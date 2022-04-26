幸運非必然 教訓應記取（文：劉進圖） (09:00)

據《明鏡》報道，BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Sahin）本人曾到上海談判，中方暗示願意批准，復星原本預期疫苗在去年6月上市。

不過由於科興疫苗沒有獲得歐盟許可，以及中國堅持自己研發mRNA（信使核糖核酸）疫苗，導致BioNTech疫苗至今無法獲得中國批准。報道又指出，隨着上海等地疫情擴大，最近中國領導人似乎改變立場，未來幾周，BioNTech將與中方代表重新展開談判。

港人實在很幸運，從去年初開始就持續有充足的新冠疫苗供應，而且可以選擇：科興副作用較輕微，但保護效力較差；復必泰注射後反應較強，但保護力較高也較持久。事後回看，這個選擇並不是必然的，深圳河以北的神州大地，十幾億人民就沒有這個選擇，他們要為國家的戰略決策買單，既然歐盟不讓科興進入歐洲市場，中國也不向復必泰開綠燈，爭取時間給中資藥企研發mRNA疫苗，避免給進口疫苗壟斷內地市場。

官員不敢硬推全民強檢 港倖免於難

同樣，當我們目睹過去一個月上海封城的慘痛經歷，我們才詫然發現，原來港人很幸運。因為特區政府辦事不濟、隔離設施嚴重短缺、檢測容量長期不足、公立醫院頻頻「爆煲」、防疫及生活物資完全經不起搶購考驗，特區官員始終不敢冒險硬推全民強檢，寧可被建制派痛罵，說特首對中央陽奉陰違、沒決心動態清零、口說清零實質躺平……最後特首自己的仕途也斷送了，香港才倖免於難。

事後回看，港人能避過一劫，並不是必然的，如果沒有自己的防疫決策權，像上海那樣被中央派駐大員接管指揮權，嚴格按照內地實現行之有效的清零模式，結果如何，真不敢想像。

有空間自行決策 方能從現實出發

但正因為香港過去有空間推行與內地不同的決策，我們才能夠從現實出發，在疫情失控危機重重時，以家居隔離代替方艙、以自願抗原快測代替全民核酸檢測、以短暫圍封大廈代替長時間封城禁足。這樣做雖然不完美，雖然有漏洞，卻是對經濟和民生最有利的做法。以前內地市民也許不贊成香港這套做法，但看到上海封城的慘痛之後，許多內地市民如今覺得香港經驗值得借鏡，至少可作為參考，從中汲取有用經驗。

香港很快就會出現新特首，是一名長期任職警隊和保安局的「武官」，據說其優點是會更果斷對抗外國勢力、更積極維護國家安全、更快速推動香港融入大灣區發展。

就在他辭職宣布參選前後，國安執法人員便大舉出擊，檢控法庭審訊旁聽者、拘捕新聞學者兼評論人、凍結流亡議員家人的財產，令國安議題不斷佔據媒體報道的頭條位置。以這樣的氛圍替新特首造勢助選，未來5年施政取向，已經呼之欲出。

香港市民關注的是，在新的治港方針下，香港還可以先於內地引進西方疫苗嗎？香港還可以偏離內地的防疫清零政策嗎？香港還有哪些地方可以與內地不同？

作者是資深傳媒人

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