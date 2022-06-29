回首25年香港傳媒業（文：蘇鑰機） (09:00)

本文所用的資料，來自香港新聞博覽館近日籌備的一個展覽項目。我們先着眼傳媒界發生的大事，然後談業界不同方面的變化。資料顯示共有66件傳媒大事，要從眾多事件中理出頭緒，我嘗試將它們分為7個類別，詳情可見附表。

首先是傳媒的開業和倒閉，及傳媒擁有權的變動。由2002至2011年，本港有5份免費報紙面世，每日派發量驚人；還有新的電視台加入，增加了觀眾選擇。《港區國安法》2020年生效後，《蘋果日報》和「立場新聞」在2021年相繼結業，而「眾新聞」也在今年初結束。近年一些傳媒機構易手，包括《星島日報》兩次換老闆，《南華早報》在2015年被阿里巴巴集團收購，同年內地商人買入無綫電視股權，都反映了傳媒擁有權的變化及跨地域資金流入。

回歸後傳媒業負面事情居多

另外兩個類別是新聞人遇到的厄困，與一些重大爭議事件。較為轟動的包括商台節目主持人鄭經翰於1998年被刀手重創、《明報》總編輯劉進圖在2014年遇襲。1998年發生陳健康事件，令大家關注傳媒的操守問題，催生了業界聯合制定的從業員專業操守守則。2011年亞視誤報江澤民死訊，被廣管局罰款30萬元，屬罕有的嚴重事故。2019年反修例運動期間，大量投訴指向香港電台，之後政府在2021年改動了港台的管理層和運作方針。

餘下3個類別涉及一些重要採訪活動、傳媒新動向和新政策法規。2005年韓農在香港發起反全球化示威、2008年汶川大地震、2019年連串反修例示威事件，香港記者都全力投入採訪報道。政府通訊設備數碼化影響了突發採訪、數碼廣播未能成功推行、政府記者會接納網媒採訪，可說是嶄新事物。2003年推出的《基本法》第23條立法草案、2010年香港電台與政府簽訂約章、政府有意規管假新聞等，都是新的法規建議。

重看這些事件，可見傳媒業回歸後發生的事情以負面居多，經常涉及爭議或記者身處困境。新聞界似乎缺乏令人振奮的大事，是因為新聞工作多涉及負面事物使然，還是特定時空產生的結果？

科技加劇競爭 新聞專業受衝擊

回顧過去25年新聞傳媒的變化，可由1990年代中互聯網開始普及談起。科技帶來很多衝擊，報紙逐漸將內容上網，傳媒由單一發放渠道衍變成多種平台，記者要掌握多媒體報道技能，新聞工作流程需要重組，即時新聞和現場直播盛行，流動平台優先，及商業營運出現變化。

營運模式方面，《明報》強調要做到「報網一體」，又跟其他公司合作開展商機。《星島日報》最早向海外發展，並出版免費報紙。《香港經濟日報》也發行免費報紙，又依靠「經濟通」增加收入。《南華早報》銳意走向國際化。新城電台着眼財經業務，幾間電視台都推出24小時新聞頻道。

傳媒競爭持續，新加入的媒體搶佔受眾市場，加上廣告收益被跨國科技公司鯨吞，導致一些媒體結業。網上平台湧現，資訊氾濫但是質素成疑。印刷報紙的讀者明顯減少，網報市場佔有率急速上升。社交媒體作為新聞資訊的普及平台，則加劇了競爭和質素爭議。

新聞專業受到衝擊，整體傳媒公信力逐漸下降。激烈競爭令部分傳媒的報道手法走向偏鋒，政治意識形態明顯，偏離了傳統的客觀中立角色。收費報紙和免費報紙的公信力跌幅更大，電子傳媒則個別發展。網媒公信力有升有跌，社交媒體的公信力則由低位漸升。

近年傳媒的採訪自由受到一些威脅，個別新聞工作者遇到暴力襲擊，令新聞自由指數受損。公眾人士對新聞自由的評價，在過去10年緩慢下跌，新聞從業員的評價跌幅尤甚。「無國界記者」做的調查，同樣顯示香港的新聞自由排名明顯下跌。法例的改變，亦影響新聞界。2020年港區國安法實施，令部分新聞業界感到疑慮，也對這些業界的運作造成一定衝擊。

回歸後香港與內地互動頻繁，傳媒相應調整，不時派人往內地採訪，更在主要城市設立辦事處，又關注兩地的企業營運往來，近年更有大灣區常規報道。內地與香港因為制度不同，採訪習慣和標準各異，因而偶有出現香港記者在內地採訪時被查問。

傳媒生存空間縮窄 將來有否更好明天？

從傳媒的趨勢清楚看見科技進步帶來的影響，相信將來會有更多新事物出現，可以改變新聞的運作、形式和內容。全球化和媒體匯流化，受眾市場和廣告市場均在改變，資訊質素受到關注，更出現假新聞危機。業內的變化和社會政經環境的壓力，令傳媒的生存空間縮窄。新聞業正在艱難度日，將來會否有更好明天？

由於篇幅所限，本文只能對回歸以來香港傳媒情况作概述，香港新聞博覽館在6月底推出的專題展覽「傳媒．香港．25年」會有更多介紹。有興趣了解1997年以來香港新聞大事的朋友，可以前往免費參觀。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、香港新聞博覽館董事

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