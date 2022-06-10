助益全人發展的選書指引（文：鍾志源） (09:00)

當討論學校圖書館的選書指引時，我們需要先看清學校圖書館對兒童及青少年學習成長的影響。學校圖書館是輔助兒童及青少年全人發展的重要地方，讓他們養成閱讀習慣，從而培養學生自主學習及終身學習的興趣和能力。要知道知識能啟發兒童及發展其人格，他們從閱讀所得到的一切，是一生受用的，也是他們終身能擁有的得着和資產，所謂終身受益。

可自由選擇閱讀 方能培養自發學習

學校圖書館不但提供各種學習資源，而且能為學生提供一個理想閱讀環境，使他們能自由、自主地吸收知識。自主學習是一種自我導向的學習過程，而終身學習是依據自己的需要去學習。學生能夠到圖書館借閱書本，對他們來說是很重要，因學校不是要強制他們只閱讀課本，相反是鼓勵他們閱讀自己喜愛的書。

學生有了選擇閱讀的自由，才能激發他們自發性的學習能力，養成閱讀習慣，提高其閱讀興趣，並增進學童彼此交流，這些都有助兒童及青少年的全人發展。因此，學校與家庭應好好運用學校圖書館提供的資源，教師和家長在常規課程外，應對兒童及青少年提供閱讀指導，為他們的全人發展打好穩固基礎。

參考芬蘭的教育政策，芬蘭孩子的閱讀表現優異，其中一個元素，可歸功於他們着重圖書館的功能。該國教育很重視閱讀，視培養學生閱讀習慣為重要的教育基礎，當地有近千座公立市鎮圖書館（public municipal libraries），圖書館是當地的人文地標。芬蘭圖書館藏書量豐富、設備完善，不同年齡層的人都愛到圖書館借閱圖書。芬蘭的孩子從小就在這環境下受薰陶，養成熱愛閱讀的習慣。

學校圖書館裏的藏書，建構起浩瀚的知識領域，更可作為一道橋樑，把兒童帶入文字世界中暢遊，讓他們觸及並探索廣博無垠的知識。在閱讀過程中，兒童能認識不同的知識領域，不單擴闊其視野，還豐富他們的人生，更能訓練他們獨立思考、提升創造及探索能力，最重要是激發他們探索人性，從而發展其人格及建立價值觀，可見學校圖書館具有深遠影響力。

回想我自小學開始，便喜歡到學校圖書館借書回家看，不同種類及語言的圖書我都想看看；中學以後，便開始喜歡借閱有關心理學的書籍；而大學畢業至今我仍喜歡逛書店，購買書本來閱讀，增進知識，可見閱讀的習慣確是影響了我的成長。

學校圖書館在兒童及青少年發展的階段，扮演着終身學習促進者（facilitator）的角色，透過對兒童推動閱讀及閱讀指導，能培養他們愛到圖書館的習慣，使其在成長過程中保持閱讀習慣，以及對閱讀的熱情，有助他們建立終身學習的基礎。此外，學校圖書館透過提供各種學習資訊，除了能夠支援老師教學和引導學生學習，還協助學生建構知識，使其樂於學習，有助啟動學生的自我學習動機。

在現今網絡發達年代，資訊可謂唾手可得，但學校圖書館所發揮的以上種種功能是不可取代。再者，大部分典籍、文獻、書本都有版權，不是隨便可在網絡上搜尋得到。學校圖書館的存在，亦發揮着「公平」學習的功能，使所有學生——不論貧富——都可借閱圖書，能夠自主學習及達至自我實現。

學校圖書館藏書應多元化

要讓下一代有「全人發展」，學校圖書館藏書的種類應要豐富及多元化，內容需能提升學生的探究精神、創造思維、邏輯思維、閱讀識字能力，及能夠發展學生的社交與情感。學校是有責任選購合適書籍，要涵蓋不同年齡層的學習及全人發展需要，灌輸正確的知識及價值觀予學生，讓學生能「放心」、開心、盡情地投入閱讀圖書館裏的寶藏。盼以上能成為學校圖書館的選書指引。

作者是迦密聖道中學校長、香港輔導及心理學會副會長

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