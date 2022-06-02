香港科創發展 須增強3優勢（文：孫東） (09:00)

全球科技競爭的兩個新動向值得我們高度關注：一是愈來愈多的基礎科研創新直接形成新產業，這種「基於科學的產業」目前已在不少發達國家迅速崛起；二是科學家在科創發展中愈益重要。未來的產業國際競爭，很大程度取決於科學的新突破，及基於科學的產業創新發展；同時，人才——特別是頂級科學家，將成為未來全球爭奪對象。如何把握世界科技發展新動向，為香港科創發展做好頂層設計，至為關鍵。參考美國過去成功發展科創經濟的3個重要元素，即創新、移民、全球化，筆者認為香港想在未來的科創發展取得成功，也要依賴增強「創新、人才、國際化」三大優勢。

完善科技創新生態圈

香港科創競爭的優勢在於其較強的基礎科研。香港有5所大學的排名進入世界前100名，應善用和不斷強化這一優勢，重點培育和發展基於科學創新的企業，以新產品帶動新產業發展。筆者認為，港府應力爭於上游基礎科研、中游成果轉化、下游產業發展三方面，協調和統籌科創發展。國家「十四五規劃」提出的九大「戰略性新興產業」，有多項涉及基於科學的產業，當中香港的大學科研大有用武之地，包括新一代信息技術、生物技術、新材料、新能源、高端裝備等。

事實上，香港多年前已提出「官產學研」概念，這與內地最近提出的，將「產學研」提升至國家宏觀指導下的產學研協同創新、發展國家「平台經濟」的戰略思想不謀而合，只是香港在構建和深化「產學研」發展平台方面一直未能拿出具體有力措施，效果欠佳。許多創研原創成果，要落地其他省市才能形成「獨角獸」企業，科學家及其團隊也無法安心在港進行對企業壯大至關重要的後續研發。

科學造就未來的戰略性新興產業，大學作為科創生態圈的最上游，對科創發展舉足輕重，故此香港急需改變現有對科研人員及研究成果的管理機制，明確高校對建設國際科技創新中心、促進經濟轉型及再工業化的責任與目標，將隱藏在「象牙塔」內的科學技術生產力釋放出來。同時，政府應加強引領中下游成果轉化和產業發展，在資金和政策等層面強化指導作用，利用北部都會區發展機遇，適時制訂和推行便利政策，引入更多高增值和高技術含量的產業落戶香港，完善科創生態圈。

人才是最關鍵要素

美國過去能夠在科技上獨領風騷，靠的是廣納世界人才。香港若想成功建立國際科技創新中心，亦需如此。國家在「十四五」規劃已明確了國家人才發展戰略，香港應制訂相應的人才發展計劃，在培養和培訓本地人才方面不惜工本。

另外，為加速發展，香港亦應像美國及內地許多省市一樣，在全世界爭奪人才。香港有一國兩制的制度優勢，加上國家蓬勃發展，享有天時、地利，但獨欠人和。隨着《港區國安法》實施和完善選舉制度，香港逐漸由亂而治，為吸引人才來港提供了安全和穩定的社會環境，下一步應制訂和落實吸引人才政策，比如推行「世界頂級科學家計劃」，締造香港「國際人才交流中心」的品牌。

除了吸引人才，留住人才同樣關鍵。香港有不少非本地的科技和金融人才，其中具內地背景的「港漂」專業人士就已近30萬，他們近年愈來愈少願意留港發展，原因之一是香港欠缺吸引和留住人才的積極措施。這些人雖然貢獻香港、依法納稅，卻因來港未滿7年，不能像香港永久居民般領消費券，買房也需交付高額印花稅。這類政策透露的「排斥性」信號，降低人才留港意欲。香港需改變不合時宜的政策，向全世界釋放出香港歡迎人才的強烈意願。

促進香港成海內外合作平台

香港與內地其他省市相比，最重要的優勢在於其國際化地位及東西文化交融的社會環境。香港在融入國家發展大局的過程中，應善用這一優勢，真正做到發揮國家所需、香港所長，除了建立人才國際交流中心、為內地及世界各地科學家提供國際交流與合作平台，還應協助國家建立全球產學研協同創新平台。以香港為基地，提供全球化專業顧問服務，在科創及產業發展相關的金融、法律、會計等方面，為內地與海外合作項目提供可行性評估及專業服務，同時致力成為全球合約簽署、管理、執行和爭議調解仲裁的重要平台。

另外，香港許多企業都具豐富的國際供銷管道與人脈網絡，可積極參與國內「十四五」規劃多個項目，加強與內地企業合作，創造屬於香港自己的國際品牌。

作者是城大生物醫學工程系講座教授、立法會（選委會界別）議員

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