全港市民熱烈慶祝回歸（文：陳帆川） (09:00)

回歸這麼多年，今年的慶祝最熱烈，除了因為習主席預料會隆重訪港，也因為不熱烈的一部分已經消失。雖然在Google鍵入「七一」，「遊行」的排名仍然比「慶祝」高，港人的集體記憶猶如Google的搜尋建議系統，需要用戶長時間改變喜好，痕迹才會消失。

以前的七一，「慶祝回歸」可以很熱烈，但很難包含「全港市民」，因為在相隔不遠的地方，既有遊行，也有慶祝，兩者並行不悖。可能這邊有人遊行喊口號，那邊有人在慶回歸的舞台上表演，晚上還能聚在一起吃飯。有時候，遊行本身的氣氛也像慶祝，因此被部分年輕人戲謔為七一遊行嘉年華。

遊行變嘉年華，因為港人其實不喜歡講政治。過去很多被視為敢言的平台，受歡迎的原因也不獨因為政治。以前《頭條新聞》受歡迎，因為它幽默；以前《城市論壇》的噱頭，很大程度來自有趣的維園阿伯；即使是昔日的《蘋果日報》，多人看的主因也是娛樂性豐富——別忘了其2019年推銷訂閱制的頭炮，不是《逃犯條例》的什麼大獨家，而是「安心事件」。

政治風波背後 緣於港人冀保現狀

七一遊行也好，公民組織也好，媒體節目也好，它們在壽終正寢的前夕，被視為敢言的代表，不是因為它們膽大了，而是時局改變了。它們在十多二十年來一直沒變，最終在「50年不變」的上半場煙消雲散。

至於港人，其實也沒變。很多評論指港人在回歸後愈來愈激進，但變的只是社運形式，而每一場政治風波背後，都緣於港人想維持現狀而已。不論是2003年反23條、2010年反高鐵、2014年反人大「8．31決定」、2019年反逃犯條例修訂，導火線都不是港人無風起浪，而是反對改變。

然而回歸不到25年，一切都變了，不變的是「全港市民熱烈慶祝回歸」的搜尋結果。如果「50年不變」承諾香港保持原有生活方式，如果香港如高官所指言論和集會自由不變，這句短短10字的標語，其實難以實踐，關鍵不在於最後兩字，而在於起首兩字。但任誰都感覺到，它離我們愈來愈近，香港九龍新界無得避。祝各位讀者七一周末假期快樂。

作者是新聞工作者、文化評論人

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