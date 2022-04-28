臨危受命李家超（文：楊志剛） (09:00)

李家超宣布辭職倒數前4星期，美國動用了潛藏韓國的所有影響力，選出了對美國唯命是從的尹錫悅為下任總統，這對中國戰略局面的影響是顛覆性的。尹錫悅尚未上任便表示要讓美國在韓國部署戰略武器，包括核彈轟炸機航母潛艇。這是什麼概念？回顧2017年3月韓國開始部署薩德系統，導致中韓關係地動山搖。其後有自主外交意識的文在寅總統上任，叫停進一步部署薩德系統，中韓關係回暖。須知薩德系統屬防禦性武器，而尹錫悅現在嚷着要美國部署的是攻擊性的戰略核武！70年前，美國不顧中國警告，在朝鮮半島揮軍跨越三八線來到中國門口，新中國在一窮二白下被迫派遣志願軍把敵軍打回談判桌上。今天，美國倘若在韓國部署戰略核武，等於在我國身邊製造一個「中國烏克蘭」，操控「韓國核武」就像操控「北約東擴」，逼中韓翻枱，然後就像今天對付俄羅斯一樣伙同日本、澳洲，並威迫利誘令越南等東盟國家歸隊「亞洲版北約」，圍剿中國。

美國對我國我城設下十面埋伏

俄羅斯只是美國「嚴重威脅」，惹來美國如此佈局；針對中國這個綜合實力遠超俄羅斯的「頭號威脅」，美國會如何十面埋伏？

美國競爭法洋洋千頁，參議院版本第3301條說：「2022年度撥款1000萬美元，推動香港民主。」2019年美國在香港發動黑色革命，是對中國本土小試牛刀的點穴式攻擊，結果美國損兵折將，而香港則喪失了作為中美博弈緩衝區的作用。但以為美國就此在香港按兵不動，那是無知的自殺。

要了解美國，必須亦只需緊記一小段歷史：美國殖民者建國初期雖然對原住民有壓倒性絕對優勢，但還要欺騙原住民簽署了354條和約，然後逐條撕毁，沒有一條落實，以配合種族滅絕，包括假裝慈悲把染有天花病毒的毛氈大規模派發給印第安人，發動細菌戰和大屠殺，把千計萬計印第安人趕盡殺絕。美軍信息戰專家法維爾（James Farwell）在他最新出版的Information Warfare: Forging Communication Strategies for Twenty-First Century Operational Environments內提及這段歷史，亦覺得美國當年「太過分」。即是說連黑社會打手也覺得這個黑社會太過分。但他沒有說的、而我們需要深刻認識的是：美國的帝國主義者心狠手辣，深入骨髓，由建國至今一脈相承，毫無改變，只會變本加厲。當然，美國人民是善良的。

美國競爭法其他有關香港條文包括但不限於：為香港人發展工具，確保他們網上資訊自由及有能力繞過中國防火牆；成立香港互聯網自由工作小組，成員包括助理國務卿、美國全球媒體署（US Agency for Global Media）總裁；盡快重啟在港被叫停的富布賴特計劃；統籌盟友包括英澳加日韓推動香港民主人權；研究中國如何利用香港繞過美國法律；由國防部、國家情報總監和國土安全部研究中國如何利用香港進行情報工作；在處理移民簽證時，把香港視為「獨立於中國的一個國家」。

競爭法洋洋灑灑，針對中國的條文有綱領性，例如：所有聯邦機構必須委任一名副部長級的官員，專責統籌與中國的戰略競爭。法案亦有細微縝密的條文，例如：鑑於中國和非洲國家關係良好，於是法案規定：成立「非洲青年領袖計劃」，向非洲青年推廣民主價值觀，以對抗中國的「偽宣傳」。慎微得連非洲青年的中國觀都不放過，要把他們洗腦成為2019年香港黑色革命所暴露的一樣：令非洲青年領袖和學生逢中必反。

競爭法涉及台灣的條文包括：撤除所有限制，讓美國各級官員直接及恒常與台灣交流；以最高程度提升台軍能力；加速台灣的不對稱戰爭防禦能力。台灣是中國一部分，統一台灣是中國內政，但美國就是不斷把台灣「烏克蘭化」，不斷以台灣挑釁中國，逼迫中國強硬回應，然後像今天對付俄羅斯一樣對付中國。

全球動盪真象：剝削者、被剝削者鬥爭

美國佈局俄烏戰爭，歐洲損失慘重，德國和法國的精英看不通？其實德國和法國也恨得咬牙切齒，但依然乖乖歸隊美國，除了因為在實力上受制於美國之外，更重要的一點，是他們本身也是剝削者。今天全球動盪，一切意識形態分歧純粹是表面的叫囂；本質的真實，是剝削者和被剝削者之間的鬥爭。亦有被剝削者選擇躺平。美國、西方一方設計的全球制度，就是中國永遠做廉價工廠的工人，俄羅斯、阿根廷、非洲等做礦工、農民、清潔工等，供養美國和盟友做科研金融和創新等高端工作、過優越生活。德國和法國在利益計算下，忍一口氣做超級剝削集團的二三號人物，當然遠勝站隊被剝削者。法國在非洲的剝削還少嗎？

但美國過度揮霍過度剝削過度印鈔，令其制度無以為繼，連其生命之泉的美元霸權亦面臨挑戰。美聯儲局核心工作就是控制通脹，數十年一切數據和分析了然於胸，但去年明知通脹持續飈升，卻不斷出口術說通脹是暫時性的，原因就是金融戰的時機必須配合地緣戰。今天綜合戰號角響起，聯儲局馬上搖身一變，開始極速大幅加息，金融戰地緣戰資源戰信息戰文化戰綜合撲來，親華國家哈薩克差點淪陷、斯里蘭卡岌岌可危，金融戰蓄勢待爆，全球糧荒逼近眼前，韓國隨時佈置核武，日本趁亂添亂。李家超的5年任期會是驚濤駭浪。

要研究如何助力國家應對美圍剿

美國精英心知肚明時間對中國有利，愈遲下手，愈難得手。美國每一個聯邦機關都設立反中副部長，對中國包括香港的顛覆勢必無孔不入，只有我們想不到，沒有美國做不出。例如香港對國家一大貢獻是作為國際金融中心。美國已把俄羅斯踢出金融結算系統SWIFT。一旦美國對中國發動總攻，以同一手法踢走香港，到時香港如何出奇反制，如何讓我們國際金融中心的功能更大發揮，讓世界驚歎、全國喝彩、美國懊悔？今天本港各大學卻依然腦麻痹地以舊殖民地心態經營各類「中國研究中心」，而不切切實實研究美國圖謀和提出應對方法。這是失職。

香港的深層次矛盾，包括土地房屋，要研究的都研究了，想得到的都想出了，要建議的都提出了，尚欠的就是披荊斬棘的落實；這是對執行力的測試。我們要想像的、要研究的，是如何全方位助力國家應對美國圍剿，這是對發揮謀略善用香港所長的測試，亦是對李家超作為戰時帥才的期望。期待香港交出輝煌，與14億人民一同喝彩！

作者是教育工作者（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）