換特首添變數 政經前景不明（文：劉進圖） (09:00)

香港特首從來都是小圈子選舉產生，基本上是由北京領導人拍板，選舉只是形式。中央過去考慮的因素，比較着重商界「大孖沙」看法，因特首要保持香港繁榮，商界的支持顯得重要；也會考慮特首形象、經驗和能力，因要維持特區政府有效管治，讓香港市民和國際社會都有信心，同時要顧及特首的政治忠誠度、獲中央信任的程度。管治經驗和中央信任，主要是透過長期培養達成，所以特首人選一般都是內部擢升，由擔當過財政司長、政務司長的人選出任。

表面看來，李家超參選特首前是政務司長，符合上述規律，但實際上不是這樣，因為他當政務司長的時間不足一年，之前長期做保安工作，從未涉足過保安以外的經濟及民生領域。

中央過去栽培唐英年參選特首，會讓他出任工商局長、財政司長、政務司長；或者在原有官員班子中，提拔有廣泛政務經驗的曾蔭權、林鄭月娥。相比之下，李家超並沒有得到刻意、長期栽培去當特首。若與董建華、梁振英相比，李家超也欠缺對商界的了解和人脈關係。中央揀他當特首，頗有臨危授命、國安訴求壓倒一切的意味。

特首人選欠栽培歷練的三方面影響

特首人選沒有得到長期培養和歷練，影響有幾方面。首先，人選沒有經過長期栽培和艱苦歷練，駕馭大局的能力就大有疑問。近日李家超的參選安排，從造勢大會口號到記者會對答，屢屢產生笑話，令人想起董建華初當特首時，或唐英年剛加入政府時，也是錯漏百出，暴露了當事人在政治判斷和公開應對上的稚嫩。

李家超如今的表現，比董、唐還不如，恐怕要一再碰壁，「交學費」一段長時間，才能適應特首這崗位。之所以有這樣的問題，部分是由於他本人先天不足，但中央揠苗助長，勉強推他上位，才是問題根源所在。

其次，特首人選欠缺栽培歷練，當面對複雜多變的內外政治形勢，難以自行判斷、形成恰當對策，就必須倚賴「教車師傅」，而就目前政治格局而言，能對他耳提面命的只有中央權威官員，不可能是特區政府一貫的智囊人員，如行會議員、政黨領袖或資深文官。這就決定了來屆政府管治模式，需事事求問中央意旨，緊跟中央大員指揮棒，然後按紀律部隊成員一貫作風，不問因由、果斷有力地執行中央指示。香港的管治局面將趨向中央直接指揮決策，特區政府人員僅負責落實執行，情况會近似上海近日抗疫決策那樣，由中央大員直接指揮，當地幹部只可執行不得質疑；至於決策是否符合當地實際情况，往往並非決策者首要考慮。

政經權力 面臨洗牌

其三，特首人選欠缺栽培歷練，意味商界沒有很多機會搭橋鋪路，建立起影響特首決策的利益格局和人脈關係。這從削弱本地政商勾結的角度看可能是好事，但也意味着來屆特區政府可以制訂一些影響營商環境的決策，令本地商界無法預料或難以左右。這些決策若是有利內地企業進軍香港，在戰略領域瓜分甚至取代原來的外資或港資企業，達至經濟利益洗牌、營商格局推倒重塑，將不會有任何政治阻力。單就這一點而言，李家超可能是歷屆特首中最有效的中央代理人，他的包袱最小，什麼自由市場經濟、積極不干預傳統、大市場小政府理念等，他可以一概不理會。

綜合以上3點，未來5年香港政經格局將會充滿變數，管治模式和營商環境都可能出現巨大變化。這個不明朗的局面，將會持續至政治及經濟權力完成洗牌為止。

作者是資深傳媒人

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