以KPI衡工量值的藝術（文：阮穎嫻） (09:00)

香港市民的支持度，雖然不是最重要因素，但都有機會影響北京的選擇。又或者，雖然北京不重視，但參選人面臨競爭，自然想要贏人，畢竟滾動民調構成壓力，記者又問問問，所以特首參選人都會在政綱提出一些大眾受落的政策，以爭取民意。這一屆只有李家超一人參選，市民支持的影響力就更低了。

不過，由於要寫專欄，所以還是要評論一下。

訂工作指標乃中國官僚體制一貫做法

廣義來說，如何令領導人盡心竭力工作，是一個代理問題（principal-agent problem）。做領導人是一份辛苦的工作，如何激勵領導人做好工作呢？民主體制透過選舉制度，讓市民下屆用選票踢走沒成績的領導人。

根據我前同事許成鋼教授的觀察，中國大陸沿用的方法是一套人事任用制度。上級政府會為下級政府定下各項工作指標，並適時審核下級官員，論功行賞，比如誰能夠發展經濟、誰可以快速升官。下級政府按國家大綱領，各師各法；若非踰越國家紅線，上級政府並不干預。因此，下級官員會以互相競爭的方式，盡量達到工作指標。這種管治策略更類似企業管治。

李家超一出來宣布參選，就提出「以結果為目標」；在政綱內直接有關的，是為政府工作訂立「關鍵績效指標」（Key Performance Indicator, KPI），跟企業做法相似，也接近大陸沿用的制度。但KPI通常看成效，而不是看投入了多少資源，或者設立到幾多個局、幾多個委員會，這些只是方法，但李家超政綱大部分內容暫時仍以投入或過程為主，以下是一些例子。

設立績效指標 要清晰不含糊

李家超的政綱提出設立「18區社區服務和關愛隊伍」，支援政府地區工作、關顧老弱等，但沒說明要達到什麼績效。例如之前派抗疫包，我與一些住窮區的朋友都收不到，富區的就收到；有中了COVID-19的朋友，在7日後已康復時才收到抗疫包。做是有做，不過做得幾好無人知。

我曾經考察那些收政府錢、合共近2000萬元的劏房外展隊，發現績效甚差，答錯問題，辦公時間無人（見〈劏房租管安定租戶 未解決租貴問題〉，2022年1月25日《明報》），因此設立不等於有效。更不要說，基於以前需要選舉，現時已有很多地區組織，於績效考核上，要在原有服務上有額外績效，否則新增服務只是取代了原有服務，居民享有的服務無多到，這叫排擠效應（crowding out effect）。

在解決房屋燃眉之急上，每年起幾多間私樓、幾多間公屋居屋，香港人均居住面積，自置居所比例要達到多少，在他任期完結時應該要提升到幾多，這些具體績效指標，李家超並沒有講得好清楚。

記得當年董建華以每年8.5萬個單位為目標，並提出提升自置居所比率到七成，輪候租住公屋的平均時間由6.5年縮短至3年，這些就是以結果為目標。

如果李家超只是說會提升未來5年整體公營房屋落成量，其實並無明確指出跟哪一個落成量比較——究竟是多於房委會及房協本來預計落成量（2020至2025年的70,500間公屋及30,900個資助出售單位；註）？多於《長遠房屋策略》未來5年預計落成量（2021至2031這10個年度採納的總公營房屋供應目標為301,000個單位，5年即150,500個單位）？還是多於過去5年的公營房屋落成量呢？講得這樣含糊，就很難考核成果。會不會跟百貨公司打折一樣，先將目標打折，由100分降到40分，那麼《叮噹》裏的大雄不讀書都及格了。

唯一是在公屋配套未做好時，可以先讓輪候家庭上樓，以壓縮一年輪候時間，是比較清晰的目標。他稱會成立「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，加快土地發展及公屋供應。但以上提及的一年目標，是透過「先行上樓」所得，並非透過加快興建達到加快上樓，所以這裏壓縮一年的目標，並不是加快興建的結果。但討論政策時，又會有人混為一談。

李家超又說要設立「解決跨代貧窮試驗計劃」，幫助住劏房的初中生。那即是未來幾年他都不能承諾解決劏房問題，在減少劏房數目上無清晰目標。

目標太緊或太鬆有反效果

「以結果為目標」有好有壞，好處是能夠量度政績，令中央更易評核官員；壞處是當官員懼怕做得不好會「落油鑊」，或十分希望「紮職」，會不擇手段，在取捨上作出錯誤決定，例如將所有人趕出劏房然後瞓街，就能劏房清零，但瞓街衰過住劏房。還有一個問題，官員為了完成目標，可以一開始定一個低的，就容易完成了。

在公司裏，管理層都在煩惱訂立目標的問題：目標太高太遠，員工只能選擇辭職、不達標然後受罰、出貓，或者用損害公司利益的方法達成；目標定太低，沒有激勵作用。目標要合理、有能力達成，才能激發員工的小宇宙。

李家超稱上任百日會設立清晰目標，大家拭目以待，並在未來5年密切監察其目標、過程及結果，看李家超本人是否50年不變，可以交齊功課。

註：立法會房屋事務委員會〈關於公營房屋建設計劃的最新背景資料簡介〉（CB(1)33/2022(03)號文件）

參考資料：Chenggang Xu (2011), "The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development". Journal of Economic Literature 49:4, 1076-1151.

作者是港大經管學院講師

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