25年無做好的事—— 港人國民身分認同意識薄弱（文：周永新） (09:00)

「我……有機會見證這歷史時刻，是幸運還是不幸運？不同人有不同看法，但我知道的是，這天不會歷史重演。這是一個不平凡的日子，因在交接儀式中，我感覺到香港將進入一個新時代，指的並非香港將會出現的改變，就如政府建築物懸掛的英國國旗，將會換上中國國旗……這些轉變只是表面的，不會改變香港的資本主義制度……這樣，香港將會進入怎樣的新時代？」（頁6）

「當董建華在台上宣誓就任香港特別行政區首任行政長官時，我感到有點不習慣；最後兩任港督就任時，我也有份出席觀禮，監誓的是當時的大法官，效忠的對象是英國女王。這次行政長官宣誓效忠的是中華人民共和國，那一刻，我的思想有點混亂，習慣了的東西以另一種方式出現，儀式也由英語改以普通話進行，我開始意識到：自己已生活在另一個政權之下，殖民地子民的身分已離我而去，而我現在擁有的，是中華人民共和國的國民身分。」（頁8）

以上記述並不單是為了回憶，而是我發覺香港這25年走過的路，無論是政制改革、經濟發展、民生改善，我們都好像忘記了，香港已不是英國管治的地方，而是中華人民共和國不可分離的部分。

一國之下 港人不能否定國民身分

我們可曾明白，香港雖實行資本主義制度，但意思是指內地的社會主義制度不適用於香港，香港卻不能因此離開中央政府的管治；我們可曾知道，香港居民雖有中央政府授予的權利和義務（見《基本法》第三章「居民的基本權利和義務」），但在「一國」之下，香港居民決不能因此否定自己的國民身分。

港人對自己的國民身分有認識嗎？就是有，看來也十分薄弱！幾年前一次與朋友聚餐，話題之一是旅行時我們用的特區護照，代表我們是特區居民還是中國公民？有退休公務員認為特區護照是香港入境處簽發，只要我們是香港居民，就可領取；但就我所知，護照是國家財物，特區政府只是獲授權簽發，况且特區護照只發給有中國公民身分的香港居民，他們拿特區護照出外旅遊，在外國受國家保護，是因為他們有中國公民身分。

港人國民意識薄弱，有什麼不妥？首先，他們對事物的考量，難免想的都是香港利益，忽略了國家觀點和對香港的期望，甚至忘記了香港是中國一部分，絕對不是獨立個體。例如2003年SARS以後，或今年初開始的第五波新冠疫情，國家都曾大力支援香港，港人明白國家為什麼這麼記掛港人嗎？

在港人心裏，國家的支援好像是額外的；但在國家眼裏，港人並非外人，國家有責任關愛自己國民的福祉，而今天香港與內地居民已同為中國公民，他們互相幫助，是國民之間應盡的責任和義務。

與內地矛盾 因對國民身分欠認同

過去25年，香港與內地居民之間出現矛盾和猜疑，很多時都與港人對自己的國民身分認識不足有關。例如香港與內地居民結婚，他們所生的子女，按照基本法是香港居民，有權來港定居，所以一些港人排斥他們並不應該，顯示他們連香港居民的權利都不認識。又如新冠疫情前，不少內地居民來港消費購物，有些港人不喜歡他們拖篋妨礙其他路人。若然要控制內地居民訪港數目，這還說得過去；但斥責他們「非我族類」，根本忘記了大家都是中國人，在國家之下實在無分彼此。

總言之，因港人對自己國民身分認識不足，也缺乏認同感，所以往往與內地居民產生矛盾，甚至出現不必要的歧視和分化。

第二，港人國民身分意識薄弱，歷屆特區政府和特首有責任嗎？特區成立以來，政府早知國民教育的重要，所以董建華出任特首後，隨即宣布學校應以中文為主要教學語言，但遭到官員反對，結果當時有百多間中學仍保留英語教學，而這些學校在市民心中多是「名校」，不少後來轉為「直資」，教學語言上擁有自主權；家長為子女選擇學校時，也多以英語教學為首要考量。

教學語言與國民身分認同有什麼關係？文化是由語言傳遞的，香港學生的中文表達能力，相比內地和台灣學生，公認的遜人一籌。學生中文底子不好，對自己國家和民族傳留下來的寶貴文化，認識方面自然有所隔膜，也間接影響他們對自己國家和民族的認同。特區政府近年已着意加強中文的使用及宣揚傳統文化，但對特區成立後成長的青少年，為時已太晚！

青年拒接受國民身分 掀社會運動

2019年出現「修例風波」，不少評論認為是源於2012年「反國教科運動」。為什麼國民教育獨立成科會遭到這麼強烈的反對聲音？簡單來說，就是那時不少港人仍未意識到他們已成為中國公民，青少年更缺乏這份國民身分認同感，所以政府要把德育和國民教育獨立成科，就被視為要對他們「洗腦」，他們當然反對。不過，中國公民認識自己國家及作為公民的權利和義務，有什麼不妥？當時青少年對自己的國民身分不太認識，也不接受，亦因此引起其後一連串社會運動。

港人誤解高度自治

最後，記得國家前主席江澤民曾說「井水不犯河水」，指的是香港實行資本主義制度，內地實行社會主義制度，兩種制度的性質並不相同，發揮作用也不一樣，所以港人不應以資本主義制度的觀點批評內地社會主義制度，相反亦然。

這種「井水不犯河水」觀點，後來被一些港人引伸為中央政府不應干預香港事務，並引用基本法條文，認為除國防和外交外，港人應有權管理自己事務。不過，這種說法明顯忘記了，在資本主義和社會主義兩種不同制度之上，還有擁有全國管治權的國家組織。以為「高度自治」就可不受國家約束，是港人誤解了自己的權力。究其原因，相信是港人只知自己的香港居民身分，而不知道從1997年7月1日開始，他們已是中華人民共和國的公民，他們對國家的責任和義務，例如保護國家安全，更是絕對不可推卸；也唯有這樣，港人對自己作為香港居民的權利和義務，才會有完整認識。

25年過去，以前沒有做好的事，盼望日後，港人可清楚認識自己的國民身分。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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