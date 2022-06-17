回望林鄭房策——「滿江紅」的成績表（文：邱勇） (09:00)

不過，後人能否享受綠樹林蔭，筆者沒有水晶球，未能預測結果，箇中亦涉及太多變數，例如林太有否選擇適合香港土壤的樹？她種的樹是否合後人心意？後人會否為林太種的樹澆水施肥？這些未知之數都決定林太種樹的成果。

林太的「種樹論」看似很高章，如果他朝香港房屋亂局得以緩解，林太可以出來邀功，說是她想出這些點子的；相反，若香港日後依然「劏房圍城」，林太亦可以歸咎於接她棒的人，沒有落實其計劃，或者日後施政有誤，她也可劃清界線。不過這個「種樹論」對林太來說，實屬一把雙刃刀，因她在曾蔭權年代出任發展局長（2007至2012年），今日我們承受的惡果，很大機會是她當日有份種的。

無視劏房叢生 雪球愈滾愈大

林太任發展局長時，香港公屋一般申請者的平均輪候時間不超過3年；到2017年她上任行政長官時，輪候時間約為5年；經過近5年任期，輪候時間已升至6.1年，創1999年以來新高。在林太主政期間，全港劏房及住戶數目有增無減。其實，香港劏房問題早已在2010年左右開始趨明顯，林太時任發展局長，理應設法處理相關問題；但她非單沒有就加強打擊市區內的違規劏房，做立法、修例或訂立取締時間表等工作，反而走去新界「踢館」，揚言嚴厲執法取締僭建村屋。結果劏房圍城，劏房租賃已變成一個「大得不能倒」的產業。

過渡房屋或者是林太的得意之作。她任政務司長期間，協調各政策局及部門，成就了深井光屋項目。2018年林太以行政長官身分，成立過渡房屋專責小組，之後先後推出「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」及「酒店和賓館作過渡性房屋用途先導計劃」，以增加過渡房屋供應。

過渡房屋確實改善了不少劏房居民的生活，惟非政府組織發展過渡房屋，在覓地選址、交通配套及回應社區人士反對意見等方面，都遇上愈來愈多挑戰。同時，社會上亦有不少聲音，指政府在房屋政策上需要依賴與中轉房屋類似的過渡房屋，除了有開倒車之虞，也不符合成本效益。

劏房租管非驢非馬 功效成疑

林太在任行政長官期間，立法制定了劏房租務管制，原意是緩解劏房戶困境，實為一件美事。不過劏房租務管制研究工作小組中沒有租戶代表，政策難免會向業主一方傾斜，例如條例並無強制業主採用標準租約、罰則欠阻嚇性、條例執行上極依賴租戶自行舉報，但無論檢舉是成功或失敗，舉報的租戶都很大可能被業主趕走，結果自找麻煩。劏房租管另一大敗筆，是既不設起始租金，又有一段不短的空窗期，不少劏房業主趁條例生效前大幅加租。有見及此，劏房租管存有不少漏洞，令租戶得不到應有的住屋保障。

土地大辯論 無助凝聚共識

土地大辯論是林太於5年任期內，其中一個比較矚目的舉措。不過，不少團體指那是假諮詢，政府有預設立場，操弄諮詢方向，硬推林太在2018年施政報告提出的大嶼山發展計劃。這個「明日大嶼」願景，最後沒有為香港土地發展帶來共識。2021年施政報告中，林太另提出「北部都會區」願景，推銷「雙城三圈」概念。究竟政府是想雙箭齊發，還是見有關明日大嶼計劃的爭議不絕，故捨難取易，那就不得而知。

其實，林太理應早已掌握有關北部都會區的基礎發展框架，她擔任發展局長期間，開展或跟進不少有關新界發展的研究工作，例如新界東北新發展區規劃及工程研究、落馬洲河套地區發展規劃及工程研究、改善沙頭角鄉鎮及鄰近地區研究等，這些研究或多或少跟北部都會區有關；加上國務院早已在2015年頒布有關粵港澳大灣區發展的概念文件，如果林太的盤算具有全局觀，理應一上任行政長官，就馬上提出北部都會區願景。她沒這樣做，是否因為太過善忘，把接觸過的規劃研究都拋諸腦後？還是林太錯估形勢，以為明日大嶼計劃較易上馬？

土地開發重建 政府失主導權

林太不論在擔任發展局長或行政長官時，都無法為政府取回土地開發的主導權，導致可供發展的土地資源之供應，不足應付房屋發展需求。當局於2008至2010年檢討《市區重建策略》，2011年完成修訂，但香港的市區更新仍是商業掛帥、利益先行，「以人為本」的原區安置措施欠奉。

其實林太錯失了一個良機，將市建局由一個從事低買高賣的「收買佬」，轉變為一個使香港成為更「可負擔」城市的促進者。如果林太當日在市區重建策略內，加入要求市建局於其重建項目中提供若干公屋或資助出售單位，今天的社會應該沒有那麼分化。

此外，2018年林太倡議推行「土地共享先導計劃」，2020年5月接受申請，計劃推出至今只有5宗申請，現全在審核中。這個計劃能否加快本港房屋供應、改善市民住屋環境，實在成疑。落實計劃及審批申請需時，已經令計劃達不到「加快」目的。此外，土地開發主動權始終仍在地主或發展商手上，而計劃本身無為他們提供足夠誘因，讓其乖乖把奇貨可居的土地儲備交出來。

林太例子 可作前車之鑑

如果劏房數目、公屋輪候時間及市民的政策滿意度，是房屋土地政策範疇的關鍵績效指標（KPI），以往「年年考第一」的林太，現在很可能獲發一張「滿江紅」的成績表。回望過去，林太在制定房屋土地政策時欠缺清晰目標，亦沒有認清局勢；而雜亂無章的招數，容易令政策出現矛盾和失焦。

筆者撰寫本文，意不在翻林太舊帳，旨在告誡在位者（或將來的在位者）應以林太的例子為鑑，明白今天的不作為，不單為自己日後仕途埋下危機，亦為明日香港帶來艱難歲月。

作者是嶺南大學研究生院、社會學及社會政策系教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）