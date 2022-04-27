公道達而私門塞 公義明而私事息──香港施政如何思昔撫今和鑑往開來（文：劉銳紹） (09:00)

（1）宏觀政策成敗──政商關係

──政壇常謂：搞好經濟、民生，就是最大的政治。不錯！但關鍵是怎樣才能讓老百姓安居樂業？歷屆特區政府都說要處理好土地和房屋問題，但說了25年，仍一籌莫展。其中一個重要原因，就是如何處理好政商關係，尤其是與大地產商和大財團的關係。香港雖然沒有出現結構性的官商勾結，但卻令人擔心無形的「政商（利益）合一」，或者延後的利益輸送。能否根治？至關重要。

──有關方面也發覺「財大氣粗」、「以經（濟）干（擾）政（治）」的問題，曾嘗試整治，並有一些成效。不過，舊的財團受到制約，但虎視眈眈的新人取而代之。換言之，性質未改，只是圈中勢力換了代理人而已。這種情况外國更甚，故勿趨之若鶩，自傷成效。

──回歸前和回歸初期，有所謂「四資政策」，即「拖住英資，穩定華資，爭取外資，壯大中資」（一說「留住英資，鞏固華資，吸引外資，壯大中資」，內容相近）。但如今利益板塊改變，有人認為「變是必然」、「變得合理」。其實，關鍵是怎樣變才能合乎民間的最大利益？這才是重中之重。

（2）政府架構調整 效果如何評定

──為提高施政效果，堵塞漏洞而改，理應支持。但改了之後如何落實和興利除弊，才是關鍵。試舉2002年改行「高官問責制」為例，本想決策層榮辱與共，集體問責，但後來被譏為「集體卸責」。如今強調的是特首「主體問責」，但又出現其他官員可能藉此卸責之虞。日後情况如何，還看能否有效監督？

──設立新的職位、高位（如傳聞中的副政務司長），均要有權有責，可以理解。外界關注的是，新的職位、高位是因人而設，還是因實際需要而設？而且，職務須透明和可以問責。公眾雖然無權問責，但必須可以責問。回顧中外古今，這類問題從來沒有固定答案，位高權重者可以壟斷評價權，但須知高評價不等於高成效，這也是千古不移的道理。

──歷屆特區政府調整政府架構後，確解決了一些問題，可以肯定。但也產生了新的問題，有些問題甚至比原來的問題更嚴重。以今天的防疫工作為例，有些部門分工不清、權責不明，彼此接合的位置不暢順，這種情况在局級部門之間也有出現。所以，新的調整必須密切跟進動態環境，否則又會重蹈覆轍。

（3）歸去來兮 人去留兮 舊去還兮

──自1980年代中期以來，香港先後出現幾次移民潮，各有原因，也是各自選擇，不能簡單化理解。但不管怎樣，是移民也好，移居也好，移動也好，移離也好，總之就是人走了，金錢、知識財富和經驗也走了。對此抱什麼姿態，是「可惜」還是「不惜」？不是感情問題，而是對人才和香港未來的態度問題。

──官方也有其因應的對策，例如「新港人政策」、專才和優才計劃、外資人才來港便利等。他們相信，只要香港仍是「生金蛋的地方」，去了可以復來，港人或外資如是。移民離港的人，後來不是有部分回流了嗎？

不過，必須弄清楚不同的年代背景。以前回流的一個原因，是適逢外國的經濟環境也不好，回流也許有新的機會。香港今天和未來的情况如何？言人人殊，但總不能寄望在「外國經濟也差」之上。

──如何對待和吸引離港的人才回流？還是已把他們視為「海外遺民」、「化外之民」或「境外棄民」？都牽涉到凝聚民心的問題。這裏還有一點更重要：海外已出現若干離港人士的新組織和社區網絡，有些是政治性的，但更多是民生性、聯誼性的，他們普遍不認同港府的施政。官方必須分清不同的性質，不能簡單地一概視為「被外國利用的敵對組織」；即使個別港人組織接受當地政府的撥款，其實只像親北京團體一樣，接受當地社會性的公開資助而已。所以，不要泛政治地看問題。

（4）香港的國際作用和地位問題

──在此先談談深圳。深圳是內地經濟特區的表表者，但後來全國各地紛紛開放，令深圳的「特」變得「不特」了，於是它不斷創新，令自己的條件和實力繼續「特」起來。以這個經驗衡量今天的香港，能怎樣保留和創造「特」的條件呢？茲事體大，在此只是拋磚引玉而已。

──官方也看到香港的重要性和獨特性，不斷強調香港不可取代的作用。但香港「一國兩制」的「特」，主要在政治體制、法律制度和意識形態方面，經濟的「特」已被內地的開放程度冲淡了。那麼，香港未來的「特」體現在什麼地方呢？

──香港也有保護國家安全的重要性，新政府上場後，這也是首要任務。對此我不反對。不過，在鞏固安全的同時，必須考慮維持和創造香港的吸引力。所以，要重視外資的擔心，不要把針對外國政府的措施無限擴大到「外部因素」之上。必須實事求是、真憑實據地行事，不要製造無謂的嚇怕人的恐懼，更不要借外打內，傷了內部民氣。這些界線從來就是一個浮泡，說說容易，但定位卻難。

總之，如陶淵明所說：「悟已往之不諫，知來者之可追。」認真檢視歷屆特區政府的問題，努力做到「公道達而私門塞，公義明而私事息」。

作者是時事評論員（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）