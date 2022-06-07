西方經濟上援烏抗俄的三大關鍵（文：郭耀斌） (09:00)

經過5月30至31日的歐盟峰會後，歐盟推出第六輪制裁俄國措施，最受外界注目的部分，是歐盟各國同意合共減少入口九成俄羅斯石油（下文詳述），及歐盟與英國聯手禁止歐英的保險及再保險公司，為運載俄油的油輪提供保險。歐盟這一輪公布的制裁措施，較對上5輪更集中和徹底，但由於政策執行需時，加上俄國能源產業並非單純因西方制裁便會（短期內）被削弱，最終會否對俄羅斯經濟帶來致命衝擊，宏觀來看可從三大方向觀察。

歐洲會否因通脹壓力而放寬制裁

歐盟的九成俄油入口禁令，有兩大部分：一、最快在今年12月停止透過航運入口俄羅斯原油，以及在緊隨的兩個月後停止通過航運入口俄國石油產品；二、透過德魯日巴油管（Druzhba pipeline）入口俄油的歐盟國家，現階段可獲無限期豁免參與制裁，當中包括匈牙利、斯洛伐克、捷克、德國和波蘭，但德國和波蘭宣布在今年底前停止藉此油管入口俄油。

總計歐盟將於本年底前，較原先減少入口俄羅斯原油達90%；但這個幅度已屬折衷方案，原因是匈牙利、斯洛伐克和捷克是內陸國家，本身要依賴德魯日巴油管供應國內所需，因此極力反對歐盟在未給予足夠時間和財政援助下，便一刀切禁止入口俄油。

另外，全球約九成的航運保險，由國際船東互保協會（International Group of P&I Clubs）旗下的13間保險公司承保，當中大部分以歐洲為總部，並以英國為總部的勞合社（Lloyd's of London）為有關保險公司提供再保險（reinsurance）。歐英（及稍後可能加入行列的美國、加拿大和日本）即時禁止境內保險公司承保有關俄油航運新合約，原有合約亦於未來6個月完結後不再續期，由於無保險的油輪不獲進出歐洲港口，加上歐盟曾於2012年針對伊朗石油航運實施過相關禁令並取得成效，外界預期禁止向俄油航運承保的政策，對比九成俄油入口禁令，成效或更立竿見影。

按歐洲統計局數據，歐盟27國入口的原油和天然氣，分別約有25%和45%來自俄羅斯；同時，按國際能源署估算，2021年俄羅斯每日出口470萬桶原油，歐盟合計每日入口220萬桶（連同英國及其他歐洲國家合共240萬桶），佔了俄羅斯約一半出口；而石油及天然氣出口，於去年佔了俄羅斯國庫收入約45%。

俄烏戰爭難以短期內結束，歐元區和英國也分別因能源和糧食價格高企，錄得破紀錄通脹（5月份按年升8.1%，是歐元區成立以來最高；4月份英國物價指數按年飈9%，逾40年來最高），歐英是次祭出至今針對俄油出口的最嚴厲措施（即使措施在半年後才陸續生效，而且未包括俄羅斯天然氣），意味布魯塞爾和倫敦願意承受短期通脹風險，換取重挫莫斯科財政來源；惟戰事一旦延續至冬季，在未來半年又未能找到足夠入口來源替補俄油留下的供應空缺，即使歐英願續供應武器予烏克蘭，持續高企通脹亦有機會削弱援烏抗俄的民意基礎。

俄國能源的非西方及灰色市場需求

俄國總統普京在俄烏戰爭前，率先獲中國同意在30年內購入總值1175億美元的俄羅斯石油及天然氣。5月19日路透社引述能源分析公司Vortexa Analytics報道，中國在5月便以航運方式每日入口110萬桶俄油；以同一方式比較，今年首季每日入口75萬桶，去年全年則只每日入口了80萬桶。

同一報道亦稱，中國也根據與俄方協議，透過油管每日買入80萬桶俄油，意味中國單是5月便每日購入近200萬桶，佔中國全年石油需求的15%。即使根據報道中國是以每桶折讓多達29美元購入，可見中國就算在公開場合不願意過分支持俄方，也絕對願意金援俄國能源業。

印度同樣趁低價大舉買入俄油。3月31日彭博引述消息人士報道，印度獲俄羅斯折讓每桶多達35美元的價錢，結果由3月至6月，英國廣播公司引述商品數據分析公司Kpler的統計，印度在此期間購入約2600萬桶俄油，而印度在整個2021年只入口了1200萬桶（佔印度去年原油入口的2%），增幅非常驚人。

印度同時與美俄保持良好關係（印度是美國印太戰略重要成員，亦是俄羅斯軍備的主要購買國），當俄油以折讓價出售，只要政治上獲美國容忍，短期內對印度必然吸引力極高。

俄國逐步失去歐洲市場，中印自然是最理想的替代，但兩國在中長期能否持續承接俄油出口，卻成一大疑問：其一是出口往歐洲的俄油不少是經油管輸送，俄羅斯假如長遠要改往中印出口，需花時間和成本興建更多通往中印的油管；其二是中國近年經濟下滑，原油需求或會下降，而印度以往主要從中東入口原油，一旦俄方減少或取消原油折讓，印度的購買力也存疑。

所謂「殺頭生意有人做」，早年「伊斯蘭國」（ISIS）武裝分子佔據伊拉克北部石油重鎮摩蘇爾後，也成功透過地下渠道販賣摩蘇爾出產的石油來獲取資金；是次俄油被大部分西方國家禁運及不獲承保，自然也會衍生這方面的灰色交易。當歐英不再容許境內保險公司承保俄油產品航運，中印以至其他有意購買俄油的國家就不能以傳統方式直接購買，不但要另找保險公司承保，改用非美元貨幣結算，運送過程也要隱藏產地，以避開美歐制裁措施。

早年匯豐、渣打等銀行相繼被美國司法部控告涉及參與伊朗石油和其他金融交易，而最終要繳交巨額罰款。今後美歐英要趕絕俄油供應，固然要視乎有否決心阻嚇美歐英金融機構參與，甚至是否連與美歐英貨幣結算業務有往來的中印金融機構也不放過。

中東局勢與華府改變中東政策的態度

壓抑通脹固然有助美歐英凝聚封殺俄油的民意基礎，而增加原油產量是其中一個方法。《金融時報》6月初引述消息人士報道，美國有意緩和自拜登出任總統後，與沙特阿拉伯王儲穆罕默德的緊張關係，以提供更先進武器和支援也門戰爭為條件，換取以沙特為首的石油輸出國組織（OPEC）增加原油產量。另一方面，拜登政府亦一直表明有意緩和美伊關係，日後會否放寬伊朗原油出口制裁，換取對方重返談判桌，也值得留意。

誠然，美國不再像舊日般完全主導對沙特和伊朗的關係，加上OPEC的增產能力也要視乎利比亞局勢，即使美國有所求，也非能輕易實現。

俄烏戰爭已演變成長期戰爭，西方與俄國至今不願意真正兵戎相見，但不惜消耗自身經濟實力和對方資源來擊倒對手。從資源和經濟實力計算，時間似乎對西方有利，但通脹會否最終扭轉援烏抗俄的民意和政策方向，筆者認為仍需時觀察，但不吝嗇在此大膽下判斷——假如歐洲能夠捱過2022年尾至2023年初的冬天，到時候相信勝負已分。

作者是香港國際問題研究所研究員

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