市民對候任特首李家超的期望 ——不再「三失」、幹實事、穩固基石（文：周永新） (09:00)

休養生息 不再失醫失學失業

第一，市民的普遍願望是不想新政府在最初成立的兩三年「大搞特搞」，因經過過去幾年的動盪日子，市民盼望有較長時間恢復元氣，也是一般理解的「休養生息」。

「休養生息」並非指新政府可以「躺平」、什麼都不做，而是避免展開一些規模大、卻沒有把握可達成目標的民生改善大計，例如翻天覆地改革現行醫療制度，而應集中精神和力量處理一些急待改善的措施，例如長者和殘疾人士所需的醫療和住院照顧、學童恢復正常學校生活後得到適當協助，及打工仔保住飯碗之餘，更能獲取合理報酬和安全的工作環境。

市民所以渴望穩定的生活，因為他們發覺，過往看似平凡的日子並非理所當然，而過去幾年經歷的「三失」——失醫、失學、失業——或許再次出現，成為生活常態。因此市民盼望未來兩三年，新政府能以市民福祉為念，協助市民重新踏上正常生活。

第二，李家超決定參選以來常掛在嘴邊的，也是市民聽得最多、印象最深刻的，是他說政府必須「幹實事、幹成事」，施政必須「以結果為目標」。什麼是李家超心裏的「實事」？或許是他提出的「提前一年上樓計劃」，或許是扶持1000名居於劏房的初中生成長，但在市民心裏，什麼才是他們渴望看到的「實事」？以下是一些市民的意見。

通關是市民心中大事

（1）香港何時才能與內地通關？何時才能外遊回來後不用隔離？與內地通關的目的，並不單純為了內地居民可來港消費，從而振興本地經濟，而是回歸以來，香港與內地居民已建立千絲萬縷的關係：經貿往來自然以倍數增加，但跨境婚姻更徹底改變了香港人口結構和家庭組織。

2020年新冠疫情開始以來，香港與內地往來受到限制，從此有多少夫婦兩年多來未能相聚？多少孩子未能來港上課？多少在內地／香港工作的子女未能過關探親？總的一句，通關是市民心中的大事、實事。

至於出外旅遊，市民的目的並非單純為吃喝玩樂，而是在繁忙工作中有機會出外抖抖氣、散散心，「充電」是也！兩年未能出外旅遊，不少市民心緒不寧，甚至患上抑鬱症。李家超應體諒市民出外旅遊的迫切盼望，在這方面為他們做點實事。

（2）過去兩年，政府先後派發現金及消費券。對於措施應否延續，市民或有不同意見，但不少人覺得，政府與其搞這麼多收入和資產審查的援助計劃，不如簡單地每年向市民派錢，猶如澳門的做法。

這並不是什麼「基本生活收入」，而是讓市民在自己收入以外，多得政府一些補助，令他們生活好過一點——低收入者可有額外金錢購買必需品；收入中等的可全家出外散心或吃幾餐豐富的；高收入者可多捐助有需要人士。政府若能每年派錢，市民欣慰之餘，也會覺得政府顧及市民需要，並非空談。

（3）梁振英當特首時，常說「民生無小事」，因為對升斗小民來說，最貼身的小事就是大事；相反，政府什麼雄圖大略，市民常不當一回事。最近申訴專員批評食環署滅鼠不力，相信不少市民都有同感，特別住在人口稠密地區的居民，不但鼠患嚴重，整個地區的環境衛生都十分糟糕，後巷滿佈雜物、街道垃圾堆積如山、污水臭氣熏天（還好現在有口罩相隔）、僭建招牌燈飾雜亂無章。

有意見認為，這是世界大城市的通病；不過香港自上世紀70年代初即推行「清潔運動」運動（Keep Hong Kong Clean Campaign），為什麼半個世紀過去，香港不少地區衛生環境猶如發展中國家的落後城市？在大灣區城市的排名中，香港的潔淨情况並不樂觀！

李家超要做實事，改善市民居住環境應是他首要任務之一。市民的居住面積已十分狹窄，走到街上還要忍耐惡劣衛生環境，怎教市民感到舒暢？政府若然有決心，改善衛生環境並非不可為，而且可以在一兩年間見到成效！這樣，市民會覺得李家超領導的政府，真的為市民做實事。

營造平和氣氛 開創共融新氣象

第三，回歸以來，中央常強調必須保持香港長期繁榮和穩定，所以當2019年「修例風波」造成前所未有的破壞和動盪時，中央即果斷通過《港區國安法》，以及確立「愛國者治港」原則、完善選舉制度，保證「一國兩制」行穩致遠。李家超競選政綱中提出「奠定穩固基石」，但穩定的社會，除了倚重國安法的實施，及「愛國者治港」得到充分落實之外，市民盼望李家超能多走一步，在社會營造平和氣氛，開創市民共融的新氣象。

無可否認，香港近年出現了嚴重矛盾和對立，甚至到了一個地步，爭拗雙方不再尋找共識，只顧重申自己立場和信念，堅信自己所持的才是公義和真理。

在這情况下，李家超怎樣可以營造平和氣氛？首先，平和氣氛並不單單屬於政制發展方面的討論，而是在社會各個不同領域和層面上，政府都盡力營造一種凡事都有商有量、接納共融的氛圍，避免社會出現過往那種互不相讓、一拍兩散的局面。

不過，對立雙方能夠有商有量、接納共融，並不是政府放低雙手便可得到，而是政府透過不同途徑，努力拉近雙方距離的結果。例如最近關於最低工資的檢討，勞資雙方都有意見，政府絕對不能指摘任何一方佔據道德高地便可解決問題；其實，政府必須做的，是首先有自己的立場和意見，這樣才能促使雙方協商、達成共識。又如社福界最關心的整筆撥款制度，社署的態度不能模稜兩可，必須提出制度不足之處，這樣才能結合資助機構和社工的意見，提出雙方都能接受的改善辦法。

市民不會期望李家超出任特首後，社會爭拗隨即一一解除，但只要政府關心市民福祉，把社會建基在平和的基礎上，鼓勵市民凡事有商有量，縱使結果不完美，市民若然相信政府所做的是為了公眾利益，基石自能穩固和堅實。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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