春蠶到死絲不盡 蠟炬成灰淚未乾 ──從倪匡、羅啟銳逝世到「說好香港故事」（文：劉銳紹） (09:00)

（1）倪匡、羅啟銳身前身後的聯想

──兩人的成功各有原因，但最重要的因素是土壤：創作自由和抒發空間。這跟1950年代的情况相似，大批南下文化人到了香港，借助當時的環境，承傳和強化了中華文化的骨髓。在此之前，左翼文化人亦利用香港的特點，創作和抒發了他們的感受。這不是港英政府的仁慈，而是基於它的政治和政策需要，在不同時局下採取壓制與平衡並施的手法，於是造就了一定的互借東風空間。

不過，在懷念倪匡和羅啟銳的愁緒中，除了讚賞他們的作品之外，還有（也許更多的是）對現實的不滿，藉着追思言論（例如他們的名句和寓意）顯露或滲透出來。這才是值得深思的地方。

──那麼，今天還有上述的土壤嗎？我相信還有，因為清除上述土壤不是官方眼前的首要任務；如果操之過急、橫掃千鈞，效果反而不美。不過，日後的土質和存在形態，可能有所不同。例如，歌功頌德的自然可以大行其道；無傷大雅的、隱晦的、朦朧的、沒有引起敏感聯想的，應該也沒有問題。但是明顯或直接引起猜疑和顧忌的，則可能逐漸面對土壤流失的困境。至於會否寸草不生，或要地下生存，則要走着瞧了。多年前曾出現的「曲筆」爭論，言人人殊，如今又惹人愁思。

──未來的土壤如何變化，視乎一個關鍵因素：官方的文化自信有多大？這與民間的創作和表達空間成正比，否則只會徘徊不進，甚或同時收縮。近日，張學友一句「香港加油」引起某些人的指摘和非議，正是失去文化自信、墮入無謂惶恐而需要自我壓驚的表現。張學友只能要求大家理性看問題，但關鍵仍是官方的政策，到底是推動盲目還是引向開明？

昨天，李家超重提盡早就《基本法》第23條立法，此乃憲制責任，並重申希望法律是管用的，可處理到預期的所有問題，不希望再有任何修改。我想：立法沒有問題，外界關注的是會否一「攬」無遺、無所不包？兼且日後如何執行？均是必須審慎思考的焦點。

（2）怎樣才能說好香港故事？

──李家超表示要「全面用好話語權」，派員及代表團到海外說好香港故事。這一點我不反對，中外古今有能力者都這樣揚善宣威。近年中外處於激烈的輿論和宣傳戰中，不爭奪話語權只會對自己不利。如果港府在海外適量賣廣告、搞推廣（但不能亂花錢），相信港人不會反對。

──但要說好香港故事，不能只靠「說」，而是要做好的事，尤其是令人信服的國家和官方行為。當中，硬實力（例如經濟、國際地位、外交影響等）固然重要，但軟實力同樣重要。兩者加起來才有足夠的親和力，可以「深度征服」或撫服別人，而不是鎮服對方。眼前，容或外國對內地和香港的情况未有深入了解，甚或仍有歧見，但官方適宜對症下藥，而不是顧左右而言他。別以為花錢搶佔時空，就可以得心應手。

──在全球的強人文化中，有一種輿論戰的慣性思維，就是既要鞏固自己的陣地，也要佔領別人的陣地。這對外來說，或無不可；但在自己的版圖內也實行同樣的政策，卻只會把炸彈投到自己的地方，把自己的陣地同時摧毁。

且看西方世界，例如歐美和當年經濟起飛後的日本，透過經濟實力向全球推動本國文化和價值觀，但在其本國範圍內卻培育言論自由的土壤，目的是用親和力凝聚國民，才可以彼此高度認同和相依而一致對外。這是血肉和唇齒相依的關係，不能割裂，否則外國的陣地佔領不了，還會令自己的陣地變成貧瘠不堪。

（3）未來發展將出現「三突破」

──地域的突破。這有兩層含意：一是內地的特色將進一步突破深圳河，港人無論意願如何，內地的影響必然繼續增加，港人自行選擇如何回應或適應，這是舊的「突破」。第二層是新的突破，如果過去深圳河被視為「保護香港價值的分界線」，如今這條線已擴大和轉移開去，處於北京可以管治和管不了的地方之間。在港不能暢所欲言，就轉移到外地去，這是歷史規律和現實情况。官民亦不想看見這個大潮，誰願離鄉別井？誰想人才和錢財流失？但卻停不下、阻不了，只能無語問蒼天。

──時空的突破。按目前形勢發展，可以合理推斷緊處未算緊，因為官方認為「穩處未算穩」、「外國和外部勢力仍虎視眈眈」。所以，如要創作類似倪匡和羅啟銳的作品，將會受到新形勢的考驗。願意迎難而上的人士，要有突破時空的心理準備，或將紅梅移土種，或望繁花隔代開。

必須相信，只要是有生命力的東西，今天不能在香港面世，日後自有鮮花爛漫時。如有興趣，請參閱筆者於本版的〈風雲生《三國》 愁雨出《紅樓》〉（2021年9月8日）和〈一個傻癡的孤冷文藝宣言〉（2021年11月3日）。

──精神的突破。經過一段時間的碰撞，很多人（包括年輕人）開始思考更有效的方法。這是一個沉澱的過程，各界不宜在有意無意之間興風作浪。可以預見，時代的規律將會令一代比一代聰明、成熟，在前人經驗下找尋最大的政治公約數。這是一個需要時間甚至會是漫長的過程，但精神世界就在這個時空中充實和理智起來。關鍵是努力鑑往知來，還是依然故我、埋首沙堆？

概而言之，民間智慧和努力做到「春蠶到死絲不盡」。那麼，為什麼還要弄得「蠟炬成灰淚未乾」呢？

作者是時事評論員

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