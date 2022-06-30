當下香港 競委會做對的一件事（文：羅永聰） (09:00)

過去3年，筆者都有協助競委會做宣傳工作，主持大專院校社交媒體比賽，向大專生推廣公平競爭概念。我的觀察是，即使是主修法律，大學生對何謂反競爭行為、競委會的權力與職能等，認識都是較淺薄，普羅大眾對競委會的認知自然就更加有限。

要推廣公平競爭，競委會當然值得做更多宣傳教育，但我們不可能幻想每一個香港市民都清楚明白競爭條例。要推廣公平競爭理念，最有效的還是靠真實例子，競委會打的「老虎」愈大，傳播效果就愈大。

這個道理，廉政公署在上世紀八九十年代發揮得淋漓盡致，有效將「廉潔香港」和「廉署咖啡」向大眾推廣，幾乎令一整代人被「洗腦」。

事實上，競委會過去曾多次對本地的反競爭行為展開執法行動，例如起訴旅遊業界代表人物與酒店集團參與合謀定價、起訴大型旅遊網站涉嫌損害競爭、針對跨國醫療企業濫用權勢和海外上市公司「圍標」等。經競爭事務審裁處審理的5宗案件，競委會全部勝訴，部分案件的涉案人亦自願與競委會合作，承諾不再進行反競爭行為。

這些案件的案情沉悶，就算公開聆訊，都難以博得傳媒關注，不像日前的案件，因涉及官員家屬，競委會又在政府換屆前出手，才吸引到公眾眼球。

「新時代」下不少人憂核心價值變形

不過，即使公眾對競委會工作沒有深入認識，我相信不會有人質疑競委會的存在必要，或質疑維護公平競爭對香港的重要。筆者最近接觸的朋友，無論是政府中人、公營機構管理層、私營企業老闆，在特區政府即將出現新領導之際，都難免感到患得患失。當然，若要他們公開表態，他們都會用好「line to take」，表達對新政府的支持。但經歷香港過去兩年翻天覆地的轉變，不少人都擔心，在「新時代」下的香港，那些我們非常重視的核心價值，例如法治、人權、自由以至公平競爭等會走樣變形，憂慮香港的市場制度會改變，害怕我們的國際地位一去不返。數以萬計家庭對香港的未來已投下不信任票，選擇離開家園，到海外展開新生活，沒有人可以視而不見。

讓市民看見仍有人守護公平競爭

香港的改變如何，有待歷史判斷；但如果這個城市的人，特別是手執公權力的人，在行事的時候多了不必要的個人利益考慮，甚至將自我審查變成習慣，放下其崗位的應有使命，則我們不需要對未來的形勢有準確預測，大抵都可以確認香港會變得面目全非，而改變香港的不是外在因素，而是我們自己。

在當下香港，競委會繼續做應該做的事情，讓香港市民和關心香港的朋友，看見香港仍然有人願意緊守崗位，為香港守護公平競爭這條底線，撇開案件本身，這已經是一件做對了的事情。

作者是公共事務顧問

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