芬蘭瑞典冀入北約 「共同防衛」非萬能（文：何昆洛） (09:00)

主張和平一直是歐洲自第二次世界大戰及美蘇冷戰後的主調,一如當下主管歐盟憲制秩序的《里斯本條約》第三條第一段所示,歐盟旨在促進和平(promote peace),而北約可謂其「孖生兄弟」。27個歐盟成員國中,除芬蘭、瑞典、愛爾蘭、奧地利、塞浦路斯、馬耳他外,其餘21個成員國同時是北約盟國。

兩者各異之處,是歐盟以「超國家」(supranational)區域組織自居,而北約則為一個橫跨歐洲大陸與北美的政治和軍事同盟,美國和加拿大正是其創始成員國。

以上未有打算加入北約的國家,固然有其理由。其中,芬蘭與瑞典因長期主張「軍事不結盟」,未有加入;另一顧忌是鄰近強國俄羅斯對此的強硬態度,有指克里姆林宮一直認為北約並非單純作為防禦用途,地理上,芬蘭與俄國接壤的邊境長達1300多公里,若前者成為北約盟國,將會令以西方陣營為首的軍事聯盟,再次及大幅擴展到俄國國境最前線。為免激起俄羅斯強烈反彈,兩國一向對此敬而遠之,直至俄軍入侵烏克蘭為止。

隨着俄軍於今年2月底侵烏,芬蘭和瑞典民眾對於是否加入北約的取態,有急遽變化。據今年4月一項民意調查(註1),瑞典逾半國民對此表示支持。而地理上更接近俄國的芬蘭,民意傾向更明顯,最新一項民調顯示(註2),近八成受訪國民支持該國成為北約盟國;2017年同類調查中,當地就只有19%受訪者表示支持,超過一半人反對。

援引「集體防禦」 需全體成員同意

若然芬蘭與瑞典加入北約成真,北約可以為兩國甚至歐洲格局帶來什麼改變?人所共知的是《北大西洋公約》(The North Atlantic Treaty)有關「集體防禦」的第五條條款,即若一個成員國受到來自其他國家或地區的武裝或軍事攻擊,此舉將被視為攻擊聯盟內所有成員國,其餘盟國將作出相應及共同回應,包括使用軍事途徑。惟有兩個值得注意的地方——

(1)援引「集體防禦」需北約30個成員國一致同意,缺一不可。自北約於1949年成立以來,公約第五條就因2001年發生於美國的「911恐怖襲擊」首次被援引,至今仍然是唯一一次。而即使援引後,各盟國仍需按自身軍力,決定如何提供協助。

(2)本身是歐盟成員國的芬蘭與瑞典,原本亦已受自2009年生效的歐盟《里斯本條約》內的「共同防衛條款」保護,如其中一個成員國的領土受到外來武裝或軍事入侵,其他歐盟成員國有責任在其能力範圍內,提供所有可行協助。因此,條文屬歐盟《共同安全與防務政策》(Common Security and Defence Policy)一部分,同樣需歐盟所有成員國同意方能使用。換言之,芬蘭與瑞典倘加入北約,固然為兩國帶來更強大的國防保護,或能收阻嚇他國之效,惟集體或共同防衛的實際作用受各種門檻、軍事條件所限,絕非「萬能」。

告別軍事中立傳統 實際作用待觀察

擱筆之際,作為北約成員之一的土耳其已率先表示,對芬蘭、瑞典兩國的加入「不抱正面心態(not in a positive mindset)」。話雖如此,自從戰火重臨歐洲後,筆者較常聽見的是「請不要跟我說不可能」。從歷史意義而言,北歐兩國若加入北約,的確象徵芬蘭、瑞典告別其長期的軍事中立傳統,開啟「共同防衛」新一篇。而實際作用多大、俄國回應有多強硬,需留待日後局勢發展方知。

註1:"Growing majority of Swedes back joining NATO, opinion poll shows", Reuters, 20 April 2022.

註2:"Yle poll: Support for Nato membership soars to 76%", Yle News, 9 May 2022.

作者是德國波恩大學歐洲研究碩士畢業生

