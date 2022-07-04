新特首的「觀望者」（文：郭樺、鄭宏泰） (09:00)

李家超民意起點低 惟市民仍抱期望

其一，在亞太所過往對即將離任特首和候任特首的民意調查中，過往的民意形態是候任特首會得到比離任特首更高的評分，反映市民對候任特首有較高期待。在本次調查中，此民意形態仍然得以維持。受訪者對當時為候任特首的李家超的評分均值（39.5分，標準差27.8分；滿分為100），在統計上仍顯著高於即將離任的特首林鄭月娥的評分均值（34.6分，標準差25.1分）。基於過去3年香港政治及社會環境變化，李家超的評分較前幾任特首上任前確實為低，但民意形態仍反映市民對新特首有一定期待。

其二，受訪市民對新特首不同能力的評價，李家超獲較高分數的方面是「辦事能力」、「可以改善香港經濟發展」和「可以平衡各方利益」。相比亞太所在林鄭月娥上任特首前的民調結果，與林鄭得分較高的幾個方面大部分重疊。李家超和林鄭作為特區官僚體制傳統的繼承者，市民對新特首的辦事能力、公平處事能力，仍有一定信心。

其三，在亞太所過往對特首的民望調查中，受訪者表示「不知道／很難說」的比例非常小；但本次調查對李家超的民意評分，受訪者表示「不知道／很難說」比例罕見有近兩成（18%），反映相當部分市民對新特首的表現持觀望態度。在現時民意環境中，兩成人的態度變化將對民意整體面貌有關鍵影響力，因而有必要透過社會經濟背景畫像來了解這些持觀望態度的市民。

兩成人觀望特首表現

以是否對新特首給予評分來分類，可分為「評分者」和「觀望者」。在觀望者中，30歲或以上受訪者佔絕大多數（97.9%）；相比評分者，觀望者以中年或以上為絕大多數（圖1）。觀望者中學或以下教育程度的比例（70.2%），高於大專或以上教育程度者（29.8%）；相比評分者，觀望者為中等或以下教育程度者比例更高。

觀望者中無明確政治傾向的為大多數（71.4%），建制派（16.23%）多於非建制派（12.4%）；相比評分者，觀望者中無明確政治取向的比例更高。觀望者中自認為其社會階層屬中下層或下層者（69.3%），多於自認為屬中層或以上者（30.7%），與評分者的自我社會階層評價並無顯著差別（圖2）。

對新特首持觀望態度者的畫像，以中老年為絕大多數，中等以下學歷、無明確政治取向者居多。觀望者對前特首林鄭的評分均值（41.1分），高於受訪者整體均值（34.6分），應當說觀望者是以較理性、政治傾向中立、偏中下階層的市民為主。這些市民恰恰是社會的主體，也是對未來政府作為有所期待者。

綜上所述，相比過往幾任特首上任前，民意對新特首李家超的信心雖然起點不高，但仍然對其抱有一定期望，亦對他在特區治理能力上有一定信心；但另一方面，極高的「觀望者」比例亦反映市民對新特首未來工作正拭目以待。應當說民意在政府換屆的態度不慍不火，既有期待，也有觀望。

為港開新篇 須立不拔之志

在經歷社會動亂、疫情肆虐之後，新特首民望有一個平實的起點未必是壞事。好比婚姻總會從蜜月歸於平淡，也可從平實漸入佳境。蘇軾《晁錯論》說：「古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。」新一屆特區政府要為香港開新篇，須立不拔之志，才能不負蒼生之望。

作者郭樺是中大香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）

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