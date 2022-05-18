一遷五十多年事 只有嘆聲似舊時 ——文革與香港「五月風暴」今昔對比（文：劉銳紹） (09:00)

先行說明，本文不求大求全，只是我作今昔對比的一些思考角度，重點不在對文革和香港風暴的評價和分析。

（1）文革之害 有多少吸收和矯正？

——當年文革，官方的號召力和凝聚力，尤其是毛澤東鼓吹個人崇拜之下的吸引力，可謂一時無兩。不單是年輕人，還有成年人、不同年齡層的人、不同界別和教育水平的人，幾乎舉國上下，普遍遵從「毛主席揮手我前進」。可是，這種狂熱很快就轉化為橫掃一切的烈火戰車，實際效果就是盲人騎瞎馬，夜半臨深池。

今天，這股狂熱不再普遍復活，這是好事。官媒「鼓足幹勁，力爭上游」，力求恢復當年的號召力和凝聚力，但效果大不如前。這不是因為官方機器減弱，而是因為民眾的自我意識增強、判斷能力提高、思考趨向務實、理智程度漸升。內地民間有一句順口溜：「十億人民一個樣，同心協力騙中央。」這不是對抗，而是反映民眾探索出一套「安全存在」的方法。

所以，值得思考的是：既然思潮已變，還能用老皇曆的方法推銷，藉以維持號召力和凝聚力嗎？要民眾聽得入自己說的好事，就要感動而不是發動，要真實而不是失實，要全面而不是片面，要雙向交流而不是單向灌輸。

——文革的一大害，是管治思維和模式，用政治手段、強硬和僵化的手法，代替了為人民解決問題的實務。今天中國經濟大幅提高、民生普遍改善，但政治壓倒一切的老問題經常復活。

以最近上海和北京疫情之下出現的情况為例。上海封區和禁足，防疫人員強行入屋消毒而引起衝突，北京大學夤夜建牆分隔師生而引起衝擊和摩擦。那麼，官方避免了文革式武鬥，但為什麼又製造那麼多無謂衝突呢？說到底，就是官僚意識、領導意志、上級意念仍然活在普遍的生活圈中，隨時可以凌駕和掩蓋一切。為什麼50多年也不能改變呢？

——當年文革的另一大破壞，就是法制和法治。1988年，我在北京訪問時任全國人大委員長彭真，問他「在中國，法律大？黨的政策大？還是領導人的說話大？」他一時也說不清楚，跟着解釋這是「四人幫」時期的破壞和扭曲，中國將會努力重建法制，並說了一系列立法計劃。

如今，一批又一批法律條文先後出現，但法律到底是外衣、工具，還是達到真正善治的橋樑？最低限度，在敏感事件上，「法律為誰所用」仍是大家關注的問題。這也是文革以來，還未真正反思的禁區。

（2）半世紀輪迴 只是換了角色

──1967年5月開始以至其後大半年的風暴，仍是港人的一大陰影，但至今還沒有全面檢視，更沒有全面檢討。當年我13歲，親身參與這場風暴，雖然是「小鬼隊」角色，但感受猶深；及後追本尋源，反思愈深。5年前，我寫了《我從六七暴動到今天》一書，副題是「三把火，燒香港，勿再左」（此書獲當年的香港書獎）。那「三把火」，是港英政府的高壓、內地的文革和某些言行推動，及本港左派的左傾政策，最後受害的是全港市民。

前人談及六七暴動時，由於角度和歷史資料的問題（我完全不否定他們的努力，保留歷史的不同觀點），要麼只談左派的錯，要麼只談港英的罪。我寫這本書的時候，力求真實、全面和平衡。可是，不同方面的人士只會選擇性地認同某部分內容。直至今天，這種傾向仍然存在，尤其是現時政治氣氛已明顯傾斜，要客觀、平衡、實事求是地討論六七事件，已不大可能。這又是一大悲哀！

——另一大傷痛是，2019年發生反修例事件，很多地方跟1967年情况相似，只是角色和人物換了而已。官方和建制派自然說性質不同，當年是「反殖鬥爭」，今天則是「反黑暴」；但在普羅大眾層面，高壓政策則是似曾相識、如出一轍。如今，雙方的暴力停了，但心結未解，需要大家一起努力面對——尤其是擁有公權力的一方，更需主動，不要迴避包括政治權利在內的深層次矛盾。這才是吸收文革和當年香港風暴教訓、興利除弊的正途。

——當年一些過來人，近年很想追尋「正確的評價」，尤其是中央的定調。這一點心情，我完全理解；但必須提出的是，如果只着重當年發生在自己身上的不公和不幸，而忽略了自己有份造成的傷害，以及政策大方向的錯，那將是新的遺憾。况且，已經深刻反省的當年人（包括被捕、被判）也有不少；今天他們沒有機會公開多談，亦不想多談，皆因他們已拋開「正名」（類似平反）的情意結了。

（3）當年教訓如何轉為養分？

拓展民智還是繼續愚民政策？是大家思考的方向。

如上所說，今天繼續採取限制資訊、禁止表達、單向灌輸的方法，絕對不能駕馭今天的主流民意。不要以為「小粉紅」或「五毛黨」可以幫助官方控制輿論和思想，這種想法只會重入當年的死胡同。

必須認清，當年文革的意識形態和思想教育，結果只是民眾的潛意識和心理反彈，很多人不再相信官方宣傳。從壞的角度看，這是文革造成的心理創傷；從好的角度看，這是文革的教訓為人民帶來免疫力。可見，民間汲取文革的教訓，遠比官方廣泛。總之，不想「只有嘆聲似舊時」，就必須拋卻數千年的封建遺痕，才能與時俱進、民族復興。

作者是時事評論員

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