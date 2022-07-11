新政府應如何處理跨代貧窮（文：施麗珊） (09:00)

李家超在競選政綱矢言處理跨代貧窮問題，並責成政務司長統領新成立的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，首要提出推行協助劏房清貧學童的試驗計劃。若以計劃作為思考跨代貧窮的起點誠非壞事，但與切實解決跨代貧窮問題，恐怕仍有極大距離。

師友計劃內容未見突破

據了解，計劃對象為居於劏房的初中學童，參加學童會獲配對成長導師、制訂個人發展計劃，並提供財政支援；獲甄選的師友會向學童分享人生和職場經驗，甚至安排工作影子計劃、培養正確理財觀念等。初步預期計劃為期一年，有2000名清貧初中生受惠。

事實上，計劃並非破天荒的新事物，政府早於2008年成立兒童發展基金，撥款予非政府機構或學校在社區和學校內推行3年計劃，協助10至16歲或小四至中四的清貧學童，招募義務友師作配對、建立目標儲蓄，並訂立和實踐個人發展規劃。基金至今已在全港推行超過200個計劃，逾2萬名基層青少年受惠。新政府建議的計劃，最大分別似乎聚焦於劏房初中生，並在服務內容上稍為加強職場認知元素，惟內容未見有所突破。

廣度深度不足 人數少時間短

從「廣度」而言，計劃受助對象限於每年2000名劏房貧童，覆蓋面不足，參加者年齡更收窄至初中，排除了高小清貧學童。根據2021年劏房租務管制研究工作小組的估算，全港有超過22.6萬人居於劏房，當中16%，即約3.6萬人為15歲以下兒童。參考《2020年香港貧窮情况報告》，政策介入前18歲以下的貧窮兒童多達27.5萬，佔全港兒童人口逾四分之一（27%），即本港每4名兒童便有一人屬貧窮。若按年齡劃分，2020年12至15歲貧窮兒童亦有近7萬（見圖）。單單以此初中組群估算，假設當中四成，即約3萬兒童居於劏房，最快都要等候15年始能全部參加。今天等候參加計劃的兒童，恐怕已屆成年都未能受惠。

若從「深度」來看，計劃僅推行短短一年，既要涉及師友關係建立、學童認識個人志趣、建立價值觀，更要理解職場甚或學會儲蓄理財，要在一年內高速完成，恐怕只能蜻蜓點水輕輕帶過。師友計劃是「生命影響生命」的歷程，經歷從不認識（甚或抗拒）、初步確立關係、產生信任、分享生活和對事物意見、建立價值觀等各個階段，欲速則不達，有效的師友關係最少要數年時間培育。要在一年內塑造、改變甚或建立一個人的價值觀和人生態度，實在不太現實，更難言助貧童消除跨代貧窮。

再者，須知道踏入初中階段的學童，一方面要適應校園生活，在人生成長階段上仍在探索和建立自我身分（self-identity），學習培育社會關係（social relationship），建立忠誠（fidelity）態度，計劃設計必須顧及初中生在此階段的成長挑戰、目標和需要。計劃為期僅一年，時間明顯太短，對學童作用極為有限。

解決世襲貧窮 增加教育資源

個別扶助貧童項目或有一定服務產出（如受惠人數、儲蓄金額），但對解決整體問題作用極為有限。若要避免持續陷入世襲式貧困境况，必須從教育、建立就業和社會資本，及增加原生貧窮家庭收入着手。教育從來是啟迪民智、促進脫貧的重要手段。如何促進貧窮學童平等教育機會？務必是新政府必須回答的問題。

從微觀層面來說，目前清貧學童的學習支援極為不足，以校本課後學習及支援計劃為例，每名清貧學童每年最多可獲600元課後學習資助額，金額低且多年亦未有上調；在鼓勵全方位學習方面，就是設立學生活動支援津貼，額外支援清貧中小學童參加校內全方位學習活動，每名清貧中小學生僅分別獲額外650及350元津貼。當局應全面檢視基礎教育，進一步增加清貧學童的教育資源和經濟支援。

從宏觀而言，千禧年的教育改革容許不少傳統優質津校轉為直資，好處是百花齊放，容讓「有（經濟）能力」的學童和家長有更多選擇；壞處是令學習資源嚴重傾斜，更助長教育商品化和世襲化、固化階級且削減社會流動性，清貧學子選擇減少，只得望門興嘆，政府應否檢討改革？

在建立就業和社會資本方面，加強清貧學童在個人成長、生涯規劃及升學就業輔導的支援。現行兒童發展基金已推行10多年，基金計劃有不少值得改善之處，包括受惠人數有限、參加者年齡層狹窄、清貧家庭學童供款困難、累積儲蓄金額較低等。

改革兒童發展基金 累積社會資本

當局應完善基金計劃不足之處，增加受惠人數，擴闊可參加計劃的清貧學童之年齡，增加政府配對供款金額，甚至容讓沒有能力為目標儲蓄供款的清貧家庭以其他方式取代供款（例如從事社會服務等義務工作）。

由於招募龐大數目的友師並持續參與有一定困難，當局亦可考慮靈活調動人力資源，容讓由於不同原因而未能配對友師的清貧學童參加基金計劃，例如透過社工跟進和參與社福機構活動替代，並在沒有師友下，清貧學童仍可儲蓄供款，實踐未來的學習目標。基金更可設立專項獎勵計劃，鼓勵清貧學童學習，並換領學習津貼以增加學習和培訓機會。

由於貧窮兒童普遍源於原生家庭貧困，因此增加其家庭經濟支援同樣重要。在綜援兒童方面，當局應全面檢視現行綜援制度，確保貧窮兒童的支援水平足夠維持基本生活，並針對不同年齡階段兒童的成長需要，訂立相應津貼金額。於協助在職貧窮家庭兒童上，當局應提升在職家庭津貼的津貼額，將兒童津貼與工時脫鈎，同時考慮為居於劏房等惡劣環境的在職家庭提供較高額津貼，以應付租金和必要生活開支。

提升各項津貼 強化原生家庭經濟

此外，去年當局設立現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年並租住私樓的家庭提供現金津貼。筆者建議考慮放寬申請資格，容讓輪候少於3年的住戶領取津貼，增加對劏房住戶的經濟支援。只要貧窮家庭受惠，身處其中的貧窮兒童亦然。

總括而言，跨代貧窮成因眾多，單一計劃作用有限。政府必須從各制度着手處理，同時訂立具體減貧KPI（關鍵績效指標），檢視施政成效。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）