千山落木百里塵 心懸地北與天南——民意研究的冷話題反映的熱問題（文：劉銳紹） (09:00)

（1）官方應樂見發展趨勢 但須了解原因

──先簡述調查結果（見表），可見「兩岸統一信心正面比率」、「反對台灣重新加入聯合國比率」、「認為一國兩制適用於台灣比率」、「反對台灣獨立比率」和「反對西藏獨立比率」都有不同程度的增加。這些都是官方樂於看到的大趨勢，相反趨勢的比率則在減少。

但須注意的是，在其中一些問題上，與官方意願相反的比率，仍較與官方意願相同的比率高。例如「認為一國兩制不適用於台灣」就比「認為適用」多12個百分點，因為台灣人主流意見不會接受「一國兩制」。

──同樣值得注意的是，香港民眾與官方意願逐步拉近，只是基於現實層面，而不是認同官方政策的層面，官方應仔細分析，勿過早高興。民眾看見目前兩岸實力對比，「台灣根本跑不掉」、「美國也不會真正幫助台灣」、「台灣如果過了火位，還可能引致大陸迅速攻台」，這些都是現實層面的原因；但這不等於民眾認同大陸對台灣的政策，如果大陸真的攻台，相信反對比率也會很高。

──民眾與官方意願逐步拉近的另一個原因，是被動的心態層面，而不是主動支持的層面。「既然改變不了現實，那就算了」，這種心態十分普遍。此外，官方控制和傳統傳媒的價值導向，逐步改變部分民眾的看法（泛民稱「洗腦」），這也是可以做到的現實效果。但要民眾心悅誠服認同官方政策，看來仍有明顯距離。

（2）壓力下的民意是否準確和健康

──民意研究和調查的原因，無非想了解真實情况，方便官方施政。鄧小平也提過，最擔心全國一片鴉雀無聲，官方根本不知道民間在想什麼。此外，民意調查頂多只可以發現一些現象或趨勢，但背後原因還要深入研究，才能解決問題。所以，在現實、壓力和誘導下表達出來的民意，必須細緻分析。官方不能割裂和強調有利的部分，跟着就沾沾自喜。

──在行政主導的體制下，民意難以影響官方決策，更遑論改變，這是可悲的現實。基於此，民意調查和研究頂多是一種學術活動或社會分析，影響不了官方行動，也影響不了大局。既然如此，為什麼就民眾關心的議題進行民意調查，竟然是舉步維艱？近期的典型例子就是俄羅斯入侵烏克蘭的民意趨勢。香港這個彈丸之地，怎可能影響俄烏局勢和中國的政策？這完全是信心問題。

──中外歷史經驗證明，因長期不能舒暢表達而導致的心理壓抑，將與官方施政效率成反比。前者的壓抑愈大，附和、認同、遵從官方政策的主動性就愈低。當年港英政府壓制左派，左派反彈並反抗，其後港府改用懷柔政策（左派稱「懷改」，後來還提出「反懷改」）。結果，港英政府懷柔愈來愈成功，而「反懷改」卻在民眾之間引出愈來愈大的疏離感。如果民意調查也不能針對大眾關心的現實問題，進行自由和客觀的研究，那又怎能做到政通人和呢？

（3）壓抑民意研究的幾種結果

──以官方的權力和能力，絕對可以引導某些民意調查的方向，製造官方樂見的「民意」，跟着一呼百諾，這一點我絕對不懷疑。同樣道理，如果官方要壓抑某些民意調查（包括敏感話題），也有其辦法，有些情况更是易如反掌。民眾要有心理準備，直接和間接表達的渠道可能進一步收縮。這正是我在文首提到的，由冷話題（台灣和西藏）引出的熱問題（表達渠道收縮）。

──面對眼前形勢，我想也毋須過分擔心和自我壓抑。套用一句舊話：辦法總比困難多。不妨仔細研究信息自由的不同組成部分：由取得、擁有、吸收、轉化、表達、凝聚……每一個過程都會面對不同環境。當中最重要和關鍵的一個字，就是「勤」。如果有心、有力，再加上勤，相信以今天資訊的發達，應該有所作為。問題是：你想做一個真正的人，還是機械人？

──有一位建制朋友用文學語言教育我：「人沒有呼吸才會死，思想沒有呼吸是不會死的。」其意是要為我開竅：（令民眾思想活躍的）民意調查可以不做，多一個少一個，影響不了現實。理論上、文字上，我不反對。跟着，我說：「思想沒有呼吸不會死，是因為我用自己的腦袋思考，而不是用別人的腦袋呼吸。但如果所有人的腦袋和思想沒有氧氣，那麼，『未來』可能死，『明天』可能死，『民族』可能半生不死。」

最後值得一提的是，官方或建制自己也做民意調查，有些結果會公開，有些則作內部參考。既然他們也感到民意調查的重要，為什麼又用雙重標準對待其他民意調查呢？况且，如上所說，民意調查在現實上影響不了官方決策，頂多只可以反映一些民心取向，或作為民意的宣泄筒而已。讓它們存在，反而可令局勢更穩定和安全。所以，毋須弄得「千山落木百里塵，心懸地北與天南」。

作者是時事評論員

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