居安思危 未雨綢繆（文：劉進圖） (09:00)

為什麼說特區最迫切的需要是居安思危？這是因為中美政治的大格局，正在朝着不斷加深衝突的方向發展，尤其在台灣問題上，雙方的姿態都十分強硬，中方頻密地出動戰機，在台海上空飛行，令台灣方面的空防既緊張又疲憊；而美國總統拜登則一再打破過往的刻意模糊策略，明確表示若台灣受襲，美國將軍事介入。

這些政治姿態令外界意識到，台海出現擦槍走火甚至大型軍事衝突的可能，正與日俱增；而一旦衝突爆發，美國極有可能會像制裁俄羅斯那樣制裁中國。香港屆時很可能被排除於國際美元結算系統之外，港元與美元的聯繫匯率恐怕無法維持下去，要改為與人民幣掛鈎，變相實施外匯管制。香港原有的國際金融交易和商業貿易制度，將出現翻天覆地的改變。

港金融管理面對罕有挑戰

另一個不容忽視的短期風險因素，是美國利率急升，聯儲局希望藉以遏抑國內的猛烈通脹勢頭，香港在貨幣與美元掛鈎的結構性安排下，利率變動的大趨勢不得不跟從美國；但香港的經濟實况畢竟與美國不同，通脹壓力沒有美國那麼大。如果加息速度過急或幅度過大，很容易會引發資產市場崩盤，造成樓市、股市暴跌；但如果加息速度過慢或幅度過小，又可能會導致港美息差過於明顯，引發大量資金外移至美元資產以套取息差，觸發港元資產危機。換言之，香港的宏觀金融管理正面對罕有的巨大挑戰，一個應對失誤，就有可能引發金融危機。

還有一個風險因素，是眾所周知的，就是移民潮方興未艾，英國、加拿大和澳洲都推出了吸納港人移民的特殊計劃，美國也在醞釀類似行動。許多對香港前景有疑慮的家庭，紛紛把子女送往海外，甚或舉家外移。這個趨勢在2021年就已相當明顯，單是英國便收到逾10萬港人申請居留許可，這個趨勢在2022年和2023年估計還會持續。

雖然同一時期內地人移居香港亦有增加迹象，可抵消部分移民潮影響，但總體而言香港在未來一兩年，還是會受到人才與資金外流的衝擊。如果宏觀政經環境保持穩定，香港假以時日便可化解這個衝擊；惟如果宏觀大局不穩，例如台海發生衝突，或者香港出現金融風暴，人才與資金外流的風險便會突然飈升，造成難以化解的危機。

須與中央密切溝通 忌報喜不報憂

以上說的風險與危機，並不是毫無徵兆的，而是有迹可尋，可觀察、可防範的。新一屆特區政府因此應未雨綢繆，及早制訂管理風險、應對危機的方案，更要與中央政府密切溝通，切忌報喜不報憂，因為這些巨大的、由宏觀政經格局引發的經濟與金融危機，不是香港可以獨力應付，必須有中央介入與支持，才能渡過危機。

作者是資深傳媒人

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