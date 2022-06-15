夏蟲不可共語冰 張燈送客難回步 ——從林鄭月娥臨別發言看性格悲劇（文：劉銳紹） (09:00)

（1）近期發言七大錯誤傷人傷己

──林鄭月娥表示，過去3年（意指2019下半年至今）受「很多事」影響，「正正經經做行政長官想做的事只有兩年（意指2017下半年至2019上半年）」。民眾會問：「很多事」指什麼事？由陳同佳案引起的「修例事件」？如果說只有兩年「正經辦事」，那麼「很多事」就不是「正經的事」了。但這些「很多事」是誰搞出來的？事件的原點從哪裏來？請她回答。

──她表示，港府推動修訂《逃犯條例》沒有錯失（指原意），但「因為當時的解說工作做得不好」，「我們的主事官員沒有認真解釋，甚至沒出過清晰的Q＆A（問答）」。惟民眾清楚記得，當時她也經常站出來解說，由起初不肯「暫緩」到後來「壽終正寢」，都是「好打得」的她所說，怎可以把主要責任推到別人身上（外界一般認為她暗示李家超和鄭若驊）？

──她表示「到後期已經太遲，別人的文宣工作已經排山倒海」，還有「微電影反對條例」。民眾會問：官方和建制的文宣少嗎？來得晚了嗎？不夠排山倒海和沒有氣勢嗎？都不是。關鍵是能不能說服民眾而已！况且，林鄭月娥的話包含了「自己陣營的文宣工作不行」之意，這又是長他人志氣、滅自己（團隊）威風之舉（這是她經常犯的弊病），教建制人士情何以堪？

──她說：「社會上時常都有些人想挑撥離間，挑撥離間公務員和市民，挑撥離間公職人員系統中的高層和前線同事。」民眾會問：外界「挑撥離間」就可以分化嗎？這豈不是很兒戲？而且，外界為什麼「挑撥離間」成功？官方和建制的凝聚力在哪裏？須知道，她自己就是領軍人物。

──她說，除了立法會政治內耗（意指泛民陣營造成）外，「傳媒及意見領袖亦放大官員言論及措施，令官員壓抑個人潛能，未敢突破及創新，只選擇做自己的本分」。這裏有三大謬誤。（一）她的話是否暗示，官方和建制之內沒有可以引導主流民意的傳媒和意見領袖？錯了！其實很多，只是對象和效果不同而已。她這樣說，其實貶低了自己人。（二）外界的傳媒和意見領袖可以發揮影響，不是因為「放大官員言論及措施」，而是政策措施和她本人的問題。（三）真的是傳媒和意見領袖可以「壓抑官員潛能」嗎？果真如此，倒要看看官員和領軍人物的質素了。

──她說下台後一定不會考慮籌組智庫，因為這「等於干預，甚至影響當屆政府工作」。此語不單貶斥了成立團結香港基金的董建華，及成立大灣區國際信息科技協會的梁振英（均是前特首），也開罪了建制派的智庫，包括全國港澳研究會。按林鄭月娥的意思，上述智庫不是在不斷「干預」嗎？

──她表示不會干預下屆政府，但又說「現屆政府有很多工作需要延續，最明顯就是北部都會區」。她重申在土地供應方面，「（今屆政府）前人種樹，（下屆政府）後人乘涼」。這些話反映她既要邀功，也要干預下屆李家超政府。雖然李家超亦有參與現行計劃，但未來怎樣做，是他的權力，林鄭月娥毋須說得那樣露骨。

上述七大錯誤不單折射出她的邏輯和思維混亂，更顯露她作為高層政治人物的致命缺陷。從低的角度和要求看，她不懂待人和交友之義，也不懂處事和處世之道；從高的角度及要求看，她不懂身處官場的政治倫理、規矩，更沒有政治智慧。她的個人主義、剛愎自用、自己從來沒錯的性格障礙，導致她的性格悲劇。但她又身在高位，於是變成社會和政治悲劇，現有制度卻無法制衡。這就是更大的傷害！

（2）「三歪」和「一對」 扭曲更多

──林鄭月娥表示，《港區國安法》實施後，港人的言論、集會及新聞自由均未有改變，傳媒仍可批評政府，甚至嚴厲批評她本人（希望她感到此文對其批評不算嚴厲）。但這些都是官方角度，認為目前已經撥亂反正，由亂到治，由治及興，一切正常；惟民間的感覺並非如此，反認為她扭曲現象和解讀，此乃「一歪」。

她說「若傳媒自我審查，則無法控制」。民眾會問：今天的現狀是傳媒「自我審查」？還是官方打壓所致？此乃「二歪」。

她又說，回歸後到實施國安法，「媒體的登記數字增長，當中不乏境外媒體」。民眾會問：增長的是內地媒體（也算香港境外）？還是外國媒體？有沒有故意混淆視聽？外國記者當然都要受法律約束，但現時普遍感到壓力增加，從香港外國記者會的待遇可見一斑。這可以理解為「強己弱敵」的方法，但這能代表新聞自由不變嗎？此乃「三歪」。

──她說：「我又無班底，又無打手，又無代言人，我只是一個人。」圈中人發覺，不管什麼原因，堅持原則也好，孤芳獨賞也好，她早已是孤家寡人，難以合群或合流。她有此自知之明，乃是「一對」（也許是唯一的「對」）。

上述事例說明，扭橫折曲、抽空現實、倒果為因，正是她在自覺或不自覺中常用的3種手法，導致她言行分裂、難以服眾，無法凝聚力量。她給自己開了一張成績表，表示「無愧於自己」，惟民眾則說，她「有愧於港人」。她為自己的42年公務生涯畫上「完整句號」，但民眾則認為這絕不是完美句號。此文也不是人去茶涼，對她算帳，而是希望來者可追，不要重複她的錯。畢竟她已是「張燈送客難回步」，但如果「難回步」的是香港，又豈是你我所願見？

作者是時事評論員

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