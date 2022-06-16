改公屋編配 難提早上樓（文：柯創盛） (09:00)

由於房委會並沒有公布申請人拒絕編配的數據，故只能以審計署2013年報告的數據為基礎，以評估「三改二」的影響。按2013年該署對一般申請人輪候時間的分析結果，約49%申請人接受首次配屋而獲安置；至於第二及第三次者，則分別為36%及15%。若按2013年的分佈推算，在執行「三改二」後，房屋署理應毋須再預留單位作「第三次編配」，並可釋放這批單位給其他申請人選擇，從而讓他們有機會「提早」上樓（假設他們接受首次配屋）。

不過，由於編配是按輪候冊的登記次序進行，在「三改二」後，第二次編配拒絕率理論上會降至接近零（拒絕第二次編配將被取消公屋申請資格），亦即會較現時吸納更多單位，也不存在「預留第三次編配單位」的可能，故對輪候較後者其實沒有影響，當然對整體加快編配亦沒有幫助。

基層戶更期望「揀到好單位」

以排隊上巴士作比喻，若排隊頭的乘客選擇不上車而等候下一班車（如同拒絕編配單位），排於他們背後的乘客就能「提早」上車。隊頭的乘客愈是「揀擇」，就愈多後排乘客可「提早」上車。但在「三改二」後，排隊頭的乘客在第二班車到達時必須上車，否則將要重新由隊尾輪候。由於隊頭乘客一定要上車，排在他們背後的乘客反而難以「提早」上車。

所以，「三改二」實際只會加快（或迫使）原先已處於「配屋」階段的申請人快些上樓，對整體輪候時間則沒有什麼影響。而據筆者了解，基層家庭長期苦等，雖然希望可以快些上樓，但更期望「揀到好單位」。因此，「三改二」或許可減省行政工作，但恐怕不能縮短整體輪候時間，相信亦未必受輪候申請人歡迎。

公屋是珍貴的社會資源，理應優先編配給最有需要者，可惜要逐一評估申請者對住屋的迫切需要程度，從而為10多萬宗一般申請編訂優先次序，難度及行政成本極高。有建議為居於不適切住所的申請者設立「快隊」，讓他們可以較居於公營房屋的申請者快些上樓。這個建議無疑有其合理之處，用心良苦，但在實際操作上存在不少難題。

以住所判定住屋迫切度 憂難操作

首先，何謂不適切住所，很難定義；就算同為劏房，質素亦可以有很大差距，有些劏房居住環境甚至比公屋的擠迫戶為佳。若單單因某申請人居於劏房，就給予較快編配，這是否公平？此外，若原居於劏房者遷至過渡房屋，按理就不再是「不適切住所」，屆時豈非要從「快隊」改至普通隊輪候？若繼續留於快隊，又會否違背設立快隊的初衷？而筆者最擔心的是，若居於不適切住所者可以較快上樓，恐怕會刺激這類住所的需求，除推高租金外，更可能令最弱勢的住戶無處容身。

因此，筆者雖認同「按需編配」的理念，但對於以住所判定住屋迫切程度，則有些保留，亦擔心建議難以操作。

誠然，增建公屋需時，任何可縮短輪候時間的建議亦值得當局詳加考量。而除了上述討論的建議外，筆者亦期望房委會考慮將現行「四區」（市區、擴展市區、新界、離島）選擇進一步細化，例如將新界分拆為新界東（北區和大埔）及新界西（元朗和屯門），以減少申請者因「派錯區」而被迫放棄編配機會。

此外，房委會亦應爭取縮短首次編配至第三次編配的時間，力求將整個配屋期，限制在12個月內完成，這亦可縮短申請者實際輪候時間。雖然這些建議未必能夠縮短整體輪候時間，但對個別申請人而言，或可讓他們提早一年獲編配合適單位。

作者是房屋委員會委員、觀塘區議會主席

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