欲振興經濟 須刻意為之（文：劉進圖） (09:00)

據《明報》5月30日報道（〈外企擬撤資 上海推復蘇措施挽留 多回應外商訴求 龔正：搶回疫情耽誤時間〉，A12版），上海市政府響應國務院「穩住經濟大盤」的會議要求，推出《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，方案包括50條政策措施，涵蓋助企業紓困、復工復產復市、穩外資穩外貿、促進消費、加快投資等領域。

其中穩定外資外貿措施包括：建立重點外企復工復產專員服務機制，提前啟動申報鼓勵跨國公司地區總部發展專項資金，為外籍員工及家屬、客戶來華提供出入境便利，加大出口退稅及出口信用保險支持，鼓勵港口及航空企業減免貨物堆存費和滯箱費等。

其實，香港特區政府為復蘇經濟也推過不少措施，例如津貼企業保留員工以減少裁員、以消費券鼓勵市民消費等。在這些領域上，香港跟上海比較並不遜色，甚至可以說是先行一步；但在穩定外資方面，上海對外傳達的信息，卻明顯比香港強。

滬港領導者大局觀 見強烈對比

香港在過去一年，不斷與外資商會吵架，動輒祭出國家安全口號，彷彿外資企業都是威脅國家安全的疑犯。政府對外企人員大量流失，拿不出半點辦法來，白白看着香港的國際地位被削弱、人才被新加坡搶走。

上海跟香港一樣，受制於中央的「清零」政策，對入境旅客必須堅持隔離檢疫的要求；所謂向外企員工及家屬、客戶等提供出入境便利，到底有多少彈性、是否可起到挽留外資的作用，還有待探究。但上海市政府意識到這事情重要，在剛剛解除封城、着手恢復經濟之初，便高調宣布，清楚表達挽留外企的意圖。這種大局觀和戰略思維，與香港新任特首那謹小慎微、凡事緊跟中央口徑的作風，形成強烈對比。

國安工作常掛口邊 外資會怎樣想

《港區國安法》頒布接近兩年，國安公署的調查和檢控一浪接一浪，從未有半刻消停；加上警方重新啟用煽動刊物罪，檢控批評政府的異見人士，在維護國家安全上已經做到「加零一」。

但新特首和現任主要官員在面對傳媒時，還是不斷把國安工作掛在口邊，說還有許多漏洞需要堵塞、還有許多危害國安行為需要對付，刻意引發市民無限想像。外資企業人員聽到這些信息，心裏會怎樣想？在強調國家安全之餘，特區的領導者有什麼信息，是有助於穩定香港經濟，有助於紓緩人才與資金外流？在回歸25周年大日子來臨前，香港市民會聽到這方面的信息嗎？

作者是資深傳媒人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）