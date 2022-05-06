未來特首活在平行時空（文：曾志豪） (09:00)

這邊廂，曾在區議會甚至立法會選舉高票當選的泛民人士，顛沛流離，或被捕或流亡；那邊廂，傳聞指許多建制派議員有機會「更上層樓」，躋身新一屆政府的問責團隊。

這邊廂李家超說「香港已擁有新聞自由，不需捍衛」；那邊廂，香港的新聞自由排名下跌，而被拘捕的傳媒人亦增加。

我們都不知道，哪個是真實的香港？

西九海濱的小妹妹據說突然問了一句「未來特首喺邊？」身邊人笑着指向李家超。我想起胡錦濤2008年訪問日本，向一個小男孩說：「我本人沒有想當主席，是全國人民選了我，讓我當主席。」中國人是如何在沒見過選票的情况下「選」出國家主席呢？

同理，小女孩口中的「未來特首」，又是如何「選上」的呢？如果這個小女孩也問一句「我可以選特首嗎」，李家超又應該如何發揮「lady killer」本色去回應呢？

他在五四青年節指自己為官40多年後，現在參選特首，反映每個人在不同階段都可以有夢想，勸勉年輕人要創造目標、勇於創新。是嗎？為何葉劉淑儀也懷有抱負和夢想，就是不能入閘參選特首呢？年輕人在2019年也創造了目標，也挑戰了自己，也勇於創新，但等待他們的卻只有絕望。

李家超呼籲海外港人，「希望用成果向他們證明香港是『可以追求夢想、發展、自由、包容嘅香港，應該係你擁抱及覺得返嚟建設嘅香港』」。

究竟哪個香港才是真？現况的香港？還是海外的「香港」？

作者是傳媒工作者

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