新政府首要重建官民互信（文：羅健熙） (09:00)

李家超競選政綱寫到「政府要凝聚力量，與社會各界及市民攜手合作，團結一致，為香港共同創造最大的社會價值」；而選舉過後，李家超和一眾支持他的建制派政治人物，都強調新政府首要工作是注重民生事項、要做出成果等。這些說法當然不會有錯，只是過去每屆政府基本上都說自己要專注民生，但對市民而言，卻沒有看到哪屆政府真的做到。新一屆政府將有何不同，會令市民感覺到政府對民生的關切？李家超沒有仔細說明，我們只能在往後幾個月慢慢觀察。

掌權者應先踏出復和第一步

在我看來，多屆政府都無法讓市民感到他們專注民生，其中一個最重要的問題，必定是政府與民間的互信。政府和民間社會的基本互信，是施政的一個基礎，最少不會政府做什麼都覺得不懷好意，願意觀察、甚至在某些情况下願為政府決策「背書」。經過這幾年的重大政治紛擾，那種不信任比過往特首上任時有過之而無不及，香港社會的撕裂亦是前所未見。

故此，我相信新政府的首要工作之一，是要尋找方法重新建立政府與民間的互動與互信。從選舉期間的表象可預計，李家超將繼續倚賴建制派政黨和組織協助其施政，但單靠建制派團體的限制，過去幾屆政府已清晰呈現，特別在與青年建立關係上，更突顯了當中的不足。

新政府有否胸襟聆聽和接納市民（特別是不同意見者）的各種關注，而非如其前任般把他們劃成「非我族類」，將是新政府要面對的一大挑戰，而掌權的也應先踏出社會復和的第一步。若社會的不信任無法消除，新政府施政和管治將仍然事倍功半、舉步維艱，市民也難以感受到政府施政是以他們為核心。

放寬入境限制 保金融航運中心地位

另外，疫後復常也應是新政府一大優先關注。若本港不幸爆發第六波疫情，我們期望政府對輕重症患者分別有清晰指引、藥物分發能及時到位，亦不要動輒再關閉不同行業處所。新政府在應對疫情上，應以科學為本，盡快放寬各類航班及入境檢疫限制，否則香港的經濟、航運物流與國際金融中心地位將岌岌可危。

由290家航空公司組成的國際航空運輸協會（IATA）本月表示，全球航空客運量正加速恢復，看好行業可在2023年恢復至疫情前水平。即使有俄烏戰事、中國航空限制等影響，但隨着多地放寬出入境措施，今年全球航空客運量恢復速度較預期快，而且多地航空公司都表示，預訂不止集中在年底旺季，而是全年都有很強需求，未受油價上升、勞工市場緊張的宏觀經濟因素影響。

不過，IATA指香港從航空地圖「消失」，本港早前解禁外國旅客入境僅屬一小步，須有更多工作重建連接力。香港航運中心地位對本港經濟舉足輕重，可見挽救航空業界也應是新政府首要工作之一。

李家超政綱中特別提到須鞏固金融中心地位，但回看香港融資市場表現，今年以來，港交所仍沒有出現集資規模在10億美元以上的IPO（首次公開招股），被指為全球表現最差的交易所之一，反映香港作為國際金融中心的吸引力大幅下降。在推廣人民幣樞紐業務、資產管理業務的同時，政府需固本培元，重新培養香港股票市場的集資吸引力，否則，失去國際金融中心地位，其他金融業的發展都只是微不足道。

再細看李家超政綱，對經濟的着墨實在沒有新意，「發展創科中心」、「塑造文化之都」、「推動創意經濟」等，幾乎是每屆政府都嘗試實踐的鴻圖大計，然而大部分都「只聞樓梯響」，沒有一個能真正發展起來。新政府應認真深思其政策方向，以及對業界的支援方式。

倘拒聽意見 無助贏民心

最後，現屆和新一屆政府都希望加快落實政府架構重組，並爭取在本屆政府任內完成。不同社會環境中，以不同架構應對並無不妥，反是上文提及的施政作風和態度更為重要。若維持現屆政府偏聽甚至不聽別人意見的作風不變，架構如何重組或找誰人入局，都無助取得民心，也無法就重要社會事務收窄分歧、平衡不同想法和利益。

作者是民主黨主席

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