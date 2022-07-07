香港新聞界最珍貴的品質是什麼？（文：楊志剛） (09:00)

原因是如果有嚴謹而客觀的「新聞誠信度排名」，名列榜尾的，重複——是榜尾不是榜首—— 一定是西方「權威」媒體，如《紐約時報》和CNN（美國有線電視新聞網絡）。我長期觀察他們後所得的啟發是：有怎樣的國家，就有怎樣的傳媒。美國為所欲為的全球霸權行為，給予美國媒體毫無節制的自由去實行新聞霸權。打開美國報章，發現他們報道新聞的勢態，就是活脫脫的美國霸權行為——道貌岸然、行為卑劣；講得漂亮、做得醜惡。

紐約時報炮製大量假新聞，抹黑伊拉克擁有大殺傷力武器，為當年美軍非法入侵這個文明古國作開路先鋒。數十萬伊拉克平民家破人亡後，該報編輯部刊登千字文道歉了事，是世界新聞史最血腥和最大規模的誠信破產。CNN播放美軍以荷李活拍片手法炮製的美軍特種部隊救出被伊拉克「俘虜和性侵的美國年輕女兵」，其後被該名有正義感的女兵踢爆，是世界新聞史上對「新聞公信力」最荒誕滑稽的自我掌摑。這兩例只是美國新聞霸權炮製假新聞恒河沙數裏的兩粒沙。

有怎樣的國家 就有怎樣的傳媒

美國作家Paul H. Weaver在他的著作《新聞和說謊文化》（News and the Culture of Lying）一書中回憶，他在負責美國跨國大銀行傳訊部時，《華爾街日報》記者訪問了銀行高層，並先在香港的亞洲版發布。他看了該份報道覺得立場負面，於是叫下屬致電這份報章，其報道包括美國及歐洲版馬上改為正面。國際金融權威大報對資本唯唯諾諾，如果以為它們權威持平，便隨時中伏。兩年多前新冠病疫在武漢爆發，華爾街日報2020年2月3日就有一篇評論文章的標題為「中國是真正的亞洲病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia）。霸權傳媒就是這樣以高人三等的姿態掌摑「客觀持平」。

西方式的「新聞自由」被吹捧成為新聞界第一天條，原因是要服務霸權主義的全球政治需要。他們口中的「新聞自由」，只是他們維繫霸權的手段。

「有怎樣的國家，就有怎樣的傳媒」，這個啟發既適用於美國，同樣適用於中國，包括香港。在國家全面行使香港治權的後國安法時期，香港新聞界應該如何發揮其獨有作用？這是一條嚴肅問題。為了認真解答，我重溫了西方新聞學的理論，並以我閒時喜歡翻閱的《普立茲新聞獎作品選》，及我讀書時老師送給我的《華爾街日報最佳報道精選》的作品，對照新聞學理論。我得出的結論就是：講得漂亮、做得醜惡。

西方新聞學的「講得漂亮」有其殘餘價值，本港大學將其納入新聞系課程有其道理，但教師和學生必須清楚認識——美國霸權主義已令美國新聞界墮落為講得漂亮、做得醜惡的霸權媒體。這份認識，是教導「傳媒素養」不可或缺的內容。此外，本港新聞系沒有教而應該添加的課程內容，是中國融會中西而探索出來的新聞理論，包括新聞界珍貴的品質。

中國融會中西的新聞理論

中國新聞史，是精煉版的思想史。國家民族從被列強蹂躪的半殖民掙扎求存，到抗日戰爭、成立新中國、抗美援朝打出國威，大躍進、大饑荒、文革、粉碎「四人幫」、1978年改革開放、1989年「六四」，然後是全國一心令民族復興成為勢不可擋。這段感慨萬千的奮鬥史，包含了中國新聞業的奮鬥。有別於西方傳媒，我們說得謙實、做得堅毅。

160多年前，「新聞和輿論」的概念已於中國提出：「興各省新聞官，其官有職無權，性品誠實不阿者」，「有新聞篇以泄奸謀，縱有一切詭弊，難逃太陽之照矣」。

這段中華智慧，出自曾在香港英華書院任教的太平天國重要人物洪仁玕於1859年所寫的《資政新篇》。他說的「新聞官」，就是今天的記者，對其人格要求就是「誠實不阿」，專業的要求就是讓一切詭計弊端暴露於陽光之下，亦就是行使輿論監督。160年前的要求，中國新聞界一脈相承，從未間斷。

早在140多年前，光明磊落的「新聞自由」概念，已在中國提出。第一位提出的，叫王韜，他引用中國古訓來帶出言論自由：「盛治之朝，唯恐民之不議，未聞以議為罪也。」這份堅持，我們新聞界永不放棄。1874年，他在香港創辦《循環日報》。

120年前《大公報》創刊宣言說：「以大公命名，足證心術純正，議論平允。」反觀2019年動亂期間，但凡警方使用武力如胡椒噴霧等，香港電台的報道用字是：警察向「市民」施放胡椒噴霧。新聞系一年級學生都知道專業持平的用字是：向「抗議者」使用胡椒噴霧。香港電台天天這樣潛移默化，把警方和「市民」放在對立面，放大仇恨，這是「心術不正，議論失允」。

105年前，北京大學率先開辦新聞學課程，早期培訓班的學員，包括在北大當圖書館管理員的毛澤東。1919年毛澤東創辦了《湘江評論》，他對新聞輿論提出：在人民外部實行輿論一律，即不允許反革命分子有言論自由，禁止他們利用言論自由去達到反革命目的；在人民內部，實行輿論不一律，人民有批評的自由，有發表各種不同意見的自由、宣傳有神論和無神論的自由。今天，不容外部勢力利用言論自由進行顛覆這項原則，全球通用。

今天香港傳媒更應加強監督為民發聲

以上是中國新聞界早期的里程碑。其後100年至今的輝煌，篇幅所限未能盡錄。我們集西方新聞界之長，緊守中國新聞界誠信可靠、忠於事實的高貴品質。我們深知有權力就有腐敗，在香港內部反對力量收縮的今天，有機會出現更多濫權腐敗，故此傳媒更應加強輿論監督、為民發聲、不事權貴，讓腐敗和不公義暴露於陽光底下。

有個別新聞從業員埋怨在國安法時代，「不知紅線在哪裏」；但美國國安法遠較香港複雜、英國官方保密法遠較香港嚴苛，卻從未聞西方記者說不知紅線在哪。紅線就是不可犯法、不可超越道德底線。如果作為專業新聞從業員竟然不能判斷舉世公認的紅線在哪裏，那就應該檢討自己是否擁有新聞記者必須具備的基本品質。

作者是教育工作者

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