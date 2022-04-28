旅業應追求什麼「結果」？ 須棄「暴發式」發展（文：陳智遠） (09:00)

現在香港正面對雙重挑戰：既要爭取盡快通關重新迎接遊客，也要爭取迎接遊客之前，走出過去暴起暴落、消耗城市的旅遊業生態，洗心革面轉向永續發展的策略與軌道，而不是反過來製造社會矛盾及影響市民生活質素。

這不單止牽涉數十萬人的生計，更關乎能否把旅遊業發展放在更宏觀的戰略格局，讓旅遊業提升城市地位及文化軟實力，而不是反過來成為拖累。我們過去不斷錯失變革時機，而時間是不等人的，今天的（再）不作為，只會進一步削弱香港文化競爭力。

重新迎接遊客方面，當我們被第五波疫情折騰的時候，不少「與病毒共存」的旅遊城市已重新開放給旅客，航班復飛，旅業復蘇正式啟動。過去數月，香港為了「動態清零」付出極大的社會及經濟代價，可惜病毒始終清零不了；再加上隔離、航班熔斷機制等措施，重啟旅業的先機早被別人佔了。

追求可持續並受管控的增長

反思旅業永續發展，我們也毫無寸進。新冠肺炎固然顛覆了世界，但若以「半杯水滿」的心態觀之，這次疫情其實是一個難得讓旅遊業脫胎換骨、變革提升的良機。

可惜，第五波疫情折射出來的，是香港處理危機的能力也備受質疑，而業界亦未見尋找出路及突破的意志。形勢比人強，困在清零的死胡同，旅遊同業只能「吊鹽水式」存活，生存已成問題，難免只可聚焦眼前困境，所有關於旅遊業存在已久的結構性問題及「深層次矛盾」，也只能繼續擱在一邊。

可以預見到有朝一日真的通了關、旅遊業重啟，相信我們也只會走回舊路（說白一點是繼續「食老本」），白白錯過另一次變革機會。

假若「以結果為目標」是未來施政方針，我們需要問的是：套到旅遊業上，我們應追求怎麼樣的「結果」？

以往香港的「旅遊業規劃」其實相當被動，基本上由業界與市場主導，城市只是被動地配合；而所追求的「結果」，往往只着眼當前盈利，爭取更多旅客來港、更高的旅客消費，成為了旅遊業發展的絕對目標。

這種被動式發展，着眼短期利益，也令城市只能隨波逐流，被動地提供旅遊資源，直至地方消磨殆盡（即「被玩爛」）。旅遊業暴起暴落，以最短時間達至飽和，結果當旺時處處迫爆、人來人往，卻無法提升地方的價值，經營不出讓人流連忘返、持續到來的理由。

被動地迎合旅遊市場、盲目追求旅客數目、超出城市承受能力、犧牲市民生活質素，已經是過時的「結果」。香港要成為偉大的旅遊城市，不能再放任過往「暴發式」發展，而是要追求一種可持續並受管控的增長：盈利重要，但前提是與城市建立互好共贏關係，並以令城市更宜居及提升其文化地位為目標。

發揚文化、自然優勢 吸引「對的遊客」

最起碼，我們要對整體旅遊資源有更通盤掌握：哪些地方必須維持原貌？哪些地方可適度開發？哪些社區生態及文化體驗必須極力保護？哪些地區項目需要扶持及創新？

核心之處在於深刻明白自己的歷史、文化與自然優勢，努力經營及保護自己無可取代的吸引之處，並鼓勵文化創新，將這些優勢發揚光大，然後聚焦吸引「對的遊客」，讓他們持續到來，而不止是走馬看花、快來快往。要在現今激烈的旅遊業競爭中脫穎而出，這就是應有的視野與格局。

盡快制定永續旅遊發展策略

主動地規劃旅遊業，需要政府及政策介入。如無意外，下屆政府將會增設文化體育及旅遊局，這固然值得觀望，尤其是在克服以往旅遊業規劃中政出多門、缺乏協調的問題；但就如汽車組件重新搭配讓引擎更暢順，也要找到對的行車方向才有用，否則又只是走冤枉路。

架構重組之外，同樣關鍵是盡快制定一套永續旅遊的發展策略，並需要一個特定專案工作小組，具備相關文化視野，持續地進行文化旅遊資源普查、成功案例研究，敢於在地方開展永續旅遊實驗項目（例如像在日本及台灣推行的「地方創生」方案），催生旅遊創新，亦會在現時繁複的監管規例中搜尋空間拆牆鬆綁（如民宿、墟市、保育古蹟、街頭表演及藝術、鄉郊活化等）。

這些變革刻不容緩，因為時間真的不等人。

作者是活現香港（Walk in Hong Kong）共同創辦人及行政總裁

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