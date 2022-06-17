林鄭不道歉的邏輯（文：曾志豪） (09:00)

首先，應該沒有哪一個香港人期望林鄭道歉，因為當香港已經變到如斯「完善」的階段，她道歉又能改變什麼？難道被囚禁的泛民人士能獲釋嗎？《港區國安法》也可以「撤回」嗎？

所以，香港人只在意她奇特而混亂的邏輯思維。

她說不會就任內的事向香港人道歉，但林鄭早在2019年反修例運動，已經向香港人道歉了兩次啊！

一次是6月16日，在「200萬＋1人」遊行後，政府出新聞稿表示，林鄭向香港市民致歉，「行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉」。

第二次是在6月18日，林鄭開記者會真人發聲：「這件事（修訂《逃犯條例》）引起社會矛盾、紛爭及焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。」。這算不算任內向港人「道歉」？

既然她早就已向香港市民道歉，她如何能拒絕做一件她早已經做過的事呢？今天拒絕道歉，那當年她道歉的對象其實是什麼人？難道那時的道歉，是違心話嗎？

其實林鄭對反修例運動的自我評價是不停修改的。第一階段是爆發之初，她礙於民情，只能「道歉」。第二階段是北京接管，定性事件為「顏色革命」，林鄭完全改口氣，強調「止暴制亂」。第三階段是國安法下的新香港，林鄭認為暴風雨過去了，她要為自己曾經的「軟弱」洗底，順便攻擊異己，所以她出席立法會惜別宴時無端「指自己當時很大壓力，好多人覺得她做錯，幸好自己夠堅定挺過去，又批評當日有建制派提出成立獨立調查委員會，今日應該向警隊道歉」（註）。

去到倒數的日子，她不單收回道歉，更覺得自己無過有功、值得同情，所以她不停搬出「最對唔住屋企人」、「要向屋企人嘅犧牲道歉」。她的行為等同篡改教科書、洗白自己歷史，政治無能的人反而變成受害人。

她也有不能道歉的「苦衷」：北京強調國安法下的香港「由亂入治」，如果林鄭道歉，豈不是說其實北京做錯了？

註：〈林鄭閉門批建制倡獨立調查應道歉 田北辰反問：修例係點搞出嚟〉，2021年10月27日，「香港01」

作者是傳媒工作者

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