誰應為第二次移民潮負責？（文：吳漢華） (09:00)

拙作〈港人何時、何以開始變得激進〉（2022年1月20日《明報》）中說，很多港人因歷史原因，回歸時便已經不相信中央會遵守「一國兩制」；泛民從政者欲「民主抗共」，用有反效果的策略（激烈抗爭而不談判）去爭取一個不可能達到的目標（不符合《基本法》的「真民主」選舉制度），造成一個中央與泛民互動的惡性循環（外循環），及一個泛民從政者與其支持者互動的惡性循環（內循環），使港人（尤其是年輕者）變得激進。

如果我這看法是對的話，修例只是導火線，引發了遲早會爆的炸彈。這似乎把移民潮的責任全推到泛民從政者身上，我想在這裏作補充。

責不在泛民從政者的因素

「外循環」和「內循環」好比兩組互相牽動的齒輪，是誰錯誤撳掣，使齒輪開始轉動——中央、特區政府、泛民從政者，還是其支持者？評論員一個普遍看法是，2004年為一國兩制分水嶺，之前並無任何迹象顯示中央會主動介入香港事務。該年發生的，是人大常委會在無任何諮詢下，決定2007年不普選特首及2008年不普選立法會。這決定是因為2003年7月1日的大遊行，及其後特區政府被迫撤回基本法23條立法，使中央沒有信心在港推行普選。如果沒有這人大決定，泛民從政者是否會採取他們後來的策略和目標？如果沒有大遊行，或如果23條立法獲通過，人大是否會作出這決定？如果不是政府推銷立法草案不得其法，是否會有大遊行？草案是否會獲立法會通過？這些問題，現在都不可能有答案。

齒輪啟動後，部分為循環提供動力的因素，是泛民從政者不能控制的。

第一，一個公開的秘密，是中聯辦在立法會審議具爭議的立法草案或撥款申請時，替港府拉票。另一個公開秘密，是中聯辦在立法會和區議會選舉所做的協調工作。在泛民議員和支持者來說，這是中央「違反」一國兩制的證據。

第二，2003年SARS過後，中央推出「自由行」挽救香港經濟，隨後並有大批資金由內地湧到香港。但振興經濟之餘，卻帶來民生問題：店舖租金上漲，很多賣市民日常必需品的小店，被以遊客為目標的奢侈物品店所取代；水貨客對上水、元朗等區域的市民造成滋擾；本地孕婦需與由內地來港產子者爭醫院牀位；水貨客大量購買奶粉，使本地嬰孩父母需撲貨；住宅樓宇價格飈升，遠遠超出一般市民負擔能力。凡此種種，再加上部分內地遊客財大氣粗，引致本地人與內地人之間的摩擦和矛盾。

第三，國家在脫貧、科技和基建方面的成就，本應令中國人感到自豪，但一些港人視而不見，記着的是令人神傷的事件——劉曉波入獄、劉霞被軟禁、「結石寶寶」、烏坎村收地風波等。

第四，大部分港人樂見中央大力反貪腐，但2018年修改憲法，亦令他們擔心國家走回頭路。

第五——而這是泛民從政者缺乏政治觸覺——美國遏制中國發展，香港成為兩國角力場所，一些泛民人士就香港民主發展、修改法例等內部事務，不智地到美國尋求支持，在中央眼中成為美國的棋子，甚至白手套。

身分認同 父母有責

這兩個循環的背後，是一個基本不過的問題：很多香港華人尤其是年輕者，不承認或甚至不認識到自己是中國人。回歸後，特區政府於2001年開始在中小學推行國民教育，2012年打算把「德育及國民教育」成為中小學必修科，但個別代表學生和家長團體發起「反國教」運動，民間一呼百應。結果在民眾壓力下，政府撤回「必修」，而由辦學團體自行決定是否獨立成科。從「反國教」運動看來，10年國民教育並無增加港人的國民身分認同。及後更江河日下，出現「港獨」口號，及在2019年遊行時，有示威者揮動英、美國旗。

其實，孩子的身分認同應是所有父母責任。我承認我自己沒有着意告訴我的孩子他們是中國人，那是因為在我成長中，我知道我是中國人，等於我知道誰是我父母一樣，是不需要任何人告訴我的。最近一次令我氣憤和困惑的對話，是當我對一位同輩說「父母不應因政見而對孩子說自己不是中國人」，得來的回應是「父母有權教子女他們自己相信的事」。但，是不是中國人，不是一個意見，是一個事實！弔詭的是，我輩雖然在殖民地土生土長，當時持英國屬土公民護照，惟對當時貧困的中國尚且有歸屬感；因何在特區土生土長、持中國香港護照者，卻在國家經濟起飛後，不肯承認自己是中國人呢？這問題是需要中央和特區政府三思的。

寄語留港或移民的港人

紅線處處，可能是真的，也可能是因為以前濫用了固有的自由。幾年前一段時間，香港電台傍晚「烽煙」節目重複播放一名泛民議員的聲帶：「我就係要你劃出紅線。」求仁得仁，又可以怪誰呢？留港者應該盡量用現有的空間，就公共事務發表意見。用溫和、說理及勸諫的語言，去代替謾罵、冷嘲熱諷，可減低誤踏紅線的風險，亦提高建議獲接納的機率。基本法中所說的普選特首和立法會，遙遙無期，但我們半世紀以來一直有的是「審議民主」（deliberative democracy），要保存這民主，需要港人肯說真心話。我深信中央、特區政府亦會珍惜這優良傳統。

移民的港人，很多是為下一代的自由買保險，祈求他們無論身在何方，都不要做任何事，或說任何話去傷害中國、香港。畢竟，他們在香港仍有不少親戚朋友。而且，無論在任何地方，背祖忘宗者都不會受到衷心的尊重。

部分人士是心存怨憤地離開的，希望他們能撫心自問：究竟是香港欠了他們，還是他們欠了香港？

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

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