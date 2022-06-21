武進文傍 成績待證（文：劉進圖） (09:00)

政務官制訂政策，是香港的施政傳統，這個傳統有優點也有缺點。左派政治陣營歷來為了奪取權力，對政務官的批評甚多，例如指政務官是通才，缺乏專才訓練；政務官輪調頻繁，對政策局缺乏使命感和長遠視野；政務官着重官僚程序，太過刻板僵化，應變不夠靈活。

這些批評也許有一定道理，但回歸20多年來，政務官始終是主要官員最重要的來源，即使在今屆武官主導的新班子裏，政務官出身的仍有7人之多，這個現象是有原因的，最主要就是知識與經驗，因為香港的管治有特定基礎，就是法律和理性，一項政策出台，必須通過嚴謹的法律及理性檢視，確保其合理性和有效性，民眾才會信服和配合，這樣政策才能行穩致遠。

政務官的訓練，最重要一環是預判，要事先估計一項醞釀中的政策，會遭到怎樣的反對、遇到什麼阻力，可能造成哪些反效果或副作用，從而逐一制訂對策；若找不到妥善解決方法，便可能要推倒重來，重新審視政策內容，作一些重大調整。

在這個過程裏，有兩件事情很重要，其一是廣泛吸納持份者意見，尤其一些反對但言之成理的意見，必須格外重視；其二是定案前須反覆討論，要容許各種不同意見自由表達，哪怕由此產生激烈辯論，定案後才統一口徑團結向外。

容納不同意見 政策方能服眾

對於紀律部隊出身的主要官員，政務官的決策方法是比較陌生的，也是較難忍受的，因為紀律部隊層級分明，上下級之間講究尊重與服從；紀律部門決策帶點敏感性，很少會作廣泛諮詢。

當了幾十年紀律部隊並且做到部門首長的，決策思維與習慣已經根深柢固，要改變談何容易？這就是武官執掌民生政策的挑戰所在，制訂教育或勞工政策，畢竟不是捉賊或反偷渡，不能夠一味講求雷厲風行、立竿見影，更需要因勢利導、細水長流。因此，制訂政策過程中有資深政務官的參與，是相當重要的，手握大權的人必須有足夠胸襟，容納不同意見，出台的政策才能持平服眾。

當然，政務官出身的主要官員，也不一定都有胸襟容納異見。即將卸任特首的林鄭月娥女士，就是因為自覺「好打得」，對自己的決策太有信心，不肯多聽反對意見，在2019年的《逃犯條例》修訂上，被政治投機計算蒙敝，想利用陳同佳事件迅速通過法案，結果引起廣泛反對；由此衍生的衝突，更徹底改變了香港政局。這是新一屆政府應引以為戒的。

立會近清一色 施政易墮陷阱

過去主要官員制訂政策時，立法會內不同黨派的意見，往往是重要參考，這其實是必須的。左派陣營經常批評議會內的反對派拖政府後腿，如今議會內已沒有傳統的反對派，近乎清一色全是支持建制、對北京唯命是從的議員，特區政府要極速通過法案或撥款，在制度上已再沒有阻力。但正因如此，政府制訂的政策和法律更容易跌落陷阱，可能到出台後才恍然大悟，發現有許多重要漏洞，這是因為制訂過程缺乏不同聲音、缺乏深刻的思辯，過分講求政治正確，過分追求快速完成，向中央交成績表。這是新一屆政府最容易撞板的地方，就算有資深政務官輔助，如果決策過程不作廣泛諮詢、不認真吸納民間意見，照樣會陰溝裏翻船。

作者是資深傳媒人

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