衛斯理的《回歸悲劇》（文：曾志豪） (09:00)

外界談論最多的，當然是他在《追龍》中的預言：東方一個大城市將被毁滅，而毁滅的方式不用摧毁建築物，只要把城市的優點拿走，這個城市已經死亡了。

什麼叫「這個城市的優點」呢？不用說很宏大的人權自由法治，官方可以厚顏地破壞但仍然說「一切安好」。有些是細小但具體，譬如那粒止痛藥，本來叫「Panadol」，現在改為「對乙酰氨基酚片」，是國內藥廠出品，簡體字包裝。

然後大家明白，什麼是真正的回歸，的確不像「首次回歸」一般，只是換一枝旗就算數，今天連一粒藥也要有中國特色，跟內地接軌。

你以為我在歧視國藥？當然不敢，據講公立醫院原來一直都有引入國內藥物，比例少於10%。但這次止痛藥變成新聞，或許因為太突出、太明顯，就這樣明晃晃的內地簡體字包裝，一個陌生的名詞，就完全改變了香港過去幾十年的用藥習慣。這也是回歸的一部分嗎？還會有更多港人慣用的藥物變成國產成藥嗎？

這其實是「選擇」的問題。我們知道國藥都有好東西，不少朋友便舉「連花清瘟」作例子；但重點是「選擇」——我如果覺得國產成藥好，我可以自己去買，但default原本設定，應該是食西藥Panadol。今天，醫管局收回了這種「選擇」，改變了我們的用藥「設定」，以後就與內地一樣，食「對乙酰氨基酚片」。

這本來是香港與內地的差異，國內同胞為何要專程來港求醫？當年買香港進口牌子奶粉、用香港牀位生仔、到香港打疫苗，為何千里迢迢，不就為了「差異」兩個字？今天，香港已經把「差異」也「回歸」祖國統一的懷抱了。

我替國內同胞擔心。如果他們想尋求「差異」，香港還能滿足他們嗎？當香港跟內地完全接軌，對國內同胞真是好事嗎？就如當年倪匡和其他中國人一樣會偷渡到香港，就因為香港有「差異」。如果今天倪匡又要偷渡，他望着香港的「對乙酰氨基酚片」，或許只能長嘆一聲：「回歸悲劇。」

作者是傳媒工作者

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