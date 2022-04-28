疫情衝擊基層尤甚 施策助民需針對性（文：羅健熙） (09:00)

回看香港，根據衛生署衛生防護中心公布的18區感染數字，由今年1月1日至4月23日，在深水埗每10萬名市民就有11,536人感染，但中西區則只有5977人，而綜觀18區的數字，似乎有一個趨勢：若該區住戶每月入息中位數愈高，感染數字則愈低。這可能牽涉很多因素，包括地區樓宇結構、人口密度、商業活動活躍度等等，但不爭的事實就是「窮區」比較多人感染。

政府近日公布2022年1至3月的失業率為5%，即約有19萬人失業，見8個月新高，就業不足率亦升至3.1%。然而，本月截止申請的臨時失業支援計劃，申請人數高達47萬，遠超當局預期，由此可以推測，失業率很可能會進一步攀升。

疫情期間不時看到電視街訪，受訪者都會慨嘆百物騰貴，而本月中消委會發表最新調查，指超市貨品價格於第五波新冠疫情下顯著上升，說明那些受訪市民並非嘩眾取寵，而是真實反映了市面各類食品和日用品愈來愈貴。現時俄烏戰爭，兩國能源及糧食出口減少，推高了全球商品價格，再加上疫情期間各國政府不斷向市場投放大量資金，全球現時面對龐大的通脹壓力。

提供實際支援 重啟經濟動力

家庭收入少了，柴米油鹽貴了。社會期盼政府一方面可以有效調配資源、提供實質援助，另一方面可以盡快振興經濟。

政府應從寬處理臨時失業支援計劃的申請。政府臨時失業支援計劃原本預算30億元，但現時申請人數眾多，我們希望政府可以從寬處理有關申請，畢竟這只是一次過措施，對政府長遠庫房影響有限，但卻可以解決市民燃眉之急。

政府應考慮派發檢測包予全體學生。教育局現時規定學校全體教職員及學生在每天回校前必須完成一次快速抗原測試，相關人士獲得陰性結果才能回校上班和上課。民主黨之前在各區發起回收轉贈抗疫物資行動，我所服務的南區亦有參與，在轉贈快速檢測包時，還未展開正式宣傳，只在地區通訊群組通報，約一小時便已有過百個申請，反應相當踴躍。不少街坊明言，每日為小朋友檢測，對他們構成一定經濟壓力。雖然教育局表示會向基層學童派發檢測包，但很明顯並不足夠，應考慮擴至全體學生。近日圍封大廈強檢的確診數字，已經跌至個位數字，甚至沒發現任何個案，與其花費大量人力物力卻對抗疫效用輕微，何不將有關資源調撥去購買檢測包給學童呢？

政府應回應中小企和基層訴求，放寬支援計劃的申請限制，更要設法幫助市民就業。振興經濟方面，政府雖然已推出一些措施，但力度和速度仍不足。中小企希望政府的「保就業計劃」及「防疫抗疫基金」可以放寬申請限制。至於基層市民，不少從事飲食業、零售業、旅遊業等工作，即使政府近日放寬晚市堂食，但每枱人數只限4個，宴會難辦，以致老闆都不敢增聘人手，而旅遊業更近乎停擺，基層找工作仍相當艱難。

政府有必要盡快考慮暫停航班熔斷機制，讓旅遊業慢慢復蘇，同時亦可挽留香港航空業界人才。國際航空運輸協會（IATA）近日就批評港府防疫政策過嚴，令香港在國際航空地圖上幾近消失。過往香港能吸引外資和海外人才，除了香港自由度高、資訊透明，就是外國人往來香港及他國交通方便，但現時各方面因素都大不如前，暫停熔斷機制可謂一舉多得。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前亦表示，熔斷機制目前實際預防作用很小，認為如做好各方準備，包括防止病毒從檢疫酒店流入社區，熔斷機制可暫停。

現時全球經濟不穩，若政府的防疫政策放寬過慢，香港經濟肯定會雪上加霜。當然，富人仍可維持他們的生活質素，但低下階層甚至中產家庭都會首當其衝，生活會倍感艱難。執筆之日聽到街坊說，如果物價持續高企，政府繼續鎖港，相信不少中產家庭可能會為到減省開支，要加入排隊買「兩餸飯」的行列，而基層市民甚或「兩餸飯」都買不起。

作者是民主黨主席

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