果是什麼，故此才發展自己不具優勢的高超音速武器，意圖突破中國攔截，但天不佑他。

美國還火急火燎宣布更新全部陸基核武器，用哥倫比亞級戰略核潛艇替換超齡的俄亥俄級。莫說新的核裝備需耗資天文數字，處理退役的龐大核庫存更需天文數字的金錢。中國花小錢辦大事，牽着美國鼻子走，令其方寸大亂，不過是5000年文明厚積薄發。

略談香港問題

愚見既能上達聖聰，吾願就兩岸四地一些問題略談一二，不另撰文論述。2014年佔中、2019年黑暴，暴徒打砸搶燒，破壞交通，佔領機場，衝擊和癱瘓政府，要脅市民，早已達鄧公當年所指暴亂狀態，駐港解放軍因某些原因無法履行平暴使命，是當年始料不及的問題！今後會否還有始料不及的問題呢？誰都不敢保證。故此香港警方特警隊應納入中國人民武裝警察建制，執勤不受香港民法管轄，貫徹「軍是軍，警是警（武警），民是民（民警）」。美軍駐各國還享有治外法權呢，何况香港是中國領土。愚見相信有爭議，但歷史會證明愚之遠慮有理。

過去幾年舉目所見，全港都在欺負一女子，就是前特首林鄭月娥。偌大愛國陣營，明哲保身有之，推倒油瓶不扶有之，甚至隔岸觀火、思想動搖皆有之。林鄭幾乎單打獨鬥，挺身「護主」幾乎絕無僅有，連重量級傳媒團體香港新聞工作者聯會，屁都不多一個，倒是香港記者協會近乎天天在公眾媒體搖旗吶喊。幸得習主席「奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」。大局已定，桃子該由誰摘？各路神仙一反常態，有請的、沒請的都紛紛趕赴蟠桃盛會，當港人眼瞎。

作者是香港軍事評論員

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