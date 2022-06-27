難以想像的「50年不變」下半場（文：何昆洛） (09:00)

港人出走的熱門目的地，不外乎亞洲區內的台灣，遠至澳洲、美國、加拿大，及去年初推出BNO（英國國民(海外)護照）移民簽證計劃的英國。筆者選擇出走到較冷門的德國，背後原因可謂「很傻很天真」：（1）雖筆者在港工作順利，「但對返工厭倦」，在有少許積蓄、未有家庭壓力的情况下，當時打算短暫離開；（2）因曾到捷克當交換生，筆者對歐洲可謂有一種特別感覺，在沒有考慮簽證、語言，及長遠工作、居留與入籍等實際條件下，便相繼申請中西歐不同大學課程，在芸芸錄取通知之中，筆者選擇學費與物價較相宜、生活水平不錯、國土面積較大的德國。一切看似十分偶然，但我現在回望，若然將近年香港的政局納入考慮，「其實你走得合時」。

礙於新冠疫情，香港過於嚴謹的檢疫政策，令筆者回港日期一改再改，亦令我很意外地成為「留下來的人」。接近完成畢業論文、需決定離開或留在德國之際，筆者收到一間位於法蘭克福的電子商務公司實習取錄通知。實習將近完結，回港隔離措施仍未有大變，筆者便毅然接受一份在柏林的工作。轉眼間，筆者已逗留德國超過兩年半，其中12個月讀書、19個月工作，可謂非常幸運。

外地「幸福」背後的代價

旅居於此，筆者並不同意「外國月亮特別圓」。不過，以德國為例，的確有不少實際條件足以令不諳德語的我短期內沒有打算回流香港。論工作待遇，雖然超時工作仍屢見不鮮，但有薪假期數目足以令人心動。參考一個國際調查（註），德國僱員一年平均享26日有薪假期，香港則是13日。若你打算在德國生兒育女，有薪產假可由2至14個月不等，每名子女每月亦可獲300歐元（約2470港元）育兒津貼，以1800歐元（約1.4萬港元）為上限。論住屋環境，香港人均居住面積為16平方米，而德國則為44.6平方米，多近兩倍。

話雖如此，「幸福」背後當然有代價，例如稅前與稅後收入有明顯落差。德國薪俸稅率由14%起跳，循序漸進至最高的45%；香港則為2%至17%。德僱員亦需繳交社會保險金，作退休、失業救濟、醫療等用途。扣除如此種種稅項，稅後收入可為稅前的六成左右。世界的確很公平。

如果筆者有機會對在港「留下來的人」講幾句說話，我會選擇分享以下3段經歷。去年到英國探望已移民當地的朋友，其中一位前輩問：「你在德國還有留意當地時事、政治嗎？」我淡然回應：「都不是自己地方。」而同一時間，在與香港朋友的日常對話中，我間中會聽到「都沒有想過你會回來」。簡而言之，熟悉的地方變得陌生，而陌生的國度變得熟悉，正是每個離開的人需面對的練習。在異國「最香港」的時刻，不止是呷一口住家老火湯、食一頓味道正常的港式小炒、過一個只講廣東話的晚上、讀一本繁體字的書，更是最近到戲院觀看在歐美輪流上映的《時代革命》。外人或者只當一部紀錄片觀看，但在場的港人或許如我，有一種揪心感覺。連一部香港製造的電影都不能在港放映，只能在陌生的遇上熟悉的，筆者亦只可慨嘆離得開的回不去。

中國香港能否維持「世界的香港」？

回歸25周年，正正是所謂「50年不變」的一半，而筆者卻難以想像餘下的一半會是怎樣。字面上的「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」已日漸模糊，而其一最重要的命題可是，「中國的香港」能否同時維持「世界的香港」？在選舉制度似乎倒退至回歸前的水平，普選特首遙遙無期，民主派、反對派、傳媒的第四權功能近乎被消失，香港自由開放的「老本」還能夠支撐多久？如果有一天，香港不再使用港元作為法定貨幣、中英雙語不再是法定語言，又或者特區護照的免簽證待遇大減，甚至不再存在，香港與香港人應該如何自處？

今時今日看似天方夜譚的不可能，或者是明日的可能。說到底，過去3年的香港，就證明很多看似不可能的事情，都是有可能發生的。

在一段筆者喜歡的音樂錄像（MV）中，寫着「我們都因為人生中的某個決定，重新定義了青春，成為未來的我」。尚算年輕的筆者離港並不能完全歸因於政治，但暫時未有回流，卻與上述種種因素息息相關。容我再引用歌詞作結：「我們能出走／找新的嚮往／然後拋低過去／來默許所有記憶變薄。」願此文成為見證時代的一部分，2047年6月30日晚再讀，定必百般滋味在心頭。

註：bit.ly/3u2FW4X

作者是香港教育大學學士畢業生、德國波恩大學歐洲研究碩士畢業生，現旅居柏林

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