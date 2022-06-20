「一國兩制」的可持續性（文：陳弘毅） (09:00)

一國兩制方針政策的基本原則載於1984年的《中英聯合聲明》，其後在1990年由全國人大通過的《香港特別行政區基本法》中有更詳細的規定。基本法乃建基於兩個基本原則——中國對香港擁有主權的原則，及中央授權香港特區實行高度自治、「港人治港」的原則。

基本法兩條文 影響深遠

基本法規定保留香港的資本主義制度，及以普通法為基礎的法律制度，並保障香港居民的權利和自由。它亦確立香港特區的政府架構，和界定香港特區與中央政府的關係。基本法賦予香港特區政權機關廣泛的權力，其權力範圍之廣，在外國的地方自治安排中是罕見的。

與此同時，基本法亦規定了中央直接對香港行使的權力，例如行政長官由香港選舉委員會選舉產生後，中央任命行政長官和主要官員的權力，中央把涉及香港自治範圍之外事宜的全國性法律適用於香港的權力，以及解釋和修訂基本法的權力等。

基本法亦載有兩項重要條文，事後看來，這些條文在基本法的實施過程中影響較大。第一項為基本法第23條，它要求並授權香港特區制訂本地立法，以禁止叛國、分裂國家、顛覆、煽動叛亂等危害國家安全的行為。制定這條文的背景是，中央考慮到在中國內地，保障國家安全的法律主要是有關禁止「反革命活動」的刑法條文，而由於香港特區不實行社會主義制度，中國內地這些關於「反革命罪」的法律不宜在港實施，因此基本法第23條便規定香港應自行立法以確保國家安全。

基本法第二項影響深遠的條文，是關於香港政治制度發展方向的規定。港英時代香港的政治制度並不民主，但基本法起草者在1980年代末的起草和諮詢過程中，決定積極回應香港市民表達的民主化願望。因此，儘管基本法規定香港特區成立時，行政長官由選舉委員會選舉產生，立法會議員部分由功能組別和選舉委員會選舉產生、部分由分區直接選舉產生，惟亦規定特區政治制度的終極發展方向，為實現行政長官及所有立法會議員的普選。

2003年，香港特區政府提出國家安全法案，嘗試通過立法落實基本法第23條，履行香港的憲制義務。當時法案已獲得英國御用大律師、知名人權法律專家彭力克（David Pannick）勳爵的認可，認為它符合《公民權利及政治權利國際公約》訂明的國際人權標準。然而「泛民」等「反對派」人士將這法案妖魔化並動員公眾反對，最終導致法案在「七一」大遊行後被撤回。

此後，國家安全立法成了一個敏感的政治課題，在市民對此擔憂及恐慌的情况下，2005年以來歷任行政長官都沒有再嘗試就第23條立法。必須指出，中央在23條立法失敗後仍然高度尊重香港的高度自治，從未指令任何一位特首在任何指定時間恢復第23條立法工作。相反，即使香港尚未就第23條立法履行其憲制義務，中央仍願意於2007年為香港實現普選而制定時間表，訂明特首可在2017年由普選產生。

雖然盡快落實「雙普選」是「泛民」政黨和議員的一貫主張，但當中央和特區政府最終根據基本法第45條提出行政長官普選建議時，選舉改革方案卻遭到反對，在2014年秋天發生了「佔中」，普選方案最終在2015年中被「泛民」於立法會否決。反對特首普選方案的理由是候選人提名程序不夠民主，反對者無視基本法第45條明文規定，就是行政長官普選的候選人應由提名委員會提名，而人大常委會的「8．31決定」規定由提名委員會以過半數票提名2至3名候選人，此方案與第45條實屬一致。

2019年一國兩制陷危機 中央力挽狂瀾

2015年政改失敗後，一些「反對派」、「本土派」中的激進分子，開始偏離或挑戰一國兩制的「一國」原則。對香港特區政府日益累積的不滿及日益嚴重的政治鬥爭，最終導致2019年「反修例風波」的爆發。眾所周知，即使政府宣布《逃犯條例》修訂無限期暫緩，並最終撤回法案，但風波所引致的騷亂仍持續數月，大規模的「黑暴」愈演愈烈，不少示威者以暴力挑戰一國兩制的「一國」底線。

