Meta和Google的新聞策略（文：陳帆川） (09:00)

據科技新聞網站The Information獨家報道，Meta的收入增長見上市以來新低之後，正考慮削減給予新聞機構的經費，一來為減省開支，二來自從美國前總統特朗普下台後，新聞報道的點擊率大不如前，Meta過去幾年一直盤算如何改變跟新聞機構合作的模式。

支持新聞靠良心 局面依舊

如今看來，全球雖在過去幾年經歷翻天覆地的變化，新聞的重要性有增無減，卻仍然很難賺錢。企業在風調雨順的時候，不介意跟新聞機構分享零頭，但在困難時候，便率先向不賺錢的新聞項目開刀。支持新聞就像支持慈善，只能靠良心，這個局面一直沒改。

至於一向跟新聞機構關係較好的Google，上周宣布會因應歐盟要求，跟超過300間新聞機構合作，在搜尋結果展示他們的文章撮要時付錢。過去Google僅在搜尋結果展示網站的標題和連結，純粹為網頁導流量，但至近年開始在結果頁面展示愈來愈仔細的內容，包括在頂端列出文章摘要，又在中間加插問答欄目，務求讓用戶毋須點擊入內，即能獲知答案。這能大幅改善用戶體驗，但對新聞機構來說，則是被截取了內容，卻賺不到點擊。

站在新聞機構角度，他們把寫好的東西放上數碼平台，當數碼平台賺大錢，他們身為內容提供者，當然也要分一杯羹。但現實是，其實數碼平台即使沒有高質素的新聞報道，可能也不影響用戶人數和賺錢能力，亦因此facebook去年才把心一橫，因為不想付錢，而乾脆封殺所有澳洲媒體。事件令facebook形象更差，並在一周後跟當局達成共識，解除封殺令，然而這更大程度上是一個公關考慮。在有需要的時候，科企隨時都可以放棄新聞。

新聞機構在時代變局下愈來愈忙，賺錢卻沒有愈來愈容易。美國《紐約時報》和英國《衛報》，算是在各自國家一枝獨秀。僅靠讀者自願捐款營運的《衛報》，上周宣布擴充調查報道組，招兵買馬，這完全賴以高質素讀者支持。世道愈亂，讀者自己的質素與堅持，可能才是至關重要。

作者是新聞工作者、文化評論人

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