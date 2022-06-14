後疫情時代 如何實現「個人資料通關」（文：馮健鵬） (09:00)

兩年多的實踐表明，各種防疫措施多少都會涉及蒐集某些個人資料，這亦是公眾關切個人資料安全的原因之一，甚至可以說，個人資料安全成了公眾評價防疫措施的一個標準。例如中大香港亞太研究所去年一項調查顯示，有47.9%受訪市民因擔心私隱外泄而不使用「安心出行」（郭樺、黃子為、鄭宏泰，〈「安心出行」為何困難？〉，2021年4月29日《明報》）。再如今年2月22日行政長官會見傳媒的答問中，就有記者表達一些市民對「核酸採樣後送去內地檢測」可能產生私隱問題的擔憂。雖事過境遷，尤其在經歷第五波疫情後，具體情况可能有變化，但這種私隱觀念的影響仍需重視。可以說，如何盡可能減少公眾關於私隱問題的疑慮，是通關機制能夠順暢運作的重要條件。

要實現個人資料的順利通關，除了「港康碼」、「安心出行」等要依香港法例做好私隱保護，對於內地相關法律規定，也有必要作宣傳和告知，讓市民有基本了解。

內地同樣有保障私隱法例

內地涉疫私隱保護的法律依據可追溯至2013年修改的《傳染病防治法》，其中第12條規定「疾病預防控制機構、醫療機構不得泄露涉及個人隱私的有關信息、資料」，並訂立疾控機構和醫療機構違反規定的罰則。2021年施行的《個人信息保護法》明確了個人資料用戶的知情權和決定權（包括撤回同意、更正和刪除等），確立個人資料的蒐集須遵循「對個人影響最小的方式」、「不得過度蒐集」、「公開透明」等原則；同時將生物識別、行蹤軌迹、醫療健康等列為「敏感個人信息」加以特別保護，要求須得用戶單獨同意後才能蒐集和處理，並必須「在具有特定的目的和充分的必要性，並採取嚴格保護措施的情形下」進行；此外還規定了發生爭議時的投訴、舉報、訴訟途徑。可以說，雖然內地與香港的法律體系不同，執法和司法體制也存在差異，但內地同樣有保障個人資料安全的法律依據。

當然，正因兩地執法和司法等方面有差異，因此仍有必要為市民提供專門服務和支援，以此作為通關機制的組成部分。粵港間的密切聯繫，使通關初期的大量對接工作要由兩地合作完成，而兩地已有的合作基礎便可發揮作用。

港私隱署有必要參與協調通關

一方面，香港的個人資料私隱專員公署有必要在通關事宜，乃至疫情聯防聯控的各項工作中有一席之地，處理兩地在涉及聯合防疫的個人資料蒐集與使用政策的溝通和協調，同時亦可向市民宣傳和普及內地有關防疫的個人資料法律規定及政策細節。在條件成熟時，私隱專員公署還可以加入大灣區整體合作機制，參與大灣區內個人資料跨境流通的政策協調和規則制訂，用「信息充分流通」進一步提升大灣區合作水平。

另一方面，港府目前通過駐粵經貿辦為在粵港人提供關於內地法律的免費諮詢服務，不過這種諮詢僅是不針對個案的初步法律意見。隨着「個人資料通關」的情形愈來愈多，相關法律諮詢需求也會隨之增加。港府駐粵經貿辦可與在粵的律師、調解機構、政府部門、司法機關等合作，為在粵港人涉及個人資料保護的法律問題，提供更實質的服務，甚至有可能以此為契機，將目前以商事糾紛為主要對象的大灣區調解機制，擴大到個人資料保護等社會民生領域。

總之，雖然「個人資料通關」給後疫情時代的通關提出新挑戰，但只要積極應對，就不失為完善「從經貿到社會民生全方位合作的大灣區機制」的機會。

作者是香港中文大學香港亞太研究所「中國法制研究計劃」名譽研究員

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