安倍對日本及東亞的影響（文：李克賢） (09:00)

日本當地民情輿論

事發後不少日本民眾往現場獻花悼念安倍。有受訪者帶同兒子到場，認為安倍為國家付出良多，希望兒子以他作榜樣；另有受訪者覺得安倍還有很多政策未完成，本來期望他將來可第三度拜相。

執政自民黨與其他在野黨都譴責暴力，表明會捍衛民主與言論自由，絕不屈服於恐怖主義。首相岸田文雄強調會承繼安倍的思想，保護民主。立憲民主黨、公明黨及共產黨等紛紛哀悼安倍，指出大家的政治理念雖南轅北轍，但言論都不應被暴力所阻。及後得悉兇手的動機與宗教團體有關，而非政治議題，安倍之死可說是無妄之災。

各大日本媒體對安倍的短評，多是二戰後出生的第一位首相，以及憲政史上在任最長的政府，對其政策有所嘉許。《日本經濟新聞》的訃告讚揚安倍是精明政治家，特別是安倍經濟學的「三支箭」、與美國前總統特朗普的緊密關係，以及他於2016年提出的「自由與開放的印太」，都引領日本回歸世界舞台。《日本時報》則引用評論文章認同安倍經濟學，以及修復與中國關係的貢獻。《讀賣新聞》取態類近，透過訪問英美學者帶出安倍的積極外交取得國際社會信任、強化美日同盟等。

當然安倍亦非完人，《朝日新聞》回顧安倍一生時提及他任內訂立的《特定秘密保護法》、森友學園問題，還有安倍賞櫻會醜聞等，都令日本的民主蒙上一些污點。

藉着安倍遇刺身亡事件，執政自民黨與修憲派在參議院選舉大勝，首相岸田表明會完成安倍的遺願，預料日本將加快修憲步伐。美國總統拜登與岸田通電話時，盛讚安倍留下「不朽遺產」，除了「自由與開放的印太」，還有美日印澳聯合對話框架（QUAD）。岸田應諾會繼往開來，緊隨安倍的外交方針。可見安倍對內對外都有影響力，問題是他的影響力究竟有多大？他掀起的漣漪可以持續多久？

延伸小泉純一郎路線 逐步實現右翼願景

安倍個人在日本政壇的影響力經幾十年耕耘，當然不能忽視，但他亦只是右翼其中一員、前首相小泉純一郎特意栽培的接班人。小泉於2005年第三次改組內閣時，任命安倍為內閣官房長官；2006年，僅52歲的安倍成為首相。早於2006年競選時，安倍主張修改二戰後的「和平憲法」，日本需要成為一個「正常國家」，在外交及軍事上可以獨立自主。經濟方面，安倍提議持續的體制改革，從而將日本帶出長期經濟低迷。但其實這些路線都是小泉的延伸，或者說是日本右翼的訴求。例如早於安倍成為首相之前，小泉內閣已鋪路將防衛廳升格為防衛省，直至安倍上任後落實。

安倍於2012年再拜相，再度貫徹小泉之志。2013年安倍質疑二戰東京審判的正當性，又指日本侵略無定論；同年表明會修改和平憲法第9條，使日本可名正言順擁有軍隊及作為「正常國家」的交戰權。2014年安倍首次於「建國紀念日」發表演說，呼籲民眾培養愛國心，建設「自豪日本」。至2015年，安倍藉着自民黨在國會的優勢通過新安保法案，以擴大自衛隊派遣海外的範圍。他亦在不同場合談及日本「不應背負謝罪宿命」，有意無意地淡化二戰的「深切懺悔」或「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器）。當然，這一切都歸功於安倍經濟學，安倍將小泉過去的政策加以改善及強化，使其政府獲得長期支持，慢慢實現右翼的願景。

