看香港的新聞自由世界排名（文：李立峯） (09:00)

在談論這個結果前,值得講解一下無國界記者的「研究方法」。首先,無國界記者對新聞自由是有定義的,指的是「作為個體或群體的新聞工作者能否在選擇、生產和發布為公眾利益服務的新聞時獨立於政治、經濟、法律和社會的干預,同時免於物質上和精神上的威脅」。

根據這個定義,負責處理研究方法的專家團體設計問卷,把新聞界面對的境况分為政治環境、法律環境、經濟環境、社會文化環境,及安全5個範疇,每個範疇有8至23條問題不等,覆蓋層面廣泛和頗全面,例如政治環境會涉及廣播機構發牌制度、政客行為、選舉報道的時間分配、政府有沒有能力影響媒體機構主要人事任命等;安全則包括記者遇襲、被謀殺、被隨意監禁、被綁架等情况,也包括記者會否需要面對心理和情緒上的風險,及會否被有關部門監視(註)。

過去10年 全球新聞自由整體倒退

問卷被翻譯成23種語言,由各地區專家填寫,研究團隊再為每個國家和地區在每個範疇上計算分數,然後得出一個總分。團隊一方面根據總分得出總體排名,同時亦會把180個國家和地區分為「良好」、「滿意」、「有問題」、「困難」和「嚴峻」5個類別。所以若仔細看,有些國家在不同範疇的排名可以頗不一樣。例如日本的總體排名是71位,屬「有問題」;但若分開不同範疇來看,在安全和經濟環境兩個範疇中,日本的排名分別為45位和46位,屬「滿意」,惟在社會文化和政治環境的排名則同為96位。

另一個可以指出的地方,是全球的新聞自由在過去10年在整體上有倒退狀况。附表總結了2013至2022年間,180國家和地區所屬類別。例如在2013年(179個國家和地區排名),有25個地區屬良好,27個地區屬滿意,69個地區屬有問題,38個地區屬困難,20個地區非常嚴重。

附表最明顯的是兩端的轉變,屬於「良好」的地區數目,由2013年的25個,下跌到2022年只剩下8個;屬於「嚴峻」的地區數目,則由2013年的20個,上升至2022年的28個。若我們以良好為5分、滿意為4分、有問題為3分、困難為2分,及嚴峻為1分來計算總平均分,2013年的總平均分為2.99,之後總平均分一直微跌,到2022年是2.77分。

香港排名大跌 非一般「倒退」

對有留意全球政治和社會轉變的朋友而言,以上結果並不出奇。過去幾年,學界對全球各地出現的民主倒退(democratic backsliding)已有很多分析,在民主自由制度倒退同時,新聞自由自然也受到愈來愈大的威脅。不過值得指出的是,學者在討論民主倒退時,往往強調它跟民主崩塌(democratic collapse)是不一樣的。民主倒退可以在不同類型的政體中出現,可以是民主政體對民主自由的保障變得比以往弱,可以是混合政體變得更向威權主義傾斜,也可以是威權主義政體變得更極權。民主倒退往往是緩慢和不顯眼,它不涉及一時之間的崩潰。在這個背景下,香港的新聞自由排名在一年之間下跌68位,雖然不能因此說香港有民主崩塌,但也超越了一般意義的倒退。

要解釋香港的排名為何在一年之間下跌那麼多是不難的,2022年排名建基的是2021年情况,而在這一年中,《蘋果日報》和「立場新聞」相繼結業,新聞工作者被捕。在無國界記者的計算中,記者被傷害(abuse)佔安全範疇分數的三分之一,香港從來在這個問題上是很「乾淨」的;但在一年之間,無國界記者紀錄中的被拘禁香港記者人數由零變成13,再加上這個情况對新聞工作者構成的心理和情緒困擾,整體上對安全這個範疇的評分影響,是直接而可觀的。事實上,香港在安全這範疇的排名是151位,比整體排名再低一些,而且在這個範疇的分數屬於「嚴峻」類別;同時,在法律環境這範疇的排名也是151位,其分數42.58,比「嚴峻」這類別的界線(40分)只高一點點。

固然政府官員會指出,香港的新聞自由仍然健在,新聞自由不包括犯法的自由,每條法例都有其合理目的,而守法是必須的,犯了法就要承擔法律後果,所以不能把拘捕記者簡單地等同於對新聞工作者的「abuse」。但這種論述建基於一種法政學者稱為「薄法治概念」(thin conception of the rule of law)之上;而同時建基於此概念之上,「法律化」(legalization)正是過去兩年政府加緊管理香港社會和媒體的主要手段,包括設立《港區國安法》、「激活」《刑事罪行條例》、收緊查冊安排,以至醞釀中的其他新法律或修訂等。

德國社會學家Ulrich Beck有一個很具影響力的風險社會理論,而在管治法律化的背景下,香港儼然成為一個法律風險社會,很多人和機構都要更恒常地評估、管理法律風險,及以法律為名的政治風險。

要說服國際社會 單說本港有法律是沒有用

從來無人說過新聞工作者有犯法的權利或自由,但法律會否不合理地規限自由,視乎法律條文細節和執行方式,例如新聞工作者不能誹謗他人,但在普通法傳統中,「負責任的新聞報道」被承認為新聞工作者可以使用的抗辯之一。2000年鄭經翰對謝偉俊一案,香港法庭對誹謗法中的「公正評論」作出寬鬆解讀(即被告只要真誠地相信自己的意見,基本上就可以使用該辯解),成為了擴闊表達自由的經典案例。2002年,香港在無國界記者的新聞自由排名全球18位,不是沒有理由的。

如果香港政府要說服國際社會這城市仍有高度的新聞自由,單說香港有法律是沒有用的,被質疑的不是國家安全或保障私隱等立法目的,問題從來是法律條文是否清晰、有沒有充分考慮言論和新聞自由的重要性、執法和判決給市民的印象是否一致和公正等。

註:無國界記者組織2022年全球新聞自由指數問卷,參見網址bit.ly/3LoNaGi

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

