布林肯對華政策演講 為何成為「文獻回顧」？（文：孫成昊） (09:00)

美對華戰略最大困境：仍缺指南針

這場在拜登結束亞洲行之後的對華政策演講更引人注目，而且此前就有消息稱，講話的背後支撐，是拜登政府已擬定的對華戰略報告，演講是美國政府希望向外傳遞的報告內容。但布林肯講話後，外界反應平平，既沒有讓鼓吹中美「必有一戰」的人歡欣鼓舞，也沒有讓希望中美盡快企穩的人放下心來。演講內容並無太多新意，彷彿拜登執政以來對華政策的「文獻回顧」。這種表現，恰恰反映出美國對華政策正處於多重困境。

最大的困境，是美國對華戰略仍然缺乏「指南針」。拜登政府聲稱需要與中國開展戰略競爭，但競爭只是手段或者工具，並不是真正的對華大戰略。

自從奧巴馬第二個總統任期以來，美國戰略界就掀起過對華戰略的大辯論，核心議題是對華接觸政策是否已經失敗，但當時並無定論。前總統特朗普任內，美國國內對華輿論急轉直下，隨着美國政府將中國定位為「戰略競爭對手」，「對華接觸失敗論」成為壓制性的「政治正確」。然而，美國政府始終沒有解決一個疑問：如果對華接觸失敗了，下一步應該怎麼走？

對華政策「新三分法」

這種對華戰略方向的迷失感，伴隨拜登一起進入白宮。若說布林肯這次講話有什麼新變化，那麼在對華政策的「新三分法」，應算得上一點。之前，同樣是布林肯概括了拜登政府的對華政策，即「競爭、合作、對抗」；而在這次演講中，他提出新的「三分法」，即「投資、協同、競爭」。

新「三分法」在政策指向上更明確，但邏輯關係卻更混亂。「投資」、「協同」與「競爭」並不處於一個層面，而更像是幫助美國加強對華競爭能力的手段與工具。同樣，這一提法也沒有在本質上為美國下一步對華戰略走向何方給出清晰答案。

若「競爭」勉強算得上美對華戰略的關鍵詞，那麼對於要跟中國爭什麼，美國沒有想得很清楚。布林肯在演講中表示，中國是「國際秩序面臨的最嚴重長期挑戰」，是「唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，又日益擁有重塑國際秩序所需的經濟、外交、軍事和技術實力的國家」。從這些話語可看出，美國已把中國作為國際秩序層面的競爭對手。

布林肯還認為，中國「有能力應對氣候變化和新冠肺炎等挑戰」，這證明美國同樣清楚，解決全球性的問題，離不開中國的合作，而這些恰恰也是穩定國際秩序所需要的。競爭與合作的矛盾關係，在布林肯的多處演講中反覆出現，卻沒有提出在戰略競爭的框架下如何解決這對矛盾關係。這些都源自美國對華戰略定位採取了過於簡單的「標籤化」，忽略了兩國關係的複雜性。

投資國內亦是布林肯這次演講的重點。如果只是聽了有關布林肯介紹美國國內政策的部分，聽眾會以為他在發表「國情咨文」。拜登政府多次強調「始於國內中產階級的外交」，對華政策亦不例外。在他們看來，美國國內多數問題似乎都與中國掛鈎，從一開始的疫情，到現在的供應鏈、通脹危機，不一而足。中國這個「競爭對手」的存在，成為拜登政府重振民主、推動基礎設施建設、加快創新能力的最佳動力和理由。

然而，將國內政策與對華政策掛鈎是充滿風險的，美國國內形勢愈糟糕、兩黨鬥爭愈激烈，拜登政府的對華政策空間就愈小。而事實證明，中美關係不穩定並不會帶來美國國內形勢的好轉，兩者沒有必然聯繫。遺憾的是，這種困境從特朗普一直延續到拜登任內，且有愈演愈烈之勢。

如何協同盟友，更是拜登政府不得不面對的外部困境之一。不可否認，拜登執政後，美國與歐洲、亞太盟友關係有所提升；但在面對中國議題時，情况卻沒有那麼簡單。布林肯在演講中再次表示不追求改變中國，但要塑造中國的戰略環境。這完全是以美國中心視角出發的政策宣示，因為對於美國盟友和伙伴而言，中美兩國都是其戰略環境的重要組成部分，一旦捲入「大國競爭」，這些盟友與伙伴的戰略環境也會遭到巨大改變，而且未必是向好之變。

改變區域穩定環境 印太戰略將遇阻力

無論是歐洲國家還是亞太國家，對於跟隨美國的「大國競爭」策略都顧慮重重。俄烏衝突後，美歐關係暫時擱置了由於美國倉卒撤離阿富汗和牽頭成立美英澳聯盟造成的分歧；但隨着俄烏衝突延宕至今，歐洲人正在重新思考美國在危機中發揮的作用，對於未來歐洲安全的主導權是否應當交給美國，產生了更多而不是更少質疑。此外，歐洲最擔心的，還是美國國內政治變化，時刻為「特朗普式人物」的捲土重來未雨綢繆。

亞太國家則更謹慎。布林肯在演講中提及了拜登訪日期間宣布的「印太經濟框架」，以此作為重振與印太地區國家關係的例證。和平與發展應當是互為助益的關係，地區國家當然歡迎具包容性、開放性的經濟倡議，但絕不會歡迎美國建立針對特定國家、製造分裂和對立的「小圈子」。美國強行塑造中國戰略環境的做法，也會改變地區國家所處的穩定環境，因而遭到地區國家的反對和抵制，這也是美國推行其印太戰略和對華政策時，將會遇到的強大阻力。

作者是清華大學戰略與安全研究中心助理研究員

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