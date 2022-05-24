新特首應思量兩件事（文：狄志遠） (09:00)

威權政體雖然沒有機制確認權力來自人民，但也知道施政惠民的道理，以良好管治來取悅民心。

今次特首選舉，坦白說，市民大致漠不關心，覺得與自己無關，因此新一屆政府更需要向市民負責交代，以爭取市民認同。候任特首李家超認為「結果決定一切」，大致上亦是中國內地的思路，施政為民，從而取得市民支持。

在這方面，我個人認為，新特首還有一個多月時間就上任，在履職前應該仔細思量下面兩件事情。

聆聽多元聲音 廣納各方賢才

第一，重建有效收集民意的渠道，聆聽民間多元聲音。

過去一段長時間，特區政府都被批評蒐集民意機制失效，以致未能認清民意。未來新政府要重新檢視現時蒐集民意的系統，包括每個行政體制都要有自己的蒐集民意機制，特別是民政系統，以有效透過地方行政，作為政府及市民的溝通渠道。另外，要重新檢視既有的諮詢架構，要能吸納多元參與及多元聲音，特別是當中有關如何吸納青年的聲音，讓各諮詢組織都能發揮蒐集及反映民意的作用。過往的中央政策組，扮演吸納不同民意的角色，新政府應重設中央政策組。而行政會議作為特區政府最重要的政治智囊，更加要有多元聲音。

第二，廣納賢才，打破政治界限。

據各方面消息，新政府看來會有很多新面孔，這會否打破過去用人多偏重公務員的傳統？然而，新政府應該展現更大的魄力，就是用人不應集中在某一政治集團，而且也不應只在政治團體尋找未來政治人才。唯才而用、廣納賢才，不單能夠在具體施政上有專家的觀點，同時，不同背景的人可更準確反映民意。未來特首要發揮的是，在這樣的團體中，如何在大家的不同之中，同時有一定的方向和共識。這也是考驗新特首的領導能力，願意為更好的管治、更能施政為民，而廣納不同背景的人才。

坦白說，上面兩件事情聽來有點老生常談，但都是過去幾屆政府出現的問題。不想未來政府重複過去的錯誤，這些「老生常談」還是值得新特首深思。

作者是新思維主席、立法會議員

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