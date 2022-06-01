習主席會見李家超講話的幾點解讀（文：盧文端） (09:00)

「雙普選」需遵循新選制原則要求

完善香港選制是習主席親自提出。去年1月27日他聽取林鄭月娥特首的述職報告時指出，香港由亂及治的重大轉折，再次昭示一個深刻道理，那就是要確保一國兩制實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。正是這一重要講話，啟動了建立新選制的重大工程。在中央看來，最近舉行的特首選舉是繼去年9月選委會選舉和去年12月立法會選舉後，香港新選制的又一次成功實踐，標誌着香港新選制全面落地生根。習主席在這次講話中總結3場選舉：實踐證明，新選制對於落實「愛國者治港」、保障香港市民行使當家作主權利、推動形成社會各階層各界別齊心協力建設香港的良好局面，都發揮了決定性作用；這是一套符合一國兩制方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度和民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。

有人提出：若新選制須長期堅持，還要不要落實雙普選？答案當然是肯定的。眾所周知，全國人大決定修改完善香港選制的時候，對《基本法》第45和68條沒有改一個字、一個標點符號，這兩條所確立的香港行政長官和立法會議員選舉最終達至普選的目標沒有改變。習主席說新選制須長期堅持，實際上有兩重含義：一是新選制要在較長時間保持穩定，為一國兩制行穩致遠和香港長期繁榮穩定保駕護航；二是將來落實雙普選，需遵循新選制所確立的原則要求。

結合習主席去年會見赴京述職的林鄭特首時有關新選制的講話，可將新選制對雙普選的原則要求歸納為3點：一是全面落實「愛國者治港」原則；二是保障香港市民行使當家作主權利；三是形成社會各階層界別廣泛、均衡參與的政治格局，及社會各階層界別齊心協力建設香港的良好局面。顯然，今後將會落實的雙普選，必然是新選制規限下的雙普選。那種寄望通過雙普選改變香港政治格局甚至奪取香港管治權的想法，只能是異想天開的幻想。

不能不看到的是，香港爆發修例風波後，有人擔心中央的一國兩制方針會否繼續；在中央制定《港區國安法》和完善選制後，一些西方輿論指摘中國政府已改變一國兩制。習主席在這次講話中，不僅肯定香港25年來儘管經歷許多風雨挑戰，但一國兩制在港實踐取得舉世公認的成功，而且特別強調中央全面準確貫徹一國兩制方針的決心從沒有動搖，更不會改變。習主席的講話，實際上是在香港回歸祖國25周年這個重要歷史節點，再次向全世界鄭重宣示：無論遇到什麼挑戰和困難，一國兩制將堅定不移貫徹下去。聯繫到全國人大法工委主任、基本法委員會主任沈春耀日前說，一國兩制50年後也不會變，可看到中央堅持一國兩制方針具有何等信心和決心。

中央領導會見的三重實質意義

習主席及李克強總理分別會見李家超並發表講話，當然不是行禮如儀，而是有重要實質意義。第一，習主席高度評價李家超愛國愛港、敢擔當和積極作為，對他予以充分肯定和信任，表明中央希望新任特首及其領導的政府，面對複雜多變的國際形勢和風險，能有強烈的擔當意識，有駕馭複雜形勢的能力，忠誠勇毅履行職務，堅定應對外國勢力干預，捍衛香港和國家整體利益，維護國家安全及香港繁榮穩定。

第二，基本法規定，香港特區行政長官由中央人民政府任命，向中央人民政府負責。中央領導會見李家超的一個深層含義，就是體現中央任命是實質性的，是落實中央全面管治權的重要體現，是特區行政長官履行向中央負責的憲制責任起點。

第三，新一屆特區政府必須努力落實中央領導重要指示。今天的香港已實現由亂到治的重大轉折，正處於由治及興的關鍵時期，新一屆政府肩負重任。習主席對李家超的講話提出兩點要求，一是施政展現新氣象，二是發展譜寫新篇章。李克強講話提出的要求更具體：一是廣泛團結社會各界，積極回應社會關切；二是提高政府效能，提升香港綜合競爭力；三是高效統籌疫情防控和經濟社會發展，破解民生難點痛點，開創發展新局面。

特區政府需擔當主體責任

中央指導香港發展，對新任特首提出工作要求，是落實中央全面管治權的要求。當然，管理香港特區的主體責任仍在特區政府身上。李家超需抓緊推進新一屆政府施政準備工作，進一步凝聚變革求新、務實進取、同為香港開新篇的社會共識，帶領香港抓住機遇，譜寫香港發展新篇章，不辜負中央的希望和港人期待。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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