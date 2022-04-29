法國大選｜田德文：馬克龍需要直面新挑戰 (09:00)

馬克龍連任，維護了法國政治的延續性、穩定性和確定性，對俄烏戰爭陰影下的歐洲是一個重大利好消息。但是在未來5年任期裏，馬克龍需要應對內政外交方面的不少新挑戰，這不僅考驗他的政治智慧，更考驗他的政治勇氣。

第一個挑戰是提振國內經濟民生。俄烏戰爭給尚未走出新冠疫情困擾的歐洲，蒙上很深的陰影。今年3月法國通貨膨脹率4.5%，達到1980年代以來的最高水平。法國國家統計與經濟研究所（Insee）預測，今年第一季度法國經濟增長只有0.3%，低於此前法國央行預測的0.5%。由於通貨膨脹的壓力，法國家庭購買力下降1.4%，內需的減少，嚴重制約法國經濟增長，2月份工業生產總值已經下降0.9%。要改變這種頹勢，馬克龍必須在艱難時局中繼續推進改革，這無疑需要很大政治勇氣。

歐盟內部鬆散 推「戰略自主」不易

第二個挑戰是推進歐盟戰略自主。法德合作是歐洲一體化的發動機，馬克龍是歐盟戰略自主的最主要倡導者。馬林勒龐公開批評歐洲一體化和法德合作損害法國利益，被稱為「歐洲最危險的女人」。馬克龍連任，讓歐盟「長出一口氣」。但是在俄烏戰爭背景下，歐洲一體化面臨前所未有的困難，波蘭和波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）對馬克龍的對俄政策頗有微詞，批評法國在對俄制裁和對烏軍援方面的力度不夠大。歐盟委員會主席馮德萊恩在接納烏克蘭入盟方面幾次「越位」表態，反映出歐盟內部矛盾尖銳。在一個空前鬆散的歐盟中推進「戰略自主」，馬克龍得有完成「不可能的任務」的勇氣。

行獨立外交政策 需巨大政治勇氣

第三個挑戰是法國發揮獨立作用。馬克龍在獲勝演說中表示，選民對他的支持說明法國人擁護「對法國和歐洲的獨立滿懷雄心的綱領」。法蘭西第五共和國的國父戴高樂曾有名言——「法蘭西就是偉大」—— 一個附屬於別國的法國是不可想像的。但是馬克龍具有「戴高樂主義」色彩的獨立外交政策，也面臨不少困難。俄烏戰爭爆發後，馬克龍的斡旋幾乎毫無成效；在北約集體防務框架中，法國也不可能「特立獨行」。

即便如此，美國對在北約裏總愛鬧點獨立性的法國仍然心懷不滿。英國脫歐後，法國成為歐盟唯一的聯合國安理會常任理事國，在國際事務中負有代表歐盟發揮獨立作用的使命。但是，由於把防務已經「外包」給北約，法國要發揮獨立國際作用，需巨大的政治勇氣。

馬克龍連任意味着法國在自主、開放和理性方面，可以保持延續性和穩定性，對維護法國乃至歐洲的確定性無疑是利好消息。在當今世界上，維護世界和平與發展不僅需要行動的意願、行動的能力，更需要行動的勇氣。馬克龍上一個任期的政策並非都取得了成功，但是他所表現出的勇氣足以給人留下深刻印象。在中歐關係方面，馬克龍長期秉持積極務實態度，為造福雙方人民發揮了建設性的作用。

在一個充滿不確定性的世界裏，「靠譜」所需的勇氣比「出格」要大，希望馬克龍總統在新的任期裏，不僅成為一個更加成熟、睿智的領導人，而且有勇氣帶領法國和歐洲完成這些「不可能的任務」，與世界上所有利於和平與發展的力量，共同發揮積極的建設作用。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長

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