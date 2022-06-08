大江東去浪淘盡 驚濤拍岸千堆雪 ──回歸25年港府官員今昔對比（文：劉銳紹） (09:00)

（1）就我的觀察 25年分3個階段

──1997到2003年。這是香港回歸初期的6年，當時為了吸引台灣統一，努力示範一國兩制可行，同時向世界顯示中國大陸繼續改革開放，所以治港政策大致以寬鬆為主。此外，還刻意制約內地不同力量（包括省市）對香港的影響，讓港府自主發揮。還有，本地的「傳統力量」（當時還未有「建制」之稱）躍躍欲試，但也受到勸喻，希望他們先行努力提高水平。因此，當時的施政仍以「港英遺臣」的公務員為主，旨在顯示平衡過渡。這些政策基本按照1980年代構想中的一國兩制實行，也是我經歷「兩制」落實得最好的時候。

──2004到2014上半年。2003年「七一大遊行」之後，下半年中央成立港澳工作協調小組，曾慶紅任組長。由那時起，治港意念有若干變化。例如，對公務員文化開始有微詞，認為公務員隊伍未能好好配合董建華施政；此外，認為港人「沒有做好適應回歸的準備」，於是2004年初開展「愛國者討論」（近年的「愛國者治港」更是具體部署）。這個時候的政治壓力還不算大，北京仍希望通過經濟手段（例如「自由行」和「更緊密經貿關係安排」），解決「深層次矛盾」（溫家寶語），但卻忽略和掩蓋了公民及政治權利上的矛盾，形成日後更大的矛盾。不過，這段時候仍可以「有商有量」，與泛民陣營未至於勢不兩立。

──2014下半年至今。內地發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，此後不斷強化「牢牢掌握全面管治權」。「雙普選」表面仍有希望，但港人感到名存實亡，2014年爆發「雨傘運動」，這是積累多時的公民和政治權利不平衡甚至進一步傾斜的結果。其後，中共十九屆四中全會、港府提出修訂《逃犯條例》，更是矛盾升級；2020年實施《港區國安法》，北京感到「穩定和安全至上」，港人則感到「高壓」、「應有的政治權利被剝削」，形成更大的摩擦和衝突。

綜合上述3個階段，可見一國兩制在1980年代的重點和後來的重點，已明顯不同。北京認為政治要緊抓不放，港人則努力爭取兌現《基本法》的承諾（包括普選）。這不單是政治文化的問題，還是權力的問題，矛盾由此延伸。

（2）「兩制」非理解差異 乃實利問題

──中央認為港人要「全面、準確理解一國兩制」，意指港人過去的理解錯誤。這可以形容為想法各異；但說到底，這是掌握實權、實利和實力的一方，願不願意放開權力（以不影響政權安全為前提）的問題。現實上，北京認為無此必要，也沒有信心，自然不會放開；即使港人沒有否定中央和政權的念頭，但也無法令北京釋疑，還被理解為「與中央對抗」。多次事件反映，民間在公民權利的抗爭很容易被上升為「顛覆政權」，或被一葉障目，出現界線不清，演變為行動衝突和跌入觸犯法律的困局。

──由於近年中外形勢變化，香港成為中外角力的焦點之一，北京因此更擔心香港「被外國勢力和外部勢力利用」，繼續對中國不利。這一點確有迹可尋，可以理解，但毋須變成主要矛盾，更毋須變成中央與地方、內地與港人之間的矛盾。其實，外國（即使美、英）並不重視香港的民主發展，只是藉此作為「搞亂對手陣腳」的招數之一，所以不宜自亂陣腳。事實上，如果香港人沒有感受到北京愈來愈大的壓力，普遍也不會親外。換言之，本來是中外角力的矛盾，卻變成內地與香港的矛盾，值得嗎？

──北京嘗試了幾種模式（例如董建華的商界背景、曾蔭權和林鄭月娥的公務員背景、梁振英的親北京背景），但都是通過代理人的間接管治。近年，中央直接管治的色彩愈見明顯，在解說原則、理念、政策、措施等方面，垂直管治已呈現港人眼前。內地還有人形容：「既然你們香港人管不好香港，就讓內地人來管。」此語不是說馬上「京人治港」，但正在合理化內地對港的管治思維。其實，即使是港人特首和高官，誰人不是按中央政策辦事？如今，連按香港實際情况的「擦邊球」意識和行動也沒有。可見，到了這個時候，減壓也不會影響國家和政權安全，反而可以疏導怨氣，令「由亂到治，由治及興」的氣氛更佳。

（3）民研數據反映的3個問題

──市民對特首的評分高低，與中央的治港政策有密切關係。以董建華和曾蔭權為例，當時北京的治港政策相對寬鬆，兩人在位期間的平均支持度分別是51.9分和58.1分。其後，北京治港政策趨緊，梁振英的支持度只有平均43.6分。到了林鄭月娥，矛盾和摩擦更多，她的支持度跌至平均39.1分（見圖）。

──不同領導人的政策鬆緊，也反映在民意調查之上。例如，習近平2007年接任中央港澳工作協調小組組長，在2010年主導通過了2012年政改方案，時任特首曾蔭權的民望隨即上升。2020年，香港政治氣壓出現近年新低，林鄭月娥的民望曾跌至只有18.2分。

──由此可見，寬鬆的政策較受歡迎，而特首只是政策執行者，關鍵是政策本身能否取得主流民意的支持。在往後日子裏，中央如果明白箇中奧妙，既協助港府搞好經濟民生，同時減輕政治壓力，自會產生更好效果。屆時面對外部勢力，也會應驗《念奴嬌．赤壁懷古》所說：「羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。」但願如此！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）