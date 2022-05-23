拜登韓日行 仍是一場「美國優先」之旅（文：張薇薇） (09:00)

韓國剛剛迎來新任「保守派」總統尹錫悅，日本首相岸田文雄已在人權、經濟安全、俄羅斯與烏克蘭衝突等諸多問題上，鮮明站隊美國。因而，美韓、美日通過此訪強化合作，並無懸念。但透過現象看本質，這仍舊是一場「美國優先」的訪問。

稱促進「經濟安全」 實質排除中國

首先，訪問高調突出經濟議程，但拜登並未給出實質經濟利益，訪問成果主要體現為韓、日對美國關切的支持。韓、日表態加入「印太經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework），美韓、美日強化在關鍵產品供應鏈和尖端技術領域的合作，結成所謂經濟、技術同盟的小圈子。這是以促進「經濟安全」為說辭，排除中國為實質。

事實上，如果沒有美國的起意，韓國和日本都是經濟全球化的受益者及忠實擁躉，同中國已建立起複雜、成熟的產業鏈合作關係，中日韓還於2019年制定了「未來10年合作展望」。日本一邊從「貿易立國」走向「投資立國」，一邊在國內培育了大批有國際競爭力、掌握關鍵技術、製造能力強的大中小型企業。韓國在半導體製造、生物健康、高端消費材料等領域，擁有很強的國際競爭優勢，對外貿易依存度更是高達68.7%。可以說，韓、日的經濟狀况，與美國製造業競爭力下滑、產業空心化、基礎設施破舊等情况大不相同。

繼續推動全球經濟開放發展、加深互利合作，符合韓日兩國的發展需求。這也是日本持續呼籲美國重返TPP（跨太平洋伙伴關係協定）、韓日均支持RCEP（區域全面經濟伙伴協定）的重要原因。

拜登政府從應對國內經濟頑疾和政治極化的需要出發，堅持貿易保護主義內核，更新「購買美國貨」條款，加大對國內產業的扶持力度，排斥締結新貿易協定，甚至未向國會申請「貿易促進授權」（TPA）。所謂「印太經濟框架」，並不涉及美國市場開放，而主打標準和規則制訂，尋求為美國進一步打開印太市場。所謂關鍵供應鏈聯盟，是建立以美國為中心的小圈子，就特定產品進行小範圍生產和銷售分工，這其實將加重圈內其他國家對美國的依賴，削弱其風險抵抗能力。

製地區恐慌 增美「安全保障」含金量

第二，安全議題是拜登訪問的真正重點，美國通過製造安全恐慌，達到進一步提升軍事威懾能力的目的。美國堅信軍事霸權是美國領導地位的基石；軍力壓住中國，是贏得對華競爭的根本保證。美國國會兩黨就經濟振興計劃討價還價，屢屢壓縮預算，但對增加軍費撥款，幾乎異口同聲、慷慨大方。2022財年的《國防授權法案》，國會實際撥付額比拜登政府要求的還多250億美元，針對印太地區的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）更獲得71億美元撥款，比上年度的22億美元，增加兩倍多。

在東北亞，製造地區安全威脅恐慌，是提升美國「安全保障」含金量的必要手段，也是美國促使韓日讓渡部分經濟利益、服從美國要求的殺手鐧。朝核問題和台灣問題是兩大抓手。

目前朝核問題在美國政治議程中的優先度很低，拜登政府缺乏推動問題實質緩解的動力，反倒着眼於從局勢適度緊張中謀利。拜登此訪的美韓聯合聲明，加重對朝鮮的遏制意味，宣布將重啟美韓延伸威懾戰略磋商機制（Extended Deterrence Strategy and Consultation Group），開始協商擴大美韓聯合軍演的範圍及規模，並稱美國將在必要時於韓國部署戰略資產。與看似高調的經濟議題相比，這些安排更具實質內涵。

「台灣牌」也被拜登政府打到新高度。從軍機落台到議員訪台，從美台海巡執法合作到為台灣當局爭取所謂「國際空間」，拜登政府極盡挑釁之能事，再抓住中方的相關反制措施，鼓動日本等國合力炒作「台海有事」，一邊抹黑壓制中國，一邊推動在東北亞部署更多進攻性的武器系統，以達到重新建立對華絕對軍事優勢的目的。

華堅持正確方向 任何施壓無法奏效

在拜登政府的「印太戰略」規劃中，韓、日無疑是重要的對華競爭棋子。拜登「重視盟友」，與前任總統特朗普單打獨鬥、四面樹敵的政策相比，更能調動盟友的力量為美國利益服務；但是，其「美國優先」的本質思路絲毫沒有改變。

將本國利益挺在前面，通過洗腦、施壓、利誘等各種策略，促使別國配合、服務本國，是美國的一貫做法。只是近年，美國國內經濟頑疾加重，利誘的手段愈用愈少，吸引力愈來愈弱。特朗普政府偏重粗暴施壓，拜登政府則更多倚重「講故事」來塑造認知、達到目的。這樣的方法，也許可以收穫一時之得，但終究無法媲美「合作共贏」的理念。只要中國堅持正確的方向和做法，任何形式的聯盟施壓都無法真正奏效，中國發展向好的長期趨勢更不會被打斷。

作者是中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長、副研究員

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