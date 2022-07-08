施政有成效——「民有所呼，我有所應」（文：周永新） (09:00)

習近平說：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」李家超怎樣回應主席的厚望、「把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求」，看來還得等待10月施政報告發表，才可見到具體措施。李家超和他的管治團隊在預備施政報告時，怎樣才能洞悉市民的呼求？怎樣才能確保推出的民生改善計劃，能夠如主席所言，「讓發展成果更多更公平惠及全體市民」？

依筆者的意見，李家超要排解市民的民生憂難，包括緩解市民的住屋困難、增加長者的醫護服務、扶助基層家庭兒童學業、促進青年上流機會，李家超和他的管治團隊，看來必須從規劃到執行，留意以下3個施政準則。

政府預期成果應與市民期望一致

第一，是施政預期的成果，不該單是李家超與他的管治團隊渴望看到的，更應是市民的期望；至於兩者如何趨向一致，就要看李家超的施政能力了！上任特首林鄭月娥公認十分勤力，事事記掛在心，但她最為人詬病的，是施政脫離市民意願，即一般人說的「離地」。政府施政所以「離地」，不外乎以下兩個原因——

一是決策官員在制訂政策時，未能體察受影響市民的感受和困難。這樣的例子多的是：想想今年初第五波新冠疫情肆虐時，政府的應對是如何進退失據，便知政府與民眾的感受有多大差距；又如取消強積金對冲，雖然有關法例通過了，但不少中小企僱主對取消後的安排仍摸不着頭腦，政府有想到他們的疑慮嗎？

二是制訂政策時，官員只顧行政上的方便，沒有從受影響市民的角度出發，結果政策出台，不但未能得到市民接受，且引來市民的反抗和咒罵。當然，市民不都是對的，例如疫情期間，政府推出各種限制措施，明顯是為了「谷針」，一些市民反對未必有道理；但政府亦應明白，不少體弱和獨居長者確實有困難，他們未必能夠前往疫苗中心打針，政府若能夠及早提供上門接種服務，措施推出時便不會有這麼大阻力。總言之，政府不能只看自己的方便；唯有得到市民的接受，政策方可暢順推行。

官員要親身感受市民困難

因此，李家超和他的管治團隊要達成目標，必須與市民多接觸、多溝通。過往有些官員認為這樣做是門面工夫，是做給人看，對政策的制訂沒有幫助。但官員若把自己關在辦公室裏分析數字，推出一些市民看不懂的方案，這樣怎可拉近與市民的距離？官員如果要知道市民的困難，親身感受是重要的！袁國勇教授到訪劏房戶，親身視察屋內通風裝置，方知劏房的住屋環境是何等惡劣，官員怎可怠慢！

另外，官員制訂政策時，不能只想着政府一貫定下的規條，特別是財政上的限制，好像一切都不可更改。政府做事為的是什麼？還不是為了市民福祉？官員方便了自己，犧牲了市民的利益，這是有負市民啊！唯有從市民角度思考政策利弊，這樣才是利民的政策。

諮詢市民前 當局應表明立場

第二，官員除了親身體察民情外，還必須與市民保持溝通，經常蒐集他們對政策的意見。這方面，筆者有兩個提議：一是恢復往日的中央政策組，或成立一個名稱不一樣卻有相同功能的單位，因為政府必須知道市民的所思所想。有了這樣沒有特定功能的部門，李家超就算未能直接接觸各界人士，也可知道他們對政府政策的意見。

二是政府對政策的修改仍沒有想法時，切勿公開諮詢市民意見，因為一旦展開諮詢，政府最後的決定若與民意背道而馳，市民會覺得政府是「假諮詢」、是政府騙了他們；政府日後要推行政策便阻力重重，不會得到市民支持。記憶猶新的例子是上屆政府上任後，隨即成立土地供應專責小組，蒐集市民對土地供應的意見，還舉辦了多場公眾諮詢大會；但專責小組的報告仍未完成，政府即推出「明日大嶼」計劃，怎不教市民氣餒！

這樣，政府應怎樣諮詢市民意見？過往政府的做法，是先草擬諮詢文件，特別是一些民生方面的議題，作用是解釋政府立場和將要推行的計劃，這樣市民便可提交具體意見，不會天馬行空想出一些離題萬丈的建議。這樣或許限制了市民表達意見的範圍，但諮詢過於空泛，只會令市民把握不到政府的意圖，諮詢難有結果可言。

政府應引領社會改善民生

第三，政府推出政策，爭拗是免不了的，總有市民贊成，也有市民反對。在其他政黨輪替執政的社會，執政黨推出的政策，反對黨必然站在對立面，相反亦然，因為政黨代表的，就是不同利益和立場。香港的情况並不一樣，過去有一段長時間，政黨有建制與非建制派之分，也有一些議員自稱是獨立的。建制與非建制派議員有不同政治立場，結果議會運作大受打擊；現在完善選舉制度落實後，建制與非建制派的分別已不存在，議員的共同目標是保持香港長期繁榮和穩定、改善民生。新一屆政府必須「拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進」，讓市民感受到李家超是有為的特首。

這樣，李家超面對的政治舞台，是否從此不再有矛盾和爭拗？這又未必！尤其在民生改善措施上，總會涉及利益分配，怎會沒有不同意見？例如政府要加快收回私人土地興建公屋，怎會不引起土地擁有者反對？又如政府要改善基層家庭收入，最低工資若然提高，怎會不引起僱主異議？過往政府處理這些爭拗，取態離不開平衡各方利益，但平衡各方利益可以解決問題嗎？最多只是小修小補，涉事雙方都不滿意。

筆者並非建議政府偏袒任何一方，惟平衡各方利益的做法已經過時。今天政府必須有自己的想法和立場，也應站在「弱者」一邊提出建議，因為政府不維護工人利益、不關心長者和殘疾人士得到的照顧、不保障失去家人照料兒童的權益，誰會是他們的靠山和幫助？

總的一句，官員必須把市民的福祉記掛在心。這是市民對李家超特首的期望。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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