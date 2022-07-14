跨越2047的一國兩制（文：李華明） (09:00)

然而，不得不提的是香港「一國兩制」如何走下去這方面的內容，相信是大家十分關心的一環。習主席清楚表示「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」，看來餘下25年的方向已一錘定音，一國兩制應該沒設限期了！

此外，習主席強調維護國家安全是一國兩制的「根本宗旨」。因此，估計「完善選舉辦法」在短期內不會修改，並將繼續使用，而國家安全是特區政府重中之重的任務。難怪一個警務處副處長能在12年間登上特首寶座，中央政府對紀律部隊官員特別有信心！

7月2日中聯辦官員已馬上在會展舉行一個題目冗長的活動——「香港社會各界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會」，社會上有頭有面的大人物都被邀請出席；建制派政黨和社團都紛紛舉辦同類座談會。勞福局更聯同中聯辦合辦社福界座談會，而社福界被政府視為2019年風波中的活躍分子，所以在這界別舉行就更具意義。

公務員事務局亦為公務員舉辦相似的座談會。在短短的時間內，整個社會泛起學習習主席「重要講話精神」的座談會，這樣的情况令我感覺相當負面！

由一個極端走往另一極端 乃失敗源頭

真正的一國兩制，是香港具有本身特色，是與內地其他城市有明顯差異，而並非指硬件的東西，例如以英國港督命名的街道。我強調的是港人生活方式、思想方式，及崇尚個人自由的意識等。

上述座談會在內地是很普遍的，但在香港，可會想像到有一天我們要參加「李家超特首演說的學習座談會」，大家會有什麼反應？我們香港人習慣就政府的諮詢或政策舉行座談會、研討會等，但不會學習某個人的講話。這類座談會明顯地破壞我們珍惜的一國兩制，在強調和諧環境的同時，便帶來侵蝕一國兩制的風險。政治是平衡的藝術，由一個極端走往另一個極端，是失敗的源頭。

由所謂2019年的大亂演變至今天的大治及平穩局面，正是各走極端，市民的等值投票權在國家安全的巨網下縮小了，行政立法關係變成空前的和諧。這真的是祖國領導人所願見的？而香港的特色會逐漸消失嗎？况且，學習領導人思想和說話是個人崇拜的表現，對港人來說是不大接受的。

當2019年底的區議會選舉「變了天」，把建制派的現任議員和參選者打得落花流水，這結果便是麻煩的開始，接着泛民更聲言要奪取立法會過半議席，從而當家作主，要特區政府跪低！這也是一個極端的局面；取而代之是百分百穩定局面，同樣是另一個極端，對香港死心的人不斷離開，這是香港的困局。

謙卑是政治人成功要訣

最後，我想向大家分享的是「謙卑」。這兩個字最令我印象深刻的是當年在台北市，我出席了蔡英文女士競選總統的勝利發言，她承諾上任後會以「謙卑、謙卑，再謙卑」的心態來服務市民。5年前林鄭月娥當選特首後，也多次提及會以謙卑態度面對港人，可是她一直未能做到，最終便大失民心。

我們的新特首在七一演說中也提及謙卑，他會否重複林太的錯誤，我們要拭目以待。我自己從政20多年，絕對清楚謙卑是政治人的成功要訣，但知易行難。當一個人擁有極大名望及權力時，或許是很難做到的。

作者是立法會前議員

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