日本右翼的影響力不止安倍一人。安倍2020年離任首相，後繼的菅義偉因新冠疫情及東京奧運會而無暇兼顧其他事宜。岸田與安倍派系不同，但對修憲及重建日本強國地位，基本上目標相同。安倍早前憑藉前首相身分，提出「台灣有事即日本有事」及「共有核武」（擁核國與同盟國共有核武器），為岸田塑造日本國內國外的討論空間，現在岸田亦公開稱繼承安倍遺志。但還有一人值得留意——小泉純一郎的兒子進次郎，他在首相官邸公開宣布婚事，亦是菅義偉政府的環境大臣。小泉進次郎受訪時透露，他於行刺事發前一天與安倍通過電話，亦在6年前同一個地點做街頭演講。一下子小泉父子與安倍的關係可說是變得一脈相承。不過若說是安倍的影響力，似乎是日本右翼的持續影響力比較合適。

安倍為東亞添亂？

大部分評論肯定安倍的外交政策，但於東亞而言，安倍的影響力十分有限。先說俄羅斯。安倍一直希望解決與俄國北方四島的主權問題，但經多次領導人會晤，依然沒有絲毫進展。朝鮮的導彈及核威脅讓安倍乾着急，他曾多次要求中國與美國發揮影響力。及至特朗普與金正恩在新加坡會面後，安倍表明希望亦可與金正恩舉行雙邊會談，當中除了核威脅，還有幾十年前被朝鮮綁架的日本人問題。安倍一直要求美國總統幫忙從中斡旋，但最後華府可為日本做的不多，朝鮮亦沒有答允與日本會談。安倍的右翼取態亦破壞了與韓國的關係，令雙方本來在歷史及領土糾紛的分歧更形惡劣。

而進一步制約安倍影響力的，分別來自中國及美國。安倍展開第二個任期時，正值日本「國有化」釣魚島的餘波，日系汽車於中國銷售急跌，最願意在日本花錢及數量最多的中國遊客杯葛日本。

2013年初，安倍透過執政聯盟公明黨黨魁山口那津男，向中共總書記習近平轉交他的親筆信，希望以黨與黨的關係緩和國與國關係，安倍表明希望盡快與習近平會面。但安倍不斷發表右翼言論，被習近平於同年的博鰲論壇暗批，指一些國家以一己之私攪亂世界，日美當可算在內。該年7月，中國否決與日首腦峰會，指安倍必須以實際行動顯出誠意改善中日關係。而相信大家會記得的一幕，是2014年11月中國主辦亞太經濟合作組織會議，未等安倍將話說完，習近平已將頭轉離安倍，當時後者難掩尷尬之情。

而美國有鑑於安倍的右翼言論，與東京保持了相當距離。2013年中美韓舉行戰略協商，就將日本排除在外。2014年華府勸阻安倍參拜靖國神社，以免進一步危害東亞的戰略穩定；同年美國要求日本歸還300多公斤核原料，似是提醒日本必須遵從「非核三原則」。至2015年安倍訪美在當地國會發表演說，成為首位日本首相獲得如此高規格接待。據報本來安倍是要推銷「新日本觀」，尋求與美國更平等的合作關係，卻遇到部分國會議員聯署要求安倍要有正確歷史觀，最後安倍在演說中就日本於二戰時的角色表示「深切懺悔」（deep repentance）。

中美聯手 見安倍外交影響力界線

在中美不約而同的聯手下，安倍不得不有所收斂，但顯然已可見安倍影響力的界線，而且有些結構性問題非安倍一人之力能達。首先，中日經貿關係限制了安倍的對華政策，日本政商界深明與中國不可能完全經濟脫鈎。其次，因應中國崛起，日本更需借力美國，但倒向美國一方即安倍的外交自主權會受限，除非那些提議正合美國利益，如印太戰略；反之安倍一些個人主張會被美國拒絕，例如2016年美國就曾拒絕日本派軍艦到南海參加「自由航行」，以免刺激中國。最後，安倍縱然有政治遠見採取全天候外交，於俄、朝、韓、中、美之間可做的還是不多，原因非在安倍，而是日本的實力有限。

安倍於日本國內的影響力，相信會被右翼勢力傳承；其對外影響力大概是為印太戰略留下清譽，始終實際推手的還是美國。

作者是東京國際大學國際戰略研究所副教授

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