血色豐碑：香港政策的遺漏（文：楊志剛） (09:00)

烈士豐碑缺政策局層面統籌

香港現屆政府13個政策局、下屆政府15個政策局，哪一個局負責香港烈士豐碑的保護和推廣？答案是沒有。不但沒有在政策局層面的統籌，甚至連署級或處級行政部門的關心都沒有。香港郊野公園一草一木、古老建築物的一磚一瓦，都有相關部門統籌和負責保育，這些物件對香港的貢獻，豈能攀比烈士為國家民族的犧牲？而烈士的豐碑卻被下放到地區層面，分散到由當區的民政事務處「維修保養」。

隱蔽在西貢小村莊的黃毛應玫瑰小堂，是抗日戰爭時期游擊隊東江縱隊港九大隊成立的根據地。1944年，佔領香港的日軍把該村村民集齊教堂門口，逼他們供出游擊隊藏身地。日軍把村民鄧德安吊在教堂屋架上，地下點火燒他的腳，烈火把他雙腿的外皮全部燒焦，骨肉都露了出來，鄧德安昏死過去。日軍不肯罷休，再把另一名村民鄧戊奎吊上去燒。

日軍為何血洗黃毛應村？我翻查史料，還原那一段血色歷史。1944年2月11日，一架美軍「飛虎隊」戰機在香港上空被日軍擊落，飛行員克爾中尉（Donald W. Kerr）跳傘逃生，降落在山間後被大批日軍搜捕。緊急關頭，他被一名香港游擊隊小隊員發現。

克爾中尉在他的日誌記載：「我沿着山徑慌忙往下跑，突然有人拉我衣袖，我一看原來是個小男孩。小男孩大約10至12歲，戴着一頂大人帽，背着長長的電筒，他面色充滿警戒，拚命以手勢叫我跟着他走。日軍已來到附近，幸而小男孩對山坡每一處地方都瞭若指掌，終於把我帶到一個隱蔽的小山洞躲藏。隔了一天，小男孩與一名15歲的女游擊隊員送來3隻烚熟的雞蛋和蕃薯。但搜索的日軍愈來愈多，情勢凶險，在游擊隊幫助下我不斷竄逃轉移，且因腿部受傷行動不便，游擊隊用竹枝和木櫈做的轎，抬着我在陡峭的山路逃避日軍。」47天後，游擊隊終於把克爾送上船，逃離香港，回到桂林的美軍基地。

我仔細閱讀克爾中尉的日誌及相關游擊隊史料，對於營救克爾的驚險過程，這些資料都高度脗合。但克爾無從知曉的是，當時大批日軍從山坡兩邊夾攻，誓要捉到他，在形勢最危急的關頭，游擊隊用調虎離山之計，在市區多處日軍據點發動猛攻和爆炸，迫使搜捕克爾的日軍要撤回市區佈防，這才讓他脫險。但此舉使日軍大怒，於是對游擊隊進行血腥大搜捕，包括血洗游擊隊的據點黃毛應村，把小教堂作為刑場對烈士施行酷刑。

今天我來到這所黃毛應玫瑰小堂，感受到的是一片傷感。荒蕪的小教堂，不但欠奉基本的維修保養，竟然連教堂正門都被豪華村屋的後花園圍堵了。離教堂正面一米之遙，便是對正一大幅豪華村屋後花園的高牆，兩者之間只餘一條暗暗窄窄、雜草叢生的小巷。地政總署豈能如此批地？豪華村屋有否侵犯烈士豐碑的地權？我踽踽獨行來到教堂門前憑弔這所豐碑，在幽幽的烈士遇難處，我獨自想像寧死不屈烈士所受的酷刑，令我一身虛汗；目睹烈士豐碑遭受如此遺忘，令我悲愴莫名。

英人抹去烈士地位 美總統不忘援手

英國人冷冷一抹，把港九新界多處烈士的歷史記憶抹掉。由戰時被日軍俘虜的港督楊慕琦，到末代港督彭定康離任，逾50年之中，歷任港督都不承認曾經配合盟軍英勇抗日的游擊隊，把游擊隊的英勇和犧牲全部抹去，一舉勾銷了他們的歷史地位。

美國總統列根反而沒有遺忘，1984年4月30日他在中國復旦大學致辭，提及抗日戰爭時飛虎隊飛行員獲游擊隊營救的歷史：「你們掩藏這些飛行員，照顧他們，為他們包紮傷口，救了他們很多人一命。」

克爾中尉的兒子沒有遺忘。2008年，克爾的兒子大衛克爾（David Kerr）專程來港，在油麻地一所安老院，找到當年拯救他父親的那位機靈的少年游擊隊員李石。當時李石已是年近八旬、坐輪椅的老人，大衛克爾在老人面前蹲下說：當年你勇敢地救了我父親，今天我代他來感謝你，還他生前的願望。說罷，他把一枚「飛虎隊」勳章放在老人手中。

第一任特首董建華亦沒有遺忘。1998年，董建華先生把115位東江縱隊烈士的名單，安放在大會堂紀念花園的紀念龕，正式為歷史的遺忘作出小小彌補。115個永恒的名字裏，有本文提及的鄧德安，還有因營救克爾而被日軍虐殺的女烈士馮芝、張泳賢。

東江縱隊的港九大隊游擊隊，除了營救被日軍俘虜的美軍和英軍之外，亦曾大規模撤離日軍準備捕殺的知名反日文化界人士，當中包括何香凝、茅盾、柳亞子。

港府應跟從國家訂烈士紀念日

2014年，全國人大以法律形式將9月30日定為中國烈士紀念日，也就是在國慶之前一日。先有烈士的犧牲，才有新中國的成立。烈士紀念日並非假日，但全國各地都舉辦各種活動緬懷先烈，香港竟然一直沒有跟從。新一屆特區政府理應跟從國家，正式將9月30日定為烈士紀念日，並責成改組後的民政及青年事務局負責統籌，讓全港各烈士豐碑獲最高規格的維護，並大力推廣烈士豐績，以免香港青年淪為「被抹掉對自己歷史的了解」的被摧毁一代。

作者是教育工作者

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