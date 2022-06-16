減公屋揀樓次數 損住屋權（文：何喜華） (09:00)

因應公屋輪候時間不斷延長，房委會資助房屋小組主席日前公開建議改變輪候公屋申請者配屋安排，由現時3次改為兩次，以求加快上樓時間。從常理而言，公屋資源有限，能獲編配如中六合彩，可入住公屋已是走運；若配屋時還諸多挑剔，或被嫌過於揀擇。減少配屋次數，讓有住屋需求的住戶盡快上樓，以縮短輪候時間，似乎合理不過。惟實際上，新建議只會削弱公屋申請人的選擇權利，卻無助大幅改善長期輪候公屋的困境。
最新公屋一般申請者平均輪候時間已升至6.1年，創23年來新高。根據房屋署最新數據，在今年3月底，公屋申請多達近25萬宗，當中近14.8萬宗屬一般公屋申請，約9.8萬宗屬非長者一人申請。公屋持續供不應求，且輪候者眾，當局當然想盡辦法如何縮短輪候時間，以達至平均3年上樓目標。增闢房屋用地、增加建屋量屬不二法門，惟建屋缺地、興建需時，短期內難大增公屋供應。若從需求入手，收緊申請公屋資格減少需求，似乎於理不合，亦未能照顧於私樓捱貴租、組織家庭後需要有獨立居所的住屋需要。香港未來管治者奉行「以結果為目標」的管治原則，縮短公屋輪候時間，似乎已是當局的房屋政策KPI（關鍵績效指標），房委會亦扭盡六壬，以期達成縮短輪候時間的「硬任務」。
「上樓」屬基層大事 不應削選擇機會
目前輪候公屋時間，是以公屋申請人登記之日起計算，直至首次配屋為止。而所謂平均輪候時間，主要計算過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者輪候時間平均數字。除非當局將現行輪候時間重新定義，否則配屋次數多寡，與能否達標並無關係。當然，選擇次數愈多，等候時間自然愈長。參考審計署早年調查報告（註），2013年時，由登記至首次配屋的平均輪候時間為2.7年；若等候第二次配屋，輪候時間便延長0.43年；再等候第三次配屋，輪候時間進一步延長0.78年。換言之，申請住戶需額外等候逾一年。
公屋申請人為何有屋都不入住呢？現實原因眾多，包括獲配單位離工作地點甚遠、與子女原就讀學校遠而不欲跨區上學、離開親友或熟悉社區致失卻鄰里支援、單位坐向或設計等不符合需要等等。這些都是實際生活問題。再者，對基層而言，入住公屋可能是一生唯一一次選擇居所的大事，住下來便是一輩子，因此願意一等再等的家庭，自會權衡各項因素，其選擇機會不應被減少。聯合國訂明人人享有住屋權利（right to adequate housing），適足的房屋權，除了包括有穩定的住屋身分、可負擔的租金，同時亦肯定有權選擇住所和決定生活地區。當局不應為求達標而捨本逐末，忽視公屋輪候冊家庭的基本房屋權利。
另方面，現時每次等候配屋的時間亦不理想，不少輪候住戶反映，近年由首次到下一次配屋，隨時動輒需時半年至逾一年；若等候至第三次編配，前後隨時要近兩年時間。當局實有必要檢討如何加快配屋，方法並非透過減少選樓次數，而是縮減其他行政程序。至於有建議將居於不適切居所的公屋輪候冊家庭，較先於居住公屋的輪候住戶配屋，表面上按迫切性分配，實際上改變了現時按「先到先得」的原則——只要申請住戶符合申請資格，誰先輪候便可先獲配公屋。
改配屋優次極複雜 必先諮詢公眾
新建議根本地改變既有編配原則，若然一旦落實，需處理公平性的問題。例如，究竟輪候公屋逾7年的公屋戶應先獲配屋，抑或是等候兩年的劏房戶？哪一申請人較為困難？是否公屋戶的住屋需要，必然較次要？除了居住因素之外，申請人年齡、健康、收入狀况變化等，又是否屬判別輪候優次需考慮的因素？是否意味需訂立新的一般家庭輪候公屋計分制？
上述建議茲事體大，且極具複雜性，務必先廣泛諮詢公眾，三思才後行。現行機制只需申請住戶通過入息、資產審查及居港年期，相對簡單清楚，公眾亦易掌握，不宜隨便更改。在房屋供應極短缺下，着力思考如何劃定先後，無助真正解決問題。要適時應對輪候冊家庭住屋困境，長遠仍是以增建公屋和過渡房屋為上策。
註：審計署《第六十一號報告書》，第三章〈編配及運用租住公屋單位〉，2013年
作者是香港社區組織協會主任
（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）