中央研判形勢後，認為「反修例風波」與以美國為首的西方國家在一些其他地方支持的「顏色革命」相似，於是在2019年10月底的中共第十九屆四中全會，決定堵塞香港法律制度中缺乏國家安全保障的漏洞。基本上，中央是在「忍無可忍」、迫不得已的情况下「出手」，於2020年制定頒布《港區國安法》，旨在引領一國兩制的實踐重回正軌。事實上，香港2019年的情况清楚顯示，一國兩制的實踐已經偏離正軌，並陷於前所未有的危機。如果沒有中央堅決果斷的行動，力挽狂瀾，一國兩制將無以為繼。

中央隨後於2021年採取措施，以修訂基本法附件一及附件二的方式，改革和完善香港選舉制度。改革的目的是為「愛國者治港」原則提供制度性保障，此原則是鄧小平在1980年代早已提出的。中央期望此項改革能結束困擾香港多年的政治動盪及惡性政治鬥爭、立法機關的長期「拉布」行為和「不合作運動」，及「反對派」不斷以把中央和內地「妖魔化」來爭取群眾支持的政治動員模式。正是這些現象，阻礙了基本法原有的行政主導設想的實施。

可持續性的先決條件 必是穩定和諧繁榮

最後，讓我們回到一國兩制在香港的可持續性問題。我們可作一思考實驗，從歷史的不同時間點去思考這個問題，這樣我們會看得更清楚、想得更透徹。試想如果我們現在是於2014年的秋天，「佔中」正如火如荼地進行，那麼，我們對於一國兩制在香港的可持續性，應該會是十分悲觀的；同樣地，如果我們現在是於2019年秋天，看到遍及港九新界的暴亂愈演愈烈，我們肯定會覺得，一國兩制在香港是沒有可持續性可言的。

由此可見，一國兩制的可持續性的先決條件，必然是政治穩定、社會和諧、經濟繁榮。如果不能實現這些目標，任何關於民主、自決、「革命」、「光復」的空談都是沒有意義，且無助於一國兩制在香港的可持續性。

我們都親身經歷從2012年反國民教育運動、2014年「佔中」、2016年旺角騷亂，到2019年反修例風波，如果香港在這些日子的情况便是一國兩制的實踐常態，那麼這樣的一國兩制肯定是沒有可持續性的。中央提出的以下觀點是值得港人重視，就是習近平主席所一再強調的，一國兩制方針政策必須準確地理解和實施，不讓它走樣，不讓它變形，這樣的一國兩制便不會變、不動搖，中央將堅定不移地予以實施。

信一國兩制可跨越2047

一國兩制的初心是一方面讓中國恢復對港行使主權，保障國家的主權、安全和發展利益，另一方面維持香港穩定和繁榮。這既是一國兩制的初心，也是當前目標。過去25年來，一國兩制在港幾經風雨，其中一個主要因素便是部分政界人士無視國家的主權、安全和發展利益，只顧追求他們心目中的民主理想，希望把香港變為一個全面實行西方式民主的（只在名義上屬中國一部分的）「獨立政治實體」。

歷史經驗證明，這條路是行不通的。在政治上香港和中央的關係，必須是合作而不是對抗， 發揮香港在一些方面的優勢，從而為我們祖國的繁榮昌盛，作出應有貢獻。這樣，一國兩制便是雙贏的安排，既對香港有利，也對內地有利。而不是像2019年那樣，香港成了中國的負資產，成了西方顛覆中國社會主義的棋子。我相信作為雙贏安排的一國兩制是有前途的，也是有跨越2047年的可持續性。謹以此共勉，讓我們共同努力締造這個更美好的未來。

作者是香港大學法律學院鄭陳蘭如基金憲法學講座教授